Семак о вылете от «Динамо»: «Зенит» оказался в сложной ситуации, начав с пропущенного мяча. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу»

считает, что шансы выиграть кубковый матч были и у «Зенита», и у « ».

Петербуржцы по пенальти проиграли московской команде и вылетели из Фонбет Кубка России.

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

Действительно, в концовке игры оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал главный тренер « ».

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