Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» примет «Лейпциг», «Интер» в гостях у «Порту»

Теги Интер Порту Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА результаты РБ Лейпциг Футбол

«Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник «Интер» сыграет с «Порту» на выезде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Манчестер Сити Англия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 1:1

Порту Португалия – Интер Италия
Дата проведения
14 марта, 23.00, «Драгау»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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7 комментариев

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Гильяно
Боюсь что у Лейпцига практически нет шансов в Манчестере, плюс заряженный Холланд опытен против немецких команд.
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Тюменец
Forza Inter!
Сложный будет матч. Порто дома, на полном стадио.. не подарок. А задел небольшой.
Кажется вроде неплохо было бы забить вначале матча, но зная как фигово Интер сушит игру при Индзаги, лучше бы первый тайм по нулям, а забить вначале второго.
Просто потом фееричные как всегда замены и это опять опасность, но с забитым мячом как-то поспокойнее.
История противостояния этих клубов не слишком большая, но в матчах на вылет прошел дальше Интер в 2005 (1/8 Финала). Надеюсь тенденция продолжится.
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Гильяно
Пожелаем удачи Порту, должны как минимум доводить до овертайма.
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1skandeR
Come on CITY!
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Удачи МС💙
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Любезный Коссутий
удачи итальянским командам
+1
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Zidane 21
удачи Интеру
+2
-1
+1
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