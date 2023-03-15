«Динамо» забило «Зениту» через 12 секунд после стартового свистка. У вратаря Васютина автогол: мяч от штанги попал ему в ногу и отскочил в ворота
«Динамо» открыло счет в матче с «Зенитом» на 1-й минуте.
Московский клуб развел с центра поля, и после двух передач удар по воротам петербуржцев нанес полузащитник Муми Нгамале. Мяч попал в штангу, после чего отскочил в ногу растянувшемуся на газоне голкиперу Александру Васютиню, а от него – в ворота. Это произошло спустя примерно 12 секунд после начала встречи.
Вратарь проводит первую игру за петербуржцев после возвращения из «Юргордена». До этого в последний раз за «Зенит» он играл летом 2020 года.
Со статистикой выступлений Васютина можно ознакомиться здесь.
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Но за юмор + !
Нафига его держат, если и в Швеции мало играл.
Мне кажется, или по тв глушат болельщиков.