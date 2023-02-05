Жена Алвеса удалила последнее фото с ним из инстаграма – рекламную публикацию. Бренд поддержал ее решение

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Жена Дани Алвеса удалила из инстаграма последнюю совместную фотографию.

После ареста экс-игрока «Барселоны» по обвинению в изнасиловании Джоана Санс сначала поддержала супруга, но затем удалила из инстаграма все совместные фотографии, в том числе фото со свадьбы. Также сообщалось, что Санс подала на развод, поскольку не сомневается в показаниях жертвы.

Единственной сохранившейся в соцсетях девушки фотографией с Алвесом был спонсорский пост в сотрудничестве с Women’s Secret – на фотографии Алвес с женой были в пижамах от бренда. Однако теперь девушка удалила и этот пост.

«Она поступила так, как посчитала нужным, и мы это уважаем», – передает слова представителей бренда издание El Confidencial.

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8 комментариев

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Ruslan Bakanov
Ответ Velirpa
надеюсь, она сможет доить доить неверного мужа и насильника по полной.
и при этом давать каждому второму, со словами ух не зря столько терпела, теперь то наскочусь вдоволь, а я что? это всё мой неверный муж, так бы я никогда так не делала бы ))
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Velirpa
надеюсь, она сможет доить доить неверного мужа и насильника по полной.
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Amsterdam
Даня бы сейчас не отказался от какого нибудь контракта с химками или уралом)
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nobrainnopain
Как объяснить теперь детям, что их папа обьюзер?🤔
+1
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Glory Real Madrid
Ответ Геннадий Тимченко
чёт ни одна из версий Алвеса (в том числе новые, рассказанные адвокатом Месси) не убедили красавицу, что "муж полностью неуиновен"🤦
Измена, есть измена. Было изнасилование или нет, решит суд.
+4
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+4
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Hella black
Вот так и рушатся судьбы ! Чего не хватало да спрашивается ?
+2
0
+2
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Геннадий Тимченко
чёт ни одна из версий Алвеса (в том числе новые, рассказанные адвокатом Месси) не убедили красавицу, что "муж полностью неуиновен"🤦
0
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-2
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Bashibuzuck
Ну если рекламу удалила, значит точно развод😁
+12
-1
+11
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