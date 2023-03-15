«Зенит» проиграл «Динамо» впервые с 2020 года – по пенальти в Кубке. Были 3 победы и ничья
«Динамо» прервало серию без побед в матчах с «Зенитом».
Команда Славиши Йокановича одолела петербуржцев по пенальти в Фонбет Кубке России.
В последний раз до этого московская команда выигрывала 26 августа 2020 года – 1:0 в чемпионате. С тех пор «Зенит» одержал три победы и один раз сыграл с «Динамо» вничью.
В следующий раз клубы встретятся 23 апреля – в 24-м туре Мир РПЛ.
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