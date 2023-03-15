Зарема Салихова: «Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! За «Динамо» болела вся страна»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Спорт-Экспресс Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова порадовалась победе «Динамо» над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

«Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел!

Поздравляю «Динамо», молодцы! За них болела вся страна», – заявила супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

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155 комментариев

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Сергей Круглов
Ответ Verhovn
Как выключить эту тварь из моих новостей?
Удались 😂😂
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Сергей Круглов
Ответ Ванзай
вся страна нынче зарема
Не не фраерок, вся страна это вся страна
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Verhovn
Как выключить эту тварь из моих новостей?
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Hell MASTER
Ответ Тайосич
Зарема грамотно троллит двух главных врагов российского футбола - Зенит и Газпром.
Оказывается истерично ныть,это троллить.Ну,видимо спартак плачет о судьях,это троллинг.
МДЕ
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Виктор
Ответ amadeus_amadeus
Болельщики спартака многонеуважаемого! Где вы были после Локо? Где была ваша муза Зарема? Ответьте хоть кто то, пожалуйста Ну это же смешно Вы отрыли первую за полтора года ошибку в пользу Зенита и беснуетесь Где обратная связь то
Ошибки в пользу Зенита в каждом туре,даже с Локо,когда уже все решено,делают якобы ошибку в пользу Спартака,чтобы в последствии этим манипулировать.
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bad_bear
Ответ Killsovok👌🏻
в жизни не подумал бы, что буду согласен с Заремой, а вот-вот...
удачи Уралу в ответной игре с красно-бледными, тут нечего добавить 🤷
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Чел Ентано
Ответ Сергей Круглов
За вычетом, Питера , части области и немного Оренбурга😂
на минуточку это с десяток миллионов жителей страны.
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Ванзай
вся страна нынче зарема
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Hell MASTER
Зенит слишком сильно выносил зарему и Спартак,вот она вечно и думает о Зените
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shava72
Ответ Честный контроль
За Динамо сегодня болела вся страна, а вчера за Урал!
А в воскресенье будут за кабинетных, правда, им это не поможет)))
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Роман Смирнов
так где можно насрать
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КБ Сергей
Ни убавить, ни прибавить. Правда, скорее, вся страна болела не за Динамо, а против Газпрома. Но это уже детали. Очередной позорный матч от судей. И это уже становится привычным.
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Виктор
Ответ Volgogradets
жаль, что спартачок обычно сам обделывается в шортики
Пора вам лахтинских подтягивать,они поопытнее будут,ваш детский лепет просто убогий.
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Fomin525
Ответ kostyan89
Как болельщик Динамо скажу Куку спасибо. Больше него никто не сделал, чтоб вся страна (кроме болельщиков одной команды) болела сегодня за Динамо)
Так он же ваш, армейский)
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hh88_88
Ответ сергей колесников
В чём секрет успеха боевиков? Там всё просто - есть добро и есть зло. И невозможно выбрать сторону зла. У зла ВСЕГДА больше ресурсов и при этом зло использует запрещённые, нечестные приёмы. А побеждает добро. В жизни всё гораздо сложнее, но победа добра неизмеримо высока. И как бы не была ужасна ситуация в нашем футболе, вот такие матчи позволяют сохранять веру в добро и высшую справедливость 🤞
Динамо то ещё добро...
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Из Парижа с любовью
А что хорошего? Вылет на ранней стадии. Теперь на 99,9 можно сказать, что они заберут чемпионат
+ 8 очков, и конкуренты тратят силы на утешительный приз в виде кубка
Вся страна болела за окончательное убийство интриги в чемпионате? Ну тогда похоже страна не болела, а болеет скорее ))))
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hh88_88
Ответ ART DK
Каманцев сейчас уже залез в свою шпаргалку по отмазкам и выбирает между: у судьи Кукуляка не было нужного ракурса, проблемы с камерами/Удар по ноге Тюкавина был слабым и он рисовал падение/это очень сложный момент и у Кукуляк аргументировано объяснил нам свое решение. Мы с ним согласны, но аргументы я вам не приведу это служебная информация
Не было крови.
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reteka
Ответ StarsAndArrows
Во всех онлайнах пишут что Дугласа заменили на 90,а он бьёт пенальти-это как?)
Заменили Вендела
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SPB Patriot
Болею за Зенит. Но не поставить пенальти в наши ворота - это надо постараться!!!!!
А Зарема - лучше удели внимание детям своим! Ты столько времени посвящаешь Зениту, что дети уже забыли, как ты выглядишь.
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Spartak ist besser
Ответ Stas Politik
Сочи как город? Нуу... Нечто своеобразное. Олимпийский комплекс + Красная поляна - возможно. Но сам Сочи (Если не брать Адлер и его округи в счёт), как-то не сказать, чтобы выделялся красотой. Цены на недвижимость высокие исключительно из-за того, что это курортный город, в который ежегодно приезжает много туристов со всей России и Беларуси.
Адлер я за Сочи не считаю, как и все прочие посёлки.
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Виктор
Ответ Nissan 0123
еще одна любительница за всю страну поговорить. ну-ну. спартаковские комплексы дают о себе знать :))
Да пусть говорит, тем более по делу.
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Spartak ist besser
Ответ Niko71
поспорю живу в Краснодаре Сочи дорогой но не красивый!
Возможно в плане архитектуры город не очень выдающийся, но горный ландшафт, море, а самое главное то, что 80 % процентов территории занимают деревья, почти половина из которых вечнозелёные, создают вау-эффект. Да и чистота кругом и ухоженность делают своё дело.
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Виктор
Ответ niker84
Да ,судья ошибся , но какой дал сладкострастный повод Зареме и всей подноготной, говорить за всю страну
А в чем она неправа,комментарии тому подтверждение,просто это шапито судейское изрядно надоело.
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Velirpa
Ответ Killsovok👌🏻
в жизни не подумал бы, что буду согласен с Заремой, а вот-вот...
омг, ноунейм с Заремой согласился, омг, так и до каминг-аута недалеко.
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Чел Ентано
это лишь ваша точка зрения.
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