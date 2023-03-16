Модель из Киева заявила, что экс-хавбек «Динамо» Вербич встречается с трансгендером, и запретила видеть сына игроку сборной Словении
Бывшая девушка Беньямина Вербича заявила, что он встречается с трансгендером.
Украинская модель Альвина Царенко объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении, в 2022 году перешедшему из киевского «Динамо» в «Панатинаикос», видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича. Девушка опубликовала в соцсетях фотографии, на которых футболист якобы запечатлен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.
«Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12 марта, после матча с «Атромиросом». Он был там с трансгендером из Словении, который остановился в квартире Вербича.
Беньямин хотел встретиться со своим сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни», – написала Царенко.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
об ущемлении прав из-за выбора продолжить жизнь с родителем #2
Вопрос, как с этим уснуть