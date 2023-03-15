«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 17:1
«Манчестер Сити» выиграл 5 матчей подряд.
«Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, команда Пепа Гвардиолы одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.
А серия без поражений длится 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих.
Дальше «Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии. Это случится 18 марта.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Только вот Сити доминирует в Англии и у них есть стиль
А синих из Лондона у него его никогда не было и не будет поэтому Лондон красный
23:52 Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»
23:49 Криштиану Роналду: «Хорошая победа. Мы в полуфинале 💪🏼💛💙
Холланд в огне
За такую пассивную игру футбол наказывает и это прекрасно
Сегодня повезло, я бы сказал
Лучший матч Сити за последнее время!
Холанд - киборг,КДБ- гений,Аканджи очень много черновой работы,вся команда - красавцы!💪