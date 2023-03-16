Экс-хавбек «Динамо» Вербич заявил, что модель из Киева добавила пенис на фото его бывшей девушки, выдав ее за трансгендера

Теги Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев сборная Словении по футболу светская хроника Панатинаикос высшая лига Греция Беньямин Вербич ЛГБТ девушки и спорт контент Футбол

Беньямин Вербич обвинил бывшую девушку во лжи после заявлений о его романе с трансгендером.

Ранее украинская модель Альвина Царенко, с которой у бывшего игрока киевского «Динамо», который сейчас выступает за «Панатинаикос», есть общий сын, опубликовала в соцсетях снимки, на которых Вербич якобы изображен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.

По словам футболиста, снимки отредактированы с помощью фотошопа с целью повлиять на решение суда об опеке над их ребенком.

«Прошу прощения, что беспокою вас всем этим мусором от мисс Альвины Царенко, но я чувствую, что должен сделать это, ведь вся эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие при решении об опеке над моим сыном.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с еще двумя трансгендерами. На этот раз это были моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении. Если бы все это не угрожало психике моего сына, я назвал бы это низкосортной комедией.

Альвина понесет ответственность за свою клевету, которая является для нее своего рода местью. Знайте, что, кроме ее очевидных «качеств», Альвина Царенко еще и патологическая лгунья», – написал Вербич в инстаграме.

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10 комментариев

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.ru
в одном Альвине не откажешь... в изобретательности
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Kit244098
Вот дура баба. Сама себя подставила. На кучу статей. Такого изощрения ни один нормальный мужик не простит.
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Ник Гре
Девушке со странным именем, будучи моделью "Плейбой", гордости клиники пластической хирургии, негоже поучать кого-то нормам морали. ПоГуглил её фото, немного инфы о ней, глянул кривой Фотошоп в ванной - ох, зря Вербич с ней связался! Эту бабу и в эскорт не должны были брать - там силикона тонны, как на такое можно повестись?! Ребёнка жаль, кукла просто так не уступит, увы...
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Peter Parker
Бедный ребенок…
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Glukinho
срамота!
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Lacrosse-style goal
Провела трансгендерную операцию из Ж в М за 3 минуты💪Знаменитый онлайн-хирург, доктор инстаграмных наук, профессор пластической хирургии Царенко Альвина.
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stason79
Путин виноват, заявила Альвина
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Jenqa123
Глядя на эту Альвину, подсознательно больше верится Вербичу
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Блотт Айс
Где 💩, там укр0пы.
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Юрий Кечко
Статья через год « пенис подруги Вербича, где он сейчас?»
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