«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 17:1

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» выиграл 5 матчей подряд.

«Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, команда Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.

А серия без поражений длится 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих.

Дальше «Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии. Это случится 18 марта.

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22 комментария

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DolJun
Ответ Эксперимент
Фол после́дней наде́жды — в спорте: умышленное нарушение правил, направленное на срыв решающей стадии атаки, которая с большой вероятностью могла бы закончиться результативно.
верно
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Эксперимент
Ответ DolJun
почему не удаляют?
Фол после́дней наде́жды — в спорте: умышленное нарушение правил, направленное на срыв решающей стадии атаки, которая с большой вероятностью могла бы закончиться результативно.
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
Чукотка свой первый финал тоже слила или забыл уже? Только вот Сити доминирует в Англии и у них есть стиль А синих из Лондона у него его никогда не было и не будет поэтому Лондон красный
голубой вагон - это манчестерский филиал каталонского дю солей. стиль у них был при пелегрини, а лондон лишь поставил судейских баловней на место, ведь даже в финал их затащили судьи)
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Эксперимент
Ответ Buf
в каких правилах? рука даже не поменяла траекторию мяча. пенальти левый
"Касание мяча рукой, которая неестественно увеличивает площадь тела" в правилах не говорится о изменении траектории.
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
а в лч и за щечку тоже)
Чукотка свой первый финал тоже слила или забыл уже?
Только вот Сити доминирует в Англии и у них есть стиль
А синих из Лондона у него его никогда не было и не будет поэтому Лондон красный
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
Сити за пару игр кладет больше чем Чукотка за пол года 🤣🤣🤣
а в лч и за щечку тоже)
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
почему? есть варик отпинать их по старой привычке)
Сити за пару игр кладет больше чем Чукотка за пол года 🤣🤣🤣
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Ман Сити
Сити 7-0 и пригородные тоже 7-0 недавно скатали)
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Timur_Pozdeev
Красивая лента сегодня

23:52 Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»

23:49 Криштиану Роналду: «Хорошая победа. Мы в полуфинале 💪🏼💛💙
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DolJun
Ответ Эксперимент
За такое не удаляют, а жк вар не смотрит)
почему не удаляют?
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Buf
Ответ Эксперимент
Сломал игру? До пенальти у Лейпцига ни одной атаки не было, да и пеналти вполне в футбольных правилах
в каких правилах? рука даже не поменяла траекторию мяча. пенальти левый
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Эксперимент
Ответ DolJun
лал, левая пенка плюс воротчика не удалили - лейпциг виноват что пассивно играл)) ооокееей))
За такое не удаляют, а жк вар не смотрит)
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
Молись чтобы Чукотке выпал не Сити Холланд в огне
почему? есть варик отпинать их по старой привычке)
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
лал, левая пенка плюс воротчика не удалили - лейпциг виноват что пассивно играл)) ооокееей))
Молись чтобы Чукотке выпал не Сити
Холланд в огне
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Эксперимент
Ответ Buf
судья сломал начало игры и уже Лейпциг был добит вторым голом
Сломал игру? До пенальти у Лейпцига ни одной атаки не было, да и пеналти вполне в футбольных правилах
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
РБ сломался ещё до игры За такую пассивную игру футбол наказывает и это прекрасно
лал, левая пенка плюс воротчика не удалили - лейпциг виноват что пассивно играл)) ооокееей))
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therealgreenman
Ответ Buf
судья сломал начало игры и уже Лейпциг был добит вторым голом
Так то там и до пенальти Лейпциг ничего сделать не мог, даже до центра внятно выйти…
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Эксперимент
Холанд сегодня разбушевался)
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zzzeeerrrooo
Ответ Buf
судья сломал начало игры и уже Лейпциг был добит вторым голом
РБ сломался ещё до игры
За такую пассивную игру футбол наказывает и это прекрасно
+1
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AnMe
Не удивлюсь если вылетят потом (не дай бог)
Сегодня повезло, я бы сказал
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Buf
судья сломал начало игры и уже Лейпциг был добит вторым голом
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-1
-1
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С Победой,горожане!💙
Лучший матч Сити за последнее время!
Холанд - киборг,КДБ- гений,Аканджи очень много черновой работы,вся команда - красавцы!💪
+9
-1
+8
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