Модель из Киева заявила, что экс-хавбек «Динамо» Вербич встречается с трансгендером, и запретила видеть сына игроку сборной Словении

Бывшая девушка заявила, что он встречается с трансгендером.

Украинская модель Альвина Царенко объяснила, что не разрешает полузащитнику сборной Словении, в 2022 году перешедшему из киевского « » в « », видеться с их общим сыном, потому что ей не нравится образ жизни Вербича. Девушка опубликовала в соцсетях фотографии, на которых футболист якобы запечатлен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.

«Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12 марта, после матча с «Атромиросом». Он был там с трансгендером из Словении, который остановился в квартире Вербича.

Беньямин хотел встретиться со своим сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни», – написала Царенко.

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