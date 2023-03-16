Экс-хавбек «Динамо» Вербич заявил, что модель из Киева добавила пенис на фото его бывшей девушки, выдав ее за трансгендера

обвинил бывшую девушку во лжи после заявлений о его романе с трансгендером.

Ранее украинская модель Альвина Царенко, с которой у бывшего игрока киевского « », который сейчас выступает за «Панатинаикос», есть общий сын, опубликовала в соцсетях снимки, на которых Вербич якобы изображен в ванной вместе с трансгендерной женщиной.

По словам футболиста, снимки отредактированы с помощью фотошопа с целью повлиять на решение суда об опеке над их ребенком.

«Прошу прощения, что беспокою вас всем этим мусором от мисс Альвины Царенко, но я чувствую, что должен сделать это, ведь вся эта ложь, которая касается моей личной жизни, идет от нее с целью повлиять на греческое правосудие при решении об опеке над моим сыном.

Альвина прифотошопила пенис к фото моей бывшей девушки Лилли и теперь утверждает, что я ходил в клуб с еще двумя трансгендерами. На этот раз это были моя двоюродная сестра Ернея и ее подруга Катя из Словении. Если бы все это не угрожало психике моего сына, я назвал бы это низкосортной комедией.

Альвина понесет ответственность за свою клевету, которая является для нее своего рода местью. Знайте, что, кроме ее очевидных «качеств», Альвина Царенко еще и патологическая лгунья», – написал Вербич в инстаграме.

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