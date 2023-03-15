Зарема Салихова: «Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел! За «Динамо» болела вся страна»

порадовалась победе «Динамо» над «Зенитом» в Фонбет Кубке России.

«Как бы судья ни извращался, «Зенит» вылетел!

Поздравляю «Динамо», молодцы! За них болела вся страна», – заявила супруга экс-президента « » Леонида Федуна.

Кукуляк после ВАР не назначил пенальти за удар Клаудиньо по ноге Тюкавина в матче «Динамо» с «Зенитом»

«Динамо» по пенальти выбило «Зенит» из Кубка. Лещук отбил удары Кузяева и Дугласа Сантоса

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