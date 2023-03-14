Трент о матче с «Реалом» после 2:5: «Ливерпулю» нужно сделать что-то особенное»

Защитник « » ждет особенной игры с «Реалом».

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала . В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

«До перерыва на международные матчи у нас осталась одна игра, очень важная для нас. И в ней нам нужно сделать что-то особенное.

Сейчас мы можем выложиться по полной, зная, что потом у нас будет несколько дней на восстановление. Речь идет о том, чтобы сделать все возможное, отдать все силы», – сказал Трент.

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