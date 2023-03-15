«Динамо» забило «Зениту» через 12 секунд после стартового свистка. У вратаря Васютина автогол: мяч от штанги попал ему в ногу и отскочил в ворота

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Васютин Муми Нгамале Футбол

«Динамо» открыло счет в матче с «Зенитом» на 1-й минуте.

Московский клуб развел с центра поля, и после двух передач удар по воротам петербуржцев нанес полузащитник Муми Нгамале. Мяч попал в штангу, после чего отскочил в ногу растянувшемуся на газоне голкиперу Александру Васютиню, а от него – в ворота. Это произошло спустя примерно 12 секунд после начала встречи.

Вратарь проводит первую игру за петербуржцев после возвращения из «Юргордена». До этого в последний раз за «Зенит» он играл летом 2020 года.

Со статистикой выступлений Васютина можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев

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Спартак Уокер
Кто такой этот Васютин где нормальный вратарь Зенита
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Yakub25
Ни в коем разе не хочу кого-то оскорбить... Но неужели Зенит с его ресурсом может купить в любую линию сильного футболиста, кроме как голкипера. После Малафеева вообще у Зенита был надёжный, "Первый" номер на долгие годы, а не условный грек на 1,5 сезона и вечно второй Кержаков?
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Marky777
Ответ Вася Столяр
Срочно покупать бразильского вратаря. И срочно срочно ему паспорт
Так уже (
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Panni
Ответ Ilya Silin
Есть кто на стадионе? Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
Вираж глушат
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Водяра
Паспортист во всей красе.
+1
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OldRedWhite
Ответ Екн Лор
Держали его для еврокубков, чтобы попасть под лимит воспитанников.
Для кого , для кого его держат ? )))
Но за юмор + !
+4
-1
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Михаил Комкин
Вираж полный
Полный кого?
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Вася Столяр
Срочно покупать бразильского вратаря. И срочно срочно ему паспорт
+12
-2
+10
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Anton Pereladov
Ответ Ilya Silin
В том то и дело, что они не молчали, их просто глушили в трансляции. Хочется узнать от присутствующих на матче, что кричали фанаты в начале матча)
Слушай не знаю. Может из-за 12 секунды? Надо поинтересоваться будет после матча
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Мужик из рекламы
Ответ Ivan Petrov
Давай Динамо,накажи этих газовых выскачек
бензиновым наркоманам все Зенит покоя не дает
+7
-7
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St. Jimmy
Ответ Ilya Silin
В том то и дело, что они не молчали, их просто глушили в трансляции. Хочется узнать от присутствующих на матче, что кричали фанаты в начале матча)
"Фан ай ди - убийца футбола" и "нам не нужен фан ай ди"
+5
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+5
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Ilya Silin
Ответ Anton Pereladov
Может минута молчания была. В честь фанатов на стадионах))
В том то и дело, что они не молчали, их просто глушили в трансляции. Хочется узнать от присутствующих на матче, что кричали фанаты в начале матча)
+3
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+3
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Ivan Petrov
Ответ Михаил Комкин
Вираж полный
Пока что с полными штанами
+3
0
+3
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Ivan Petrov
Давай Динамо,накажи этих газовых выскачек
+14
-8
+6
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Anton Pereladov
Ответ Ilya Silin
Вначале матча, видимо вираж что-то заряжал про фан Id
Может минута молчания была. В честь фанатов на стадионах))
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Альберт Сафиуллин
Топовые вратари у Зенита конечно,один краше другого
+3
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Екн Лор
Ответ Ярик01
Оказывается этому юному вратарю уже 28 лет. Нафига его держат, если и в Швеции мало играл.
Держали его для еврокубков, чтобы попасть под лимит воспитанников.
+4
0
+4
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Ilya Silin
Ответ Anton Pereladov
У меня по тв очень хорошо слышно. Прямо громко
Вначале матча, видимо вираж что-то заряжал про фан Id
+1
0
+1
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Anton Pereladov
Ответ Ilya Silin
Есть кто на стадионе? Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
У меня по тв очень хорошо слышно. Прямо громко
+2
0
+2
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Любовь Мелехова
Ответ Ilya Silin
Есть кто на стадионе? Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
Примерно 35-37 тысяч.
0
-4
-4
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Ярик01
Оказывается этому юному вратарю уже 28 лет.
Нафига его держат, если и в Швеции мало играл.
+29
0
+29
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Ilya Silin
Есть кто на стадионе? Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
да нет, как и раньше
+1
-1
0
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Михаил Комкин
Ответ Ilya Silin
Есть кто на стадионе? Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
Вираж полный
+20
-1
+19
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Ilya Silin
Есть кто на стадионе?
Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.
+13
-1
+12
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Михаил Комкин
Это конечно фейл…
+1
0
+1
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