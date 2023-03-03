«Не ищите жен в соцсетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи. Идите в библиотеку, церковь». Быстров – молодым футболистам

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия светская хроника соцсети девушки и спорт Матч ТВ религия Футбол

Владимир Быстров призвал молодых игроков не искать жен в соцсетях. 

«Сейчас такое поколение, вседозволенность, не знаешь, как найти жену.

Один совет: не ищите в социальных сетях, не ведитесь на короткие юбки, большие сиськи.

Спокойно выбирайте правильных жен. Идите в библиотеку, церковь», – сказал бывший футболист сборной России в программе «Есть тема!» на «Матч ТВ».

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72 комментария

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МТБ
Глупейший совет, в общем-то. Сиськи, юбки и соцсети никак не мешают нормальны девушкам, а вот что за контингент в цифровую эпоху ходит в библиотеки и уж тем более в церкви, это большой вопрос. Я бы их сторонился
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Илья Цветков
Молодые, слушайте его, он правильную вещь двигает. Быстрик пробежался по всем граблям, которые окружают футболиста в течении карьеры.
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Glukinho
Ответ Tresk2
А я познакомился с женой в библиотеке. У неё кстати большие сиськи.
а дырка узкая?
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Доктор Верховцев
Пришёл я как-то после утрени в библиотеку. Смотрю, красивая девушка сидит. В платочке, косы до пола, «Домострой» читает, пометки в тетрадку делает.
Подхожу, говорю: «Добрый день, сударыня! Очень мне ваше лицо знакомо! Могли мы где-то встречаться?» А она глаза голубые от книги подняла, да молвит мне: «Да! Кажется, встречались! Помнится, давеча вас у гей-клуба отоваривали, а мы с подружкой как раз из стрип-бара с работы возвращались, я вам ещё мокрые трусы к фингалу прикладывала!»
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Fao
Это говорит тот самый легендарный Быстров, которого нахлобучили у гей-клуба.
Он после этого случая и уверовал.
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Внесенный в ЧС на СЭ
Володька очень изменился после того, как побывал в одной гримуборной с голым Губерниевым)))
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Сергей Галынский
Завязывал бы ты,Володька
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валя_стакан
Ответ 37old
О чем ты, Володька? Для любого порядочного футболиста/хоккеиста подруга/жена - это как тачка, дорогая и тюнингованная на 24х губищах.
но и обязательно с пробегом за соточку
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Sashafut
Ответ Pb-SE
А как узнать?
Попом стать)
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Давай Так
У попа приход, походу.
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валя_стакан
Ответ Demyan Grachev
у моей жены силиконовые большие бубсы,она верующая блондинка...так можно?
Быстросвин выдал чуть ли не самую свою умную мысль за всю жизнь
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Никита Тулаев
Ответ Arman FCSM
А если у монашки большие сиськи, то как быть? 🤔
или делайте как Дзюба. добавил Быстров))))
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Влад Музалевский
База
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deadjoker
Отличная идея сказал Аршавин из кареты с женщинами с пониженной социальной ответственностью.
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Demyan Grachev
у моей жены силиконовые большие бубсы,она верующая блондинка...так можно?
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Melnikov1968
Володя никогда интеллектом не блистал.
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Vitaly Rogulin
Как быстро отартюфилась Россия
Сплошь и рядом люди крайне сомнительных моральных качеств стали строить из себя святош
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Карлик На Гормонах
Ответ Arman FCSM
А если у монашки большие сиськи, то как быть? 🤔
Быть или не быть, вот в чем вопрос.
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BananaMama
Кстати, в социальных сетях, если правильно ими пользоваться, как раз неплохо искать. Я согласен что всех граней личности страница в соцсети не покажет, но хотя бы по подпискам уже какое-то первичное впечатление о человеке можно составить.
Были случаи, когда вроде симпатичная мадемуазель, можно бы и написать - а в подписках или куча пабликов про коучинг/просветление/жизненный рост и подобная инфоцыганщина, или пропутинские страницы, или радикальный феминизм, переходящий в мизандрию... Как-то сразу понимаешь, что наверное не твой человек, желание писать пропадает)
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ТрактоПоктер
Святой Богослов Володько
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fewral
Ну, он то свою в церкви нашел?
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Вова аки протестантский пастор-проповедник залепетал) В росфутболе появился новый моральный камертон?)
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Bucefall
Нормальная жена? Помню много лет назад Володя играл ещё в Спартаке и им дали то ли от спонсора, то ли клуб подарил. В общем, им дали мерседесы С(W203) класса и Быстров сказал модель какая то старая вряд ли моя жена будет на ней ездить. К слову, я сам нашел жену в одноклассниках. Не знаю живём пока(тьфу тьфу тьфу), двое детей. 15 лет знакомству будет в мае. Так что пацаны нормальные девки есть везде и в сетях и в библиотеках(про церковь не знаю я атеист мне вряд ли такая бы подошла). главное не тупить и не давать манипулировать.
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Лжетрофеич
Да, Вовка. Но ты забыл: еще есть Путь Дзюбы.
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Jesse Boy
второе не заменит то, что ищут в первом
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