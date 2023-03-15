«Ман Сити» и «Интер» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Миланцы в 1/8 финала прошли «Порту» (1:0, 0:0).

Клуб из Манчестера был сильнее «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0).

Жеребьевка 1/4 финала пройдет 17 марта. Первые матчи будут сыграны 11-12 апреля, ответные – 18-19-го.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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59 комментариев

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Извилина Заремы
Ответ Судоплатов
Рад за Интер. Но в 1/4 будет сложнее. А учитывая, что Наполи уже фактически прошёл немцев, то наконец-то у Италии будет целых 3 клубы в четверть финале. Давно такого не припомню. Жаль только Ювентус подкачал...
Как раз впервые три клуба от Италии в четвертьфинале после того, как "Ювентус" выслали в Серию B.
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Андрюха с района
Ответ Michael_the_creator
Надеюсь Интер попадёт на сити в 1/4 Такой тошнотворной игры конечно давно не видел
Финал МС против лондонского середняка - это была та еще тошниловка) А у Интера был матч на результат) Зрелищность тут вообще не сдалась) Задачу выполнили, прошли дальше)
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huchmuch
Ответ Иван Грубяк
ух как фанбоев интера рвет, минусуют
Надо быть объективными все же. Когда команды, которым я симпатизирую, играют плохо, я могу это признать. Вот Дортмунд в Лондоне сыграл очень плохо и выхода никак не заслужил. Расстроился? Да, но признать плохую игру могу и не буду минусовать тех, кто так напишет, потому что это правда.
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Heartbreaker
Ответ Den-is
Ошибаешься. Обзор посмотри
)) я игру смотрел.Зачем мне обзор? Хотя даже по обзору я бы сказал что тот же Джеко или Чалханглу должны были решать все раньше)
Интер даже играя погано в пол ноги справился с Порту. С этим надо просто смириться
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Арман Мартиросян
Ответ Joey Ramone
А ещё когда-то Интер почти вылетел от Киевского Динамо в группе, но в итоге взял ЛЧ)
Ливерпуль в 2018 году тоже был в шаге от вылета из группы. Один сейв Алиссона все перевернул и Ливерпуль взял ЛЧ)
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Joey Ramone
Ответ Den-is
Ошибаешься. Обзор посмотри
матч посмотри
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huchmuch
Ответ Vovan94
А ну ок,иди смотри очередную серию " Ну вот в этот раз Сити точно победит". И верят же люди до сих пор
Я не симпатизирую Сити) Но они хотя бы играют в футбол, а не стоят у ворот и пытаются вытянуть 0:0 и надеяться сразу на пенальти после двух матчей по 0:0:)
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Michael_the_creator
Надеюсь Интер попадёт на сити в 1/4
Такой тошнотворной игры конечно давно не видел
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Joey Ramone
Интер сыграл по-счёту, что и требовалось. Никто из-за карточек и травм 1/4 не пропускает - это лучший результат сегодняшнего матча для Интера. Дальше только прибавлять, Pazza Inter Amala!
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Иван Грубяк
Ответ huchmuch
Не понимаю минусующих, вам действительно нравится эта игра? Ну или точнее ее подобие. Действительно нравится игра итальянцев начала 00-х, Атлетико, Греков на евро 04, ну вот серьезно, это кому-то нравится?) Ладно когда ещё хорошие контратаки, но когда в создании ну совсем ничего, ну как это смотреть 2 часа..
ух как фанбоев интера рвет, минусуют
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Vovan94
Ответ huchmuch
Борьбу лучше смотреть на телеканале Матч боец)
А ну ок,иди смотри очередную серию " Ну вот в этот раз Сити точно победит". И верят же люди до сих пор
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huchmuch
Ответ Vovan94
Да. Потому что от них у Сити ,Челси и Баварии будет подгорать жестко. Опять Сити по привычке сольет 1/4 и " ой бозе они - это не футбол,а вот мы..." Так что уж лучше я борьбу гляну,а не очередной вынос гранда автобусом и нытье этих самых " топов"
Борьбу лучше смотреть на телеканале Матч боец)
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Vovan94
Ответ huchmuch
Интересно смотреть антифутбол Интера и Милана?
Да. Потому что от них у Сити ,Челси и Баварии будет подгорать жестко. Опять Сити по привычке сольет 1/4 и " ой бозе они - это не футбол,а вот мы..." Так что уж лучше я борьбу гляну,а не очередной вынос гранда автобусом и нытье этих самых " топов"
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Судоплатов
Рад за Интер. Но в 1/4 будет сложнее.
А учитывая, что Наполи уже фактически прошёл немцев, то наконец-то у Италии будет целых 3 клубы в четверть финале. Давно такого не припомню. Жаль только Ювентус подкачал...
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Den-is
Ответ Heartbreaker
а кроме концовки что было у Порту? ничего. За две игры полтора момента
Ошибаешься. Обзор посмотри
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Joey Ramone
Ответ Илья Егоров
Интер просто ужасен. Если руководство действительно дало Индзаги два матча на исправление ситуации и Интер сольет Юве, то можно смело прощаться с Симоне. Абсолютно безыдейный футбол
Индзаги тащит Интер во всех турнирах на максимальных позициях - без денег, без скамейки. С кем ты тут смело прощаться собрался?))
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Heartbreaker
Ответ Трент Резнор
Чем смотрел? Концовка явно не миланская.
а кроме концовки что было у Порту? ничего. За две игры полтора момента
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Андрюха с района
У хейтеров Интера подгорело знатно)
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huchmuch
Ответ Vovan94
А я не хочу в 10 раз подряд видеть в полуфинале Реал и всё равно ничего не выграющий Сити . Не хочу смотреть в полуфинале на 10 место АПЛ
Интересно смотреть антифутбол Интера и Милана?
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Heartbreaker
Ответ Александр Беляков
Интер днище полное. Очень жаль Порту , Интер чудом отскочил конечно.
ты матч смотрел?) у интера моментов больше было.Кроме последних пару минут Порту ничего не создал ВООБЩЕ
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huchmuch
Ответ Joey Ramone
Порту ничего не создал вообще, какой фарт?
Особенно штанга и перекладина в конце)
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huchmuch
Не понимаю минусующих, вам действительно нравится эта игра? Ну или точнее ее подобие. Действительно нравится игра итальянцев начала 00-х, Атлетико, Греков на евро 04, ну вот серьезно, это кому-то нравится?) Ладно когда ещё хорошие контратаки, но когда в создании ну совсем ничего, ну как это смотреть 2 часа..
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Трент Резнор
Ответ Joey Ramone
И че там было в концовке? 15 секунд фарта)
Вот с ним нас и поздравляю)
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Joey Ramone
Ответ Трент Резнор
Чем смотрел? Концовка явно не миланская.
И че там было в концовке? 15 секунд фарта)
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С Победой,горожане!💙
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