«Не ищите жен в соцсетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Идите в библиотеку, церковь». Быстров – молодым футболистам

призвал молодых игроков не искать жен в соцсетях.

«Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену.

Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи.

Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал бывший футболист сборной России в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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