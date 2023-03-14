Холанд забил 37 голов в 36 матчах за «Ман Сити». Он сделал дубль за 78 секунд в игре ЛЧ с «Лейпцигом», а потом забил 3-й

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил два гола менее чем за полторы минуты в матче плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» обыгрывает «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм; первая игра – 1:1).

22-летний норвежец открыл счет в матче с пенальти на 22-й минуте, а на 24-й сделал дубль. Между голами прошло 78 секунд.

В конце первого тайма, на 47-й минуте, он сделал хет-трик.

Таким образом, Холанд забил 37 голов в 36 матчах за «Сити» во всех турнирах – 8 в ЛЧ, 28 в АПЛ и 1 в Кубке английской лиги.

Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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54 комментария

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Милан Тео 19.
Холанд реально стоит 200 - 250 миллионов ☝️ ...
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TravenS
Пенальти был. Надоели эти постоянные трактовки рук. Рука на пути мяча была? Была.

А вот отсутствие жёлтой Эдерсону полное безобразие. Арбитр явно заряжен
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Sergio666
Ответ Старик Стариканов
Холанд конечно мега примитивный,все голы почти однотипные пенальти или замыкания.Роналду за такие голы постоянно поносили а здесь норвега мол боговорят какая реализация и читер.
1. Он не называет себя лучшим в истории
2. У него нет журналиста, которыц называет его лучшим в истории.
3. У него нет рекорда по количеству пробитий пенальти за карьеру.
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Артемий Ковынев
Ответ artem ofruss
нужно всех судий в Европе проверять на подкуп, что это, разве профессионалы могут так судить?
В АПЛ каждый второй матч примерно так судят)
Вообще конечно это ужас, как, несмотря на развитие технологий, судейство так и остается ниже плинтуса, если вообще не становится хуже.
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Biggasan
Ответ Фрол21208
несмотря на позорное судейство, Холланд - машина, без вопросов
А мы ещё наше судейство судим
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Bulat89
Надеюсь судья и кто сидит на ВАР ещё долго не будут судить в ЛЧ.
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AlexOlenev
Жалко, интрига умерла в зародыше! Ну, а Лейпциг слишком испугался с первых минут и этот выдуманный пенальти тоже на руку Пепке.
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Аа Еее
позор такому судейству,после высосаного из пальца пенальти я переключил канал.
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Невский баклан
Есь жи машина!
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Feanor-elf
В этом матче болею за Сити, но.. Пенальти левейший, а Эдерсон снёс игрока Лейпцига в поле. Странное судейство.
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Не знаю что такое Требл
Ответ Старик Стариканов
Холанд конечно мега примитивный,все голы почти однотипные пенальти или замыкания.Роналду за такие голы постоянно поносили а здесь норвега мол боговорят какая реализация и читер.
Холанда не называют лучшим игроком мира. В этом и отличие.
+6
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Sergeev55
Ответ Твой любимый хейтер
Ага, до этого же Лейпциг все 20 минут оказывал давление на МС
не поставь рэф пенку, не известно как бы всё было... может не хет-трик, а покер...
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therealgreenman
Этот парень не забивает в одном матче - (все) сдулся

Этот парень забивает три за тайм - (все) машина,лучший

Ох уж эти дилетанты, этот парень будет из сезона в сезон пачками класть в любом чемпионате я думаю, самоотдача,трудолюбие и профессионализм просто безумны, которые всегда будет давать свои плоды
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кто-то
Да, конечно, голы не самые красивые, но хет-трик есть хет-трик, Холланд - машина
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Рамзан Азимов
Они добьются что, и к ЛЧ интерес пропадет как к ЗМ.
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Старик Стариканов
Холанд конечно мега примитивный,все голы почти однотипные пенальти или замыкания.Роналду за такие голы постоянно поносили а здесь норвега мол боговорят какая реализация и читер.
+2
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Сергей Сорока
При всём уважении к Холланду, без позорного пенальти было бы 0:0 сейчас.
+3
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Андрей Емельянов
Ну Холанд просто монстр!Викинг футбольных полей!
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Tokaev
Машина
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читак
Ответ N1ghtwolf
Левейший пенальти
ну вот не поклонникам персонажа "пенальти в каждом матче на ЧМ" говорить про "левые пенальти"
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Рамзан Азимов
Видать лысого шарлатана к ЛЧ ведут, но это не вина Холланда.
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Твой любимый хейтер
Ответ Sergeev55
смешной пендаль сломал игру...
Ага, до этого же Лейпциг все 20 минут оказывал давление на МС
+11
-4
+7
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TinTin
Что то мне подсказывает, что этот киборг сегодня не собирается останавливаться на хеттрике
+1
-1
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old folk
Холанд не на уровне Мбаппе (с)
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-1
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(_Баловень:)_)
Ответ Алекс Грэй
Типичный центральный нападающий. Аля Роналду последних лет. Главное вовремя ногу или голову подставить. Забивает, что ещё нужно?
наслаждаться)))
+1
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