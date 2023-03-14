Трент о матче с «Реалом» после 2:5: «Ливерпулю» нужно сделать что-то особенное»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Трент Александер-Арнолд Футбол

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд ждет особенной игры с «Реалом».

15 марта в Мадриде состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «красные» дома проиграли со счетом 2:5.

«До перерыва на международные матчи у нас осталась одна игра, очень важная для нас. И в ней нам нужно сделать что-то особенное.

Сейчас мы можем выложиться по полной, зная, что потом у нас будет несколько дней на восстановление. Речь идет о том, чтобы сделать все возможное, отдать все силы», – сказал Трент.

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3 комментария

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Виталий Ан
Ответ Рустам Гарипов
Игра огонь будет, ливерпулю терять нечего, пойдут вперед всей мощью, но реал за такое и наказывает, чувствую общий счет до 10 голов дойдет💣
Да. Винисиус в такой игре должен уничтожить Трента. Хотя жду первый тайм более закрытым.
+2
0
+2
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shark308
Что? 6:2?
+6
0
+6
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Рустам Гарипов
Игра огонь будет, ливерпулю терять нечего, пойдут вперед всей мощью, но реал за такое и наказывает, чувствую общий счет до 10 голов дойдет💣
+10
0
+10
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