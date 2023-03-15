Андрей Аршавин: «Зенит» слишком рано вылетел в Путь регионов. Игра дается ему с трудом, когда надо включиться в конце»
Андрей Аршавин объяснил поражение «Зенита» от «Динамо» по пенальти в Фонбет Кубке России.
«Мне кажется, что не было проникновений в штрафную, не хватало напора. Мантуан – это не центральный нападающий.
Игра «Зениту» дается с трудом, когда надо включиться в конце. «Зенит» играл в том же стиле, что и в чемпионате. Не получилось забить больше, и все решилось в серии пенальти.
Безусловно, перед «Зенитом» стоит задача побеждать в каждом матче, каждом турнире. Как показала жизнь, слишком рано вылетели в Путь регионов», – сказал заместитель гендиректора клуба из Санкт-Петербурга.
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Болеем за Динамо теперь.
У Зенита задача одна на сезон выиграть ЧР.
А то что они чешут всем,что наша задача выиграть трофеи какие то, всё это чушь.Уже ЛЧ или ЛЕ,а они даже из группы в Кубке не вышли в путь номер 1.
Если честно,то Семак уже зажрался,ничего ему не надо уже.Настраивать на кубковые матчи,это не его тема.
А у Сирожи коленки трясутся перед всеми