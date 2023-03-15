«Зенит» проиграл «Динамо» впервые с 2020 года – по пенальти в Кубке. Были 3 победы и ничья

«Динамо» прервало серию без побед в матчах с « ».

Команда Славиши Йокановича одолела петербуржцев по пенальти в Фонбет Кубке России.

В последний раз до этого московская команда выигрывала 26 августа 2020 года – 1:0 в чемпионате. С тех пор «Зенит» одержал три победы и один раз сыграл с « » вничью.

В следующий раз клубы встретятся 23 апреля – в 24-м туре Мир .

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