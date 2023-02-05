Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма последнюю совместную фотографию.

После ареста экс-игрока «Барселоны» по обвинению в изнасиловании Джоана Санс сначала поддержала супруга, но затем удалила из инстаграма все совместные фотографии, в том числе фото со свадьбы. Также сообщалось, что Санс подала на развод, поскольку не сомневается в показаниях жертвы.

Единственной сохранившейся в соцсетях девушки фотографией с Алвесом был спонсорский пост в сотрудничестве с Women’s Secret – на фотографии Алвес с женой были в пижамах от бренда. Однако теперь девушка удалила и этот пост.

«Она поступила так, как посчитала нужным, и мы это уважаем», – передает слова представителей бренда издание El Confidencial.

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