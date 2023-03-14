Карло Анчелотти: «К «Ливерпулю» Бензема будет готов на 100%. Он сверхмотивирован, ЛЧ – важный турнир для него и «Реала»
Карим Бензема готов 15 марта сыграть за «Реал» против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Нападающий пропустил игру с «Эспаньолом» (3:1) в Ла Лиге 11 марта из-за болей в области голеностопа.
«В среду Бензема будет готов на 100%. В воскресенье он работал в общей группе, а перед этим индивидуально провел несколько хороших тренировочных занятий. Он полностью готов и сверхмотивирован.
Для Карима и для клуба это очень важный турнир.
Все довольно просто. Мы должны сыграть как можно лучше, подготовиться так же, как к первой игре. Мы должны попытаться победить. Мы не готовимся к этому матчу с мыслями о преимуществе. Не нужно делать никаких подсчетов», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
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