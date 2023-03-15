Андрей Аршавин: «Зенит» слишком рано вылетел в Путь регионов. Игра дается ему с трудом, когда надо включиться в конце»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Густаво Мантуан Футбол

Андрей Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо» по пенальти в Фонбет Кубке России.

«Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.

Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и все решилось в серии пенальти.

Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал заместитель гендиректора клуба из Санкт-Петербурга.

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18 комментариев

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Данко Лазович
Ответ Дмитрий9779
К Семаку вопросы по физухе.Бакаев с чего устал не играя?Все подсели к 75-ой минуте.
Бакаев тупо не наш уровень. Даже забавно что он забил два мяча подряд в кубке. в Остальном КПД то 0.
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Данко Лазович
Ответ Юрий Кечко
Не Зениту а Семаку))) потому что до Семака Зенит стабильно каждый сезон выше всех забирался из рпл А у Сирожи коленки трясутся перед всеми
особенно перед тобой)
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Данко Лазович
Ответ Спартак Уокер
Просто были хуже Динамо в этом матче это очевидно
Хуже не были точно, но удача сегодня была не с нами.
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Не журналист
Он же говорил ранее что ничего что вылетели в сетку регионов, типо и так выиграем кубок))
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.ru
похоже регионы нашли способ попенять Газпрому на некоторую свою... недогазифицированность
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Данко Лазович
Улетели по делу, всем любителям накинуть на Зенит)
Болеем за Динамо теперь.
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Vpered Zenit
Если нет задачи кровь из носа брать кубок,Зенит будет вылетать каждый год,хоть из пути Регионов,или путь Лиги Наций или Конфедерации.
У Зенита задача одна на сезон выиграть ЧР.
А то что они чешут всем,что наша задача выиграть трофеи какие то, всё это чушь.Уже ЛЧ или ЛЕ,а они даже из группы в Кубке не вышли в путь номер 1.
Если честно,то Семак уже зажрался,ничего ему не надо уже.Настраивать на кубковые матчи,это не его тема.
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Fomin525
Ответ Дмитрий9779
К Семаку вопросы по физухе.Бакаев с чего устал не играя?Все подсели к 75-ой минуте.
Посмотрим какие выводы сделают к игре с ЦСКА. У Бариоса травма
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Fomin525
Ответ Спартак Уокер
Просто были хуже Динамо в этом матче это очевидно
При этом Динамо с игры само ничего не забило.
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hulk&boloto
Про Семак гений рано ещё писать?
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mahurat
Хоть из Зенита-2, хоть из Зенита-3, хоть из ЮФЛ надо вытаскивать профильного напа. Двое нынешних, когда в порядке, могут играть 50-60 минут. Да и то на среднем уровне.
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+4
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Юрий Кечко
Ответ Алексей Ненахов
Зениту вылетать привычно из кубков , и неважно это ЛЧ , ЛЕ или кубок России
Не Зениту а Семаку))) потому что до Семака Зенит стабильно каждый сезон выше всех забирался из рпл
А у Сирожи коленки трясутся перед всеми
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Алексей Ненахов
Зениту вылетать привычно из кубков , и неважно это ЛЧ , ЛЕ или кубок России
+10
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+9
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иван кочубей
бездарная игра, удивил Сантос(в худшую сторону)
+3
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Kemal Gul
Ответ Дмитрий9779
К Семаку вопросы по физухе.Бакаев с чего устал не играя?Все подсели к 75-ой минуте.
Бакаев всю карьеру с высунутым языком к 70й минуте
+11
-1
+10
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tommy_hell_trigger
Ну ничего, есть еще Путь болот)
+17
-3
+14
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Дмитрий9779
К Семаку вопросы по физухе.Бакаев с чего устал не играя?Все подсели к 75-ой минуте.
+6
-2
+4
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Спартак Уокер
Просто были хуже Динамо в этом матче это очевидно
+10
-1
+9
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