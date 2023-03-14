забил два гола менее чем за полторы минуты в матче плей-офф .

« » обыгрывает « » в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм; первая игра – 1:1).

22-летний норвежец открыл счет в матче с пенальти на 22-й минуте, а на 24-й сделал дубль. Между голами прошло 78 секунд.

В конце первого тайма, на 47-й минуте, он сделал хет-трик.

Таким образом, Холанд забил 37 голов в 36 матчах за «Сити» во всех турнирах – 8 в ЛЧ, 28 в и 1 в Кубке английской лиги.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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