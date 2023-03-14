Холанд забил 37 голов в 36 матчах за «Ман Сити». Он сделал дубль за 78 секунд в игре ЛЧ с «Лейпцигом», а потом забил 3-й
Эрлинг Холанд забил два гола менее чем за полторы минуты в матче плей-офф Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» обыгрывает «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0, первый тайм; первая игра – 1:1).
22-летний норвежец открыл счет в матче с пенальти на 22-й минуте, а на 24-й сделал дубль. Между голами прошло 78 секунд.
В конце первого тайма, на 47-й минуте, он сделал хет-трик.
Таким образом, Холанд забил 37 голов в 36 матчах за «Сити» во всех турнирах – 8 в ЛЧ, 28 в АПЛ и 1 в Кубке английской лиги.
Подробная статистика Эрлинга доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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А вот отсутствие жёлтой Эдерсону полное безобразие. Арбитр явно заряжен
2. У него нет журналиста, которыц называет его лучшим в истории.
3. У него нет рекорда по количеству пробитий пенальти за карьеру.
Вообще конечно это ужас, как, несмотря на развитие технологий, судейство так и остается ниже плинтуса, если вообще не становится хуже.
Этот парень забивает три за тайм - (все) машина,лучший
Ох уж эти дилетанты, этот парень будет из сезона в сезон пачками класть в любом чемпионате я думаю, самоотдача,трудолюбие и профессионализм просто безумны, которые всегда будет давать свои плоды