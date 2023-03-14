Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ман Сити» примет «Лейпциг», «Интер» в гостях у «Порту»

« » примет « » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также во вторник « » сыграет с « » на выезде.

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 0:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги чемпионов

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