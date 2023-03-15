«Ман Сити» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 17:1

« » выиграл 5 матчей подряд.

«Горожане» дома разгромили «РБ Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала .

Таким образом, команда одержала пять побед подряд с общим счетом 17:1.

А серия без поражений длится 9 матчей – 7 побед, 2 ничьих.

Дальше «Сити» сыграет с «Бернли» в 1/4 финала Кубка Англии. Это случится 18 марта.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас