Семак о вылете от «Динамо»: «Зенит» оказался в сложной ситуации, начав с пропущенного мяча. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак считает, что шансы выиграть кубковый матч были и у «Зенита», и у «Динамо».

Петербуржцы по пенальти проиграли московской команде и вылетели из Фонбет Кубка России.

«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.

Действительно, в концовке игры оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал главный тренер «Зенита».

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42 комментария

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GC oK
Ответ rospierdolator
Точно!!! Нужно срочно в регламент внести поправку: Зенит начинает матчи чемпионата и кубка уже ведя в счете 3:0, дабы не оказываться в сложной ситуации!
Значит 10:1
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artpal
Ответ Trash Talking
А почему мой комментарий удалили? Я ничего оскорбительно не написал: "Футбол Семака такой же стерильный, как и его интервью. Пусть сходит поест мяса и не выбешивает".
От болельщика Зенита эти слова звучат особенно сочно
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GC oK
Ответ 6tspey7tb5
Больше на солевого Ленинградца похож после комментариев))))
Лишь бы не на визжащего сраптачонка)))
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6tspey7tb5
Ответ GC oK
Милосердный Ленинградец отозвался на поскуливание сраптачонка из Москвы :)
Больше на солевого Ленинградца похож после комментариев))))
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Роман Смирнов
ага именно ьак
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mer_KCA
Динамо сегодня красавчики 👍
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GC oK
Ответ 6tspey7tb5
Чуть по тише я из Москвы слышу вой из Ленинграда )))))
Милосердный Ленинградец отозвался на поскуливание сраптачонка из Москвы :)
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GC oK
Ответ Caniball
Спартак может и играет, да судьи не дают.
"Отлично. Оказывается у нас умеют офигительно судить" - слова заремы после Локо. Ой, это же другое :)) так что не нойте, сраптачата
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Power Lifting
Где Орлов? Что он об этом матче скажет?
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6tspey7tb5
Ответ GC oK
А потом такие же как ты ноют про скучный чемп из-за постоянных побед Зенита :))
Чуть по тише я из Москвы слышу вой из Ленинграда )))))
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Pelerin
Ответ Александр Беляков
Очевидно , что футболистам не интересно играть. Они особо не стараются за редким исключением. И это при том , что атмосфера на стадионе была огонь. Страшно представить , как было с Химками
Ахахаха... классика )

Было бы интересно, порвали бы. Да. Верим.
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Ivan Petrov
Ответ Юрий Кечко
Ну и классическое забыл добавить « Задачи выиграть кубок не стояло «
Пытаешься сойти за своего? Все же прекрасно знают,что ты газовая подстилка
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GC oK
Ответ 6tspey7tb5
Смешно когда Орлов говорит что брокколи может тренировать в Европе. У него самый сильный состав игроков, самый сильный состав судьей, самый сильный Миллер и все равно отлетает ))))
А потом такие же как ты ноют про скучный чемп из-за постоянных побед Зенита :))
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Ivan Petrov
Как же легко дышится на сайте без питерских глориков. Только Юлька Кичко в одиночку страдает
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Caniball
Ответ Waio
Судя по игре рано эксперты уже повесили золотые медали. Надо делать выводы, Спартак сейчас играет более убедительно.
Спартак может и играет, да судьи не дают.
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Mi}{AH
Да тут проблема в том, что и мотивация не у всех есть, и физика подсела почему то, только сезон возобновился, а отсутствие одного - двух ведущих игроков разрушает целостность игры, особенно это сказывается на примере Барриоса, если он уйдет летом, то это огромная проблема, другое дело я не уверен, что и Семак останется, попросту не имеет смысла.
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Docentr9
Кукуляк сделал, все что мог...
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57s6w79qhh
Ответ 6tspey7tb5
Срочно вегетарианский фреш этому господину.
😂
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6tspey7tb5
Ответ Юрий Кечко
Ну и классическое забыл добавить « Задачи выиграть кубок не стояло «
В договоре не прописано
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pasha10
покоритель Европы
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6tspey7tb5
Ответ counsel
Бывает не вегетарианский Фреш?
Да фреш из люля кябаба
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Матвей Суицидин
Ответ Telephon
Даааа, ещё ведь еврокубки на носу... Команда не успевает все матчи по телевизору посмотреть, отсюда и плохие результаты на поле
еще и важнейшие игры с Ираком и Ираном на носу
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Waio
Судя по игре рано эксперты уже повесили золотые медали. Надо делать выводы, Спартак сейчас играет более убедительно.
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ник бк
Этот вылет имени Семака! Не тех, не тогда и не туда поставил, начиная с веселого пофигиста Васютина!
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counsel
Ответ 6tspey7tb5
Срочно вегетарианский фреш этому господину.
Бывает не вегетарианский Фреш?
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