Бензема и Менди готовы сыграть с «Ливерпулем», они работали в общей группе «Реала». Алаба пропустит игру

сможет принять участие в матче « » с « » в чемпионов.

Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, француз тренировался в общей группе и будет доступен для включения в заявку. То же касается защитника , пропустившего полтора месяца.

Защитник Давид Алаба, напротив, в 1/8 финала ЛЧ выступить не сможет, хотя чувствует себя лучше.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет 15 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.

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