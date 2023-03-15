Розе про 0:7 от «Ман Сити»: «Лейпциг» так и не смог войти в игру – ответственность за это лежит на мне»

Теги Манчестер Сити бундеслига Германия Марко Розе Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе высказался о поражении 0:7 от «Манчестер Сити».

«Я очень хорошо знаю Эрлинга Холанда, его способности. Когда он близок к воротам, он хочет забить. Сегодня он забил четыре... Нет, даже пять.

Мы так и не смогли войти в игру – ответственность за это лежит на мне. Мы пропустили голы в такой манере, что от этого очень горько. «Сити» более чем заслужил победу.

Особенно плохо мы защищались в своей штрафной, и это в 1/8 финала Лиги чемпионов! Соперник кое-что изменил в плане прессинга, если сравнивать со вторым таймом первого матча, и мы этого не ждали», – сказал Розе.

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11 комментариев

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Lifar Skladchikov
Ответ jordy
Голы Гюндогана и, особенно, Кевина были эстетскими. Голы Холланда смотрелись так, будто молотком вбивали гвозди в крышку гроба.
и?
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Александра Александрова
Ответ Grime Font
В Лейпцига есть 1 удар в створ
Там скорее прострел, который за удар посчитали !
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Grime Font
Ответ Александра Александрова
Там в первом матче тоже была фора для хозяев от судьи +2 ! Так и у Лейпцига 0 ударов в створ , как они собирались выигрывать ? 15-0 по ударам в створ !
В Лейпцига есть 1 удар в створ
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Ник88
Ответ #SharkTeam
Там один спорный момент с жк Эдерсона. Этого достаточно чтобы команда полностью упала духом? Забавно что вы все позабыли про гол с нарушением от Лейпцига в первом матче и от них же волейбол там в конце. Наверное расстроились что не в каждом матче лейпцигу прощают распускание рук
Не один,Пеналь не ставится такой,задел мяч руку или нет только под микроскопом видно .Мяч даже траекторию не поменял и никак
на эпизоде это миллиметровое касание не сказалось Мяч куда летел, туда и летел. Фол Эдерсона- железный, влетел в игрока Лейпцига на скорости и не попадает в мяч . Любой вменяемый скажет что это фол независимо от футбольных пристрастий. И что мы видим? Жёлтая Вернеру и мяч судья отдаёт Сити . И когда Де Брюйне наступил на ногу Рауму, упал, скорчился, судья опять даёт свисток в пользу Сити это всё в первом тайме . Это нормально? Нет, это беспредел. . Сити сильнее? Однозначно да, но победа, знаете ли с душком
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CHELSEA_2008
Ответ Ник88
Нереально войти в игру, когда судья открыто подсуживает сопернику .Это был беспредел.
Ну здесь хотябы не убили Лейпциг как убили Баварию в матчах против Реала, когда и дома и на выезде приходилось играть в меньшинстве. Тогда просто в наглую судьи не позволили пройти дальше мюнхенцам.
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-1
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Александра Александрова
Ответ Ник88
Нереально войти в игру, когда судья открыто подсуживает сопернику .Это был беспредел.
Там в первом матче тоже была фора для хозяев от судьи +2 ! Так и у Лейпцига 0 ударов в створ , как они собирались выигрывать ? 15-0 по ударам в створ !
+2
-1
+1
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#SharkTeam
Ответ Ник88
Нереально войти в игру, когда судья открыто подсуживает сопернику .Это был беспредел.
Там один спорный момент с жк Эдерсона. Этого достаточно чтобы команда полностью упала духом?
Забавно что вы все позабыли про гол с нарушением от Лейпцига в первом матче и от них же волейбол там в конце.
Наверное расстроились что не в каждом матче лейпцигу прощают распускание рук
+4
-2
+2
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jordy
Голы Гюндогана и, особенно, Кевина были эстетскими.
Голы Холланда смотрелись так, будто молотком вбивали гвозди в крышку гроба.
+2
-1
+1
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Ник88
Нереально войти в игру, когда судья открыто подсуживает сопернику .Это был беспредел.
+3
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Temirlahn
Холланд 5-0 Лейпциг
+1
0
+1
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DolJun
и на судье. левая пенка, чистая кк едерсона и Жак грилиша за откровенный нырок охладили бы голубой вагон. но судья сегодня обеспечил своим внукам старость, не будем его судить
+3
-8
-5
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