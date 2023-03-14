Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» примет «Лейпциг», «Интер» в гостях у «Порту»
«Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также во вторник «Интер» сыграет с «Порту» на выезде.
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 14 марта, 23.00, «Драгау»
Первый матч: 0:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Сложный будет матч. Порто дома, на полном стадио.. не подарок. А задел небольшой.
Кажется вроде неплохо было бы забить вначале матча, но зная как фигово Интер сушит игру при Индзаги, лучше бы первый тайм по нулям, а забить вначале второго.
Просто потом фееричные как всегда замены и это опять опасность, но с забитым мячом как-то поспокойнее.
История противостояния этих клубов не слишком большая, но в матчах на вылет прошел дальше Интер в 2005 (1/8 Финала). Надеюсь тенденция продолжится.