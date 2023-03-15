Андрей Аршавин: «Зенит» слишком рано вылетел в Путь регионов. Игра дается ему с трудом, когда надо включиться в конце»

объяснил поражение « » от « » по пенальти в Фонбет Кубке России.

«Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.

Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и все решилось в серии пенальти.

Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал заместитель гендиректора клуба из Санкт-Петербурга.

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