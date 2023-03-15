Розе про 0:7 от «Ман Сити»: «Лейпциг» так и не смог войти в игру – ответственность за это лежит на мне»
Тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о поражении 0:7 от «Манчестер Сити».
«Я очень хорошо знаю Эрлинга Холанда, его способности. Когда он близок к воротам, он хочет забить. Сегодня он забил четыре... Нет, даже пять.
Мы так и не смогли войти в игру – ответственность за это лежит на мне. Мы пропустили голы в такой манере, что от этого очень горько. «Сити» более чем заслужил победу.
Особенно плохо мы защищались в своей штрафной, и это в 1/8 финала Лиги чемпионов! Соперник кое-что изменил в плане прессинга, если сравнивать со вторым таймом первого матча, и мы этого не ждали», – сказал Розе.
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на эпизоде это миллиметровое касание не сказалось Мяч куда летел, туда и летел. Фол Эдерсона- железный, влетел в игрока Лейпцига на скорости и не попадает в мяч . Любой вменяемый скажет что это фол независимо от футбольных пристрастий. И что мы видим? Жёлтая Вернеру и мяч судья отдаёт Сити . И когда Де Брюйне наступил на ногу Рауму, упал, скорчился, судья опять даёт свисток в пользу Сити это всё в первом тайме . Это нормально? Нет, это беспредел. . Сити сильнее? Однозначно да, но победа, знаете ли с душком
Забавно что вы все позабыли про гол с нарушением от Лейпцига в первом матче и от них же волейбол там в конце.
Наверное расстроились что не в каждом матче лейпцигу прощают распускание рук
Голы Холланда смотрелись так, будто молотком вбивали гвозди в крышку гроба.