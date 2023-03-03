«Не ищите жен в соцсетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Идите в библиотеку, церковь». Быстров – молодым футболистам
Владимир Быстров призвал молодых игроков не искать жен в соцсетях.
«Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену.
Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи.
Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал бывший футболист сборной России в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».
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Подхожу, говорю: «Добрый день, сударыня! Очень мне ваше лицо знакомо! Могли мы где-то встречаться?» А она глаза голубые от книги подняла, да молвит мне: «Да! Кажется, встречались! Помнится, давеча вас у гей-клуба отоваривали, а мы с подружкой как раз из стрип-бара с работы возвращались, я вам ещё мокрые трусы к фингалу прикладывала!»
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Были случаи, когда вроде симпатичная мадемуазель, можно бы и написать - а в подписках или куча пабликов про коучинг/просветление/жизненный рост и подобная инфоцыганщина, или пропутинские страницы, или радикальный феминизм, переходящий в мизандрию... Как-то сразу понимаешь, что наверное не твой человек, желание писать пропадает)