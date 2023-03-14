Карло Анчелотти: «К «Ливерпулю» Бензема будет готов на 100%. Он сверхмотивирован, ЛЧ – важный турнир для него и «Реала»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карим Бензема готов 15 марта сыграть за «Реал» против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Нападающий пропустил игру с «Эспаньолом» (3:1) в Ла Лиге 11 марта из-за болей в области голеностопа.

«В среду Бензема будет готов на 100%. В воскресенье он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провел несколько хороших тренировочных занятий. Он полностью готов и сверхмотивирован.

Для Карима и для клуба это очень важный турнир.

Все довольно просто. Мы должны сыграть как можно лучше, подготовиться так же, как к первой игре. Мы должны попытаться победить. Мы не готовимся к этому матчу с мыслями о преимуществе. Не нужно делать никаких подсчетов», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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13 комментариев

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Александра Александрова
Главное чтобы очередной кашшаи был готов !
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Alexander Yavriantz
Начал тут учить арабский и узнал, что карим означает добрый/щедрый. Соответствует характеру Бензема?)
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Андрей Хенто
Надеюсь завтра команда покажет отличную игру и сможет довести результат до положительного исхода.
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Асламбек Асламбеков
Да там уже и Бензема не нужен
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Бухгалтер2021
портовки домой
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Najim Salimov
Удачи Кариму удачи Реалу
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Реалу.
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FC BAYERN 1900
Удачи обеим командам! Ждём крутой матч с обилием голов!:)
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Денис Александрович
Никакого расслабона, с Ливерпулем так нельзя! Только вперёд, мужики! Hala Madrid!
+18
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Sweaty25
Ну Карим, ты-то куда! Итак страшно за мой Ливерпуль, и ты ещё восстановился. Габэлла похоже...
+1
-1
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Роман
Лучший игрок прошлогоднего турнира ЛЧ, должен быть готов.
+7
-2
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wshnmn
Забирай 15 ушастого папа Карло.
+20
-2
+18
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Данияр Жумабекович
давайте на этот раз без валидола, спокойно в четвертьфинал
+30
-4
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