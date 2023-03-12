Бензема и Менди готовы сыграть с «Ливерпулем», они работали в общей группе «Реала». Алаба пропустит игру
Карим Бензема сможет принять участие в матче «Реала» с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.
Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, француз тренировался в общей группе и будет доступен для включения в заявку. То же касается защитника Ферлана Менди, пропустившего полтора месяца.
Защитник Давид Алаба, напротив, в 1/8 финала ЛЧ выступить не сможет, хотя чувствует себя лучше.
Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет 15 марта, начало – в 23:00 по московскому времени.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Матчи с Реалом особенные, всё может идти по твоему сценарию почти всю игру, но секундная потеря концентрации может в итоге дорого стоить, что могут подтвердить и МС и Челси
В ответке с Ливером пропустить бысрого гола не позволительно
Надеюсь спокойно без лишних нервов раскатаем Пуль,а затем тренироваться на спотифай против кабинета)