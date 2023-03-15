Розе про 0:7 от «Ман Сити»: «Лейпциг» так и не смог войти в игру – ответственность за это лежит на мне»

Тренер « » высказался о поражении 0:7 от « ».

«Я очень хорошо знаю , его способности. Когда он близок к воротам, он хочет забить. Сегодня он забил четыре... Нет, даже пять.

Мы так и не смогли войти в игру – ответственность за это лежит на мне. Мы пропустили голы в такой манере, что от этого очень горько. «Сити» более чем заслужил победу.

Особенно плохо мы защищались в своей штрафной, и это в 1/8 финала ! Соперник кое-что изменил в плане прессинга, если сравнивать со вторым таймом первого матча, и мы этого не ждали», – сказал Розе.

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