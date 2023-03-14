готов 15 марта сыграть за «Реал» против « » в Лиге чемпионов.

Нападающий пропустил игру с «Эспаньолом» (3:1) в 11 марта из-за болей в области голеностопа.

«В среду Бензема будет готов на 100%. В воскресенье он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провел несколько хороших тренировочных занятий. Он полностью готов и сверхмотивирован.

Для Карима и для клуба это очень важный турнир.

Все довольно просто. Мы должны сыграть как можно лучше, подготовиться так же, как к первой игре. Мы должны попытаться победить. Мы не готовимся к этому матчу с мыслями о преимуществе. Не нужно делать никаких подсчетов», – сказал главный тренер « » .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас