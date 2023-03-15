Семак о вылете от «Динамо»: «Зенит» оказался в сложной ситуации, начав с пропущенного мяча. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу»
Сергей Семак считает, что шансы выиграть кубковый матч были и у «Зенита», и у «Динамо».
Петербуржцы по пенальти проиграли московской команде и вылетели из Фонбет Кубка России.
«Матч начался с пропущенного мяча. Мы оказались в сложной ситуации. В первом тайме контролировали игру, выглядели нормально. Забили мяч. Во втором тайме не было явных голевых моментов. Настоящая кубковая игра с обоюдными шансами на победу.
Действительно, в концовке игры оборонялись низко. Мы сделали всевозможные замены, чтобы освежить игру. В концовке матча кому-то из ребят было тяжело», – сказал главный тренер «Зенита».
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Было бы интересно, порвали бы. Да. Верим.