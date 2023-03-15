«Зенит» проиграл «Динамо» впервые с 2020 года – по пенальти в Кубке. Были 3 победы и ничья

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Футбол

«Динамо» прервало серию без побед в матчах с «Зенитом».

Команда Славиши Йокановича одолела петербуржцев по пенальти в Фонбет Кубке России.

В последний раз до этого московская команда выигрывала 26 августа 2020 года – 1:0 в чемпионате. С тех пор «Зенит» одержал три победы и один раз сыграл с «Динамо» вничью.

В следующий раз клубы встретятся 23 апреля – в 24-м туре Мир РПЛ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Авдеев
Динамо МолоДцы!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Ну и хорошо Динамо молодцы в то я в них разочаровываться в этом сезоне потихоньку начал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ну это ничья, вообще-то, а пенальти выявляют проход дальше по сетке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нина Инкогнито
Ответ Ебздрогыч
Абсолютно непрофессиональное судейство Кукуляка. Ну если ты не смог обеспечить результат в основное время, то в серии пенальти нужно заставлять перебивать забитые пенальти Динамо и незабитые Зенита. Ну это же азы! Чему его в судейской школе учили, за что ему вообще деньги платят!
Узнаю спартаковский стиль.Ваши так десять чемпионств в 90е выигрывали?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aliev.islam.1976@icloud.com
Боюсь заходить в тг каналы про российский футбол) там наверно срач со скоростью света
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Политов
Так вроде опять ничья, если считать 90 минут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ ygcn5c2ty9
А как Сантос бил пенальти, если его Круговой заменил?)
Плохо бил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
12 игрок у Зенита - это вообще не про болельщиков!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nugoboss
Второй раз вижу как Кузяев пенальти бьёт, ощущение как будто не профессиональный футболист, а какую-то во дворный пацан бьёт, просто позор.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Абсолютно непрофессиональное судейство Кукуляка. Ну если ты не смог обеспечить результат в основное время, то в серии пенальти нужно заставлять перебивать забитые пенальти Динамо и незабитые Зенита. Ну это же азы! Чему его в судейской школе учили, за что ему вообще деньги платят!
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Гор
Динамо на победу наиграло,Зенит-нет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
А как Сантос бил пенальти, если его Круговой заменил?)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Дуглас не забил, можно было попросить ещё Семака и Аршавина пробить. Думаю никто бы не был против
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Кассьерра - большое дупло на дереве Газпрома
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий