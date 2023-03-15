«Ман Сити» и «Интер» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Интер» и «Манчестер Сити» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Миланцы в 1/8 финала прошли «Порту» (1:0, 0:0).
Клуб из Манчестера был сильнее «РБ Лейпциг» (1:1, 7:0).
Жеребьевка 1/4 финала пройдет 17 марта. Первые матчи будут сыграны 11-12 апреля, ответные – 18-19-го.
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Интер даже играя погано в пол ноги справился с Порту. С этим надо просто смириться
Такой тошнотворной игры конечно давно не видел
А учитывая, что Наполи уже фактически прошёл немцев, то наконец-то у Италии будет целых 3 клубы в четверть финале. Давно такого не припомню. Жаль только Ювентус подкачал...