Зарема Салихова: «Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! За «Динамо» болела вся страна»
Зарема Салихова порадовалась победе «Динамо» над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.
«Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел!
Поздравляю «Динамо», молодцы! За них болела вся страна», – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
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МДЕ
+ 8 очков, и конкуренты тратят силы на утешительный приз в виде кубка
Вся страна болела за окончательное убийство интриги в чемпионате? Ну тогда похоже страна не болела, а болеет скорее ))))
А Зарема - лучше удели внимание детям своим! Ты столько времени посвящаешь Зениту, что дети уже забыли, как ты выглядишь.