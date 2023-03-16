Модель из Киева заявила, что экс-хавбек «Динамо» Вербич встречается с трансгендером, и запретила видеть сына игроку сборной Словении

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев сборная Словении по футболу светская хроника Панатинаикос высшая лига Греция Беньямин Вербич ЛГБТ соцсети девушки и спорт контент Футбол

Бывшая девушка Беньямина Вербича заявила, что он встречается с трансгендером.

Украинская модель Альвина Царенко объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении, в 2022 году перешедшему из киевского «Динамо» в «Панатинаикос», видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича. Девушка опубликовала в соцсетях фотографии, на которых футболист якобы запечатлен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.

«Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12 марта, после матча с «Атромиросом». Он был там с трансгендером из Словении, который остановился в квартире Вербича.

Беньямин хотел встретиться со своим сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни», – написала Царенко.

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47 комментариев

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prus_3
Какая нетолерантная укромодель!
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.ru
ну что сказать... любишь Европу, люби и... европейские ценности
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nb8dwryv56
Ждем мнение радужного gенетического mysora
об ущемлении прав из-за выбора продолжить жизнь с родителем #2
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H1Tretz
Главное за рычаг не дергать, тогда все норм, одобряю😃
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Chexonte
Ответ трахтенберг месть коней
Видать бабенка совсем не айс раз ей предпочли транса
Загуглил... Перекроена под Барби
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Кузя Гитарист
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кстати, может та женщина это ригобер? Подозрительно он с сайта пропал
Ригобер или Климов
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Пинающий Достоинства
Ответ pit4er
Напомню, что этот же сайт не публиковал новость про Дзюбу
И про Мбаппе
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Brigant
как она могла ведь украина верна европейским ценностям, за такое ее на гиляку отправят!
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Andy Tucker
её должны "отменить". так говорить нельзя)
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Ответ Serg Irk
Сколько часовых поясов у нас в России?
Приношу извинения) по Мск это мусолили часов до 7 вечера, емнип, ссылки на видео под каждой новостью, налет бугагашек в любые комменты, написать что-то по теме было затруднительно, поэтому мне то время не понравилось ))
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Честный контроль
Модель из Киева хотела свободы в кружевных трусиках - она их получила. Трансгендеры и остальная ##### часть этих "свобод"
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Serg Irk
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Это был день )
Сколько часовых поясов у нас в России?
+5
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Ответ max bogomazov
Я не спал в час ночи чтобы это прочитать. Спасибо
Приятных снов, дружище, теперь ты видел всё 🤝
Вопрос, как с этим уснуть
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Ответ Юрий Кечко
Это была самая смешная ночь в истории спортса , я плакал тогда , под каждой темой писали только одно))) и требовали
Это был день )
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Mr. AllCash
А как же Украинская свобода и толерантность. Вы же так сильно в Европу хотите, вот и привыкайте к трансгендарам
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Ответ Гильяно
Ukraine Life, ничего необычного, интегрируются в ЕС.
Вербич интегрировался, а модель нет, даже к Вудману не позвали
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max bogomazov
Я не спал в час ночи чтобы это прочитать. Спасибо
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Без видео тройника ничего не ясно 😁
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Гильяно
Ukraine Life, ничего необычного, интегрируются в ЕС.
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justbored
Ответ Agilarr1
Скабеева завтра будет минут 25 обсуждать эту новость
хоть кто-то из нас следит за телепрограммой
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roma.atyakshev
украинская э$кортница, нувориш из восточной европы и трансгендер – нерушимые столпы продвинутой европейской цивилизации. Еще нужен угнетенный изнасилованный нeгp и трeнep-пeд0фил.
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Gagarin Party
Ответ Agilarr1
Скабеева завтра будет минут 25 обсуждать эту новость
зачем ей это обсуждать? она ж не ты.
+5
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Agilarr1
Скабеева завтра будет минут 25 обсуждать эту новость
+8
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Gagarin Party
Ответ pit4er
Напомню, что этот же сайт не публиковал новость про Дзюбу
вы ещё это помните? с вами точно что то не так🤔
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Алексей Иванов
Так это же демократия и цэ Европа куда укры стремятся
+9
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+2
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