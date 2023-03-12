Бензема и Менди готовы сыграть с «Ливерпулем», они работали в общей группе «Реала». Алаба пропустит игру

Теги Карим Бензема Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Давид Алаба Ферлан Менди Футбол

Карим Бензема сможет принять участие в матче «Реала» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, француз тренировался в общей группе и будет доступен для включения в заявку. То же касается защитника Ферлана Менди, пропустившего полтора месяца.

Защитник Давид Алаба, напротив, в 1/8 финала ЛЧ выступить не сможет, хотя чувствует себя лучше.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет 15 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.

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16 комментариев

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alireal
Ответ Анвар Масимов
по классике орально обласкают Барсу. ахаххаха
как тебя твой парень
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alireal
Ответ Анвар Масимов
по классике орально обласкают Барсу. ахаххаха
Отжарят твою барсилонку
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Ненавидящий2.0
Ответ M93
Да не смотрите на таких и судите по таким большую часть фанов Реала. Реал сам команда непредсказуемая и от него можно ждать разного. Реал часто в раскачку начинает матчи, чем пытаются пользоваться соперники. Поэтому начало матча будет важным.
Бомбито скорее болельщик МЮ
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M93
Ответ Ненавидящий2.0
Эх, ничему вас жизнь не учит, как до матча на Энфилде много говорили, так и сейчас, а потом внезапно, когда получили ответную реакцию уже после матча, то фаны Ливерпуля резко стали токсиками, а то что фаны МЮ писали до матча у вас память стёрла напрочь
Да не смотрите на таких и судите по таким большую часть фанов Реала. Реал сам команда непредсказуемая и от него можно ждать разного. Реал часто в раскачку начинает матчи, чем пытаются пользоваться соперники. Поэтому начало матча будет важным.
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Александр Высочкин
Будем верить в Ливерпуль хотя шансов мало, но от Ливерпуля можно что угодно ожидать. Удачи
+2
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MADRiD_00
Не выпускайте пожалуйста Менди)
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Ненавидящий2.0
Ответ Вовито Бомбито
Реал может выпустить хоть U-15. Ливерпуль днище в этом сезоне. Единственное чем они могут похвастаться это то что обыграли МЮ 7-0
Эх, ничему вас жизнь не учит, как до матча на Энфилде много говорили, так и сейчас, а потом внезапно, когда получили ответную реакцию уже после матча, то фаны Ливерпуля резко стали токсиками, а то что фаны МЮ писали до матча у вас память стёрла напрочь
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Ненавидящий2.0
Ответ RealJon
После вчерашнего разгона с центра поле и ассиста, Начо должен начинать матч. Он еше более оборонительный чем Камавинга. В начале тайма он позиционна ошибся изза чего пропустили быстрый гол В ответке с Ливером пропустить бысрого гола не позволительно
Спасибо за адекватный взгляд. Ливерпуль может быть в ужасной форме, но если ловят кураж, то это очень опасная команда
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Ненавидящий2.0
Клопп сказал не дословно, но приблизительная суть следующая: "Конечно трудно рассчитывать на положительный итог после домашних 2-5, но у нас есть ещё одна игра и мы обязательно попробуем, а что из этого получится покажет время". Анчелотти в своё время получил урок как раз от Ливерпуля и он точно не настолько самоуверенный как некоторые пользователи спортса, готовые выйти на матч с U-15 и т.п.

Матчи с Реалом особенные, всё может идти по твоему сценарию почти всю игру, но секундная потеря концентрации может в итоге дорого стоить, что могут подтвердить и МС и Челси
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Анвар Масимов
Ответ белошип
Ждём Алабу в 1/4 ЛЧ Надеюсь спокойно без лишних нервов раскатаем Пуль,а затем тренироваться на спотифай против кабинета)
по классике орально обласкают Барсу. ахаххаха
+3
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Вовито Бомбито
Реал может выпустить хоть U-15. Ливерпуль днище в этом сезоне. Единственное чем они могут похвастаться это то что обыграли МЮ 7-0
+3
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RealJon
После вчерашнего разгона с центра поле и ассиста, Начо должен начинать матч. Он еше более оборонительный чем Камавинга. В начале тайма он позиционна ошибся изза чего пропустили быстрый гол

В ответке с Ливером пропустить бысрого гола не позволительно
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Матвей Бондарев
Ответ Ussaev M
да там можно вообще вторым составом выходить.
Какой ты самоуверенный) Ну-ну, три дня жди и посмотрим) Винни-Пух ваш скорей всего получит жёлтую за симуляцию и нырки)
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белошип
Ждём Алабу в 1/4 ЛЧ
Надеюсь спокойно без лишних нервов раскатаем Пуль,а затем тренироваться на спотифай против кабинета)
+5
-3
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Астемир Хакунов
Ответ Ussaev M
да там можно вообще вторым составом выходить.
Не думаю,похоже ситуация будет как с Челси
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Ussaev M
да там можно вообще вторым составом выходить.
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