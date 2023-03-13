Милитао об ЛЧ: «Еще ничего не решено, у «Ливерпуля» суперсостав. Салах гипермотивирован на «Реал»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберто Фирмино Мохамед Салах Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов со счетом 5:2.

«Вечер в Ливерпуле был одним из самых памятных за всю мою карьеру. Победить там со счетом 5:2 и забить – это уникальный момент для любого футболиста. Но у «Ливерпуля» суперсостав. Мы не хотим, чтобы дома нас удивили. Мо Салах подходит к матчу в хорошей форме. Он всегда опасен, а на матчи с «Реалом» еще и гипермотивирован. Еще и Роберто Фирмино снова забивает. Так что до конца ответного матча еще ничего не решено.

Кто-то считает, что все уже решено, но я ожидаю большой игры между двумя клубами с крупнейшей историей в мировом футболе. Конечно, у «Реала» очень большое преимщество, но мы должны подождать еще 90 минут. Ничего не решено.

В предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов уже случались ситуации, когда все было на пределе. Они стали уроком для нас. «Ливерпуль» добился прогресса в прошлых матчах. Мы видели их игру с «Манчестер Юнайтед» – это было впечатляюще.

Мы ожидаем, что «Ливерпуль» в Мадриде будет совсем не таким, как на «Энфилде», потому что им придется рисковать, чтобы забивать. Наша задача – провести такой матч, чтобы никто не вспоминал о 5:2 на «Энфилде».

В нашу пользу сыграет то, что ответная игра пройдет на нашем стадионе. «Ливерпуль» окажется под огромным давлением, ведь каждая минута будет успехом для нас. У «Реала» были проблемы с победами и голами после игры с «Ливерпуля», но я убежден, что на этой неделе все изменится», – сказал защитник «Реала».

Ответная игра между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 15 марта.

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30 комментариев

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Le_Mogul
Сколько эта эпопея длится про месть Салаха. Ничего Ливерпуль не покажет, сдулись уже как в финале.
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rachidibrahimov
Ответ Axmat Cecenov
Менди,Алаба.
Менди скорее всего восстановится
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Бестрофейник 19/20
Ответ xxx-xxx
Фора в три мяча, Реал очень неудобный соперник, плюс игра на выезде, думаю все решено в этой паре и никакой интриги
Просто надо создать видимость того, что ничего не решено. Надо продавать билеты
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Любезный Коссутий
Ответ llolishe
Успехов Бетису в ЛЕ
это также невероятно, как нашему Ливеру пройти Реал, увы
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Football poet
Ответ xxx-xxx
Фора в три мяча, Реал очень неудобный соперник, плюс игра на выезде, думаю все решено в этой паре и никакой интриги
Ну кто знает, так как первый матч показал, что и Ливерпуль мог забивать больше, а так же что Реал не супер надежен в обороне, но Реал идеально использовал свои моменты, прям 100 из 100. Так что интрига мне кажется еще есть, потому что еще и банде Клоппа по факту нечего терять и будет рок-н-ролл тотальный
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Рустам Гарипов
Ответ Gravdaar Iyaad
Перед игрой: ЭТО ЭНФИЛД! Конец матча: 2-5
перед игрой: энфилд - обычный стадион, трава везде зеленая, мяч круглый
после игры: 7:0
+3
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Axmat Cecenov
Ответ Владимир Владимир
Если Ливерпуль выдаст идеальный матч, то может дотянуть до овертайма. А чтобы выдать идеальный матч, нужно немного удачи, отличная персональная подготовка к сопернику и роскошное физ.состояние. Кстати, у Реала есть травмированные?
Менди,Алаба.
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окечуква
И игрок шикарный, и в голове адекватность.
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Che Borz
Говорят Салах все еще мстит Реалу
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Человек из футбола
Ответ Макс Кидалов
Я хоть и болельщик Реала, но не уверен на 100%. Вспомни только матчи с юве и Челси, там Реал уже вылетал без 5 минут. Хотя фора была в 2-3 гола. Реал часто проваливает первые таймы, выходят на расслабоне, в умах у них уже эта фора есть, поэтому они подсознательно сразу уйдут в оборону и будут играть без сильной мотивации и борьбы за мячи, а эти мелочи очень решают в таких матчах
Причем оба матча были на Барнабеу
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Scrumhalf
Мы уже это слышали.
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Shuhrat Mavlyanov
У Ливерпуль супер состав, Салах гипермотивирован, но всё равно дальше проедет Реал
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Виктор Иваненко
Поздняк метаться
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Йети
Слишком большая фора, Реал пройдет
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Пирс Морган
2045 год
"В этом году мы точно отомстим Реалу" (с) Салах
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llolishe
Ответ Владимир Владимир
Если Ливерпуль выдаст идеальный матч, то может дотянуть до овертайма. А чтобы выдать идеальный матч, нужно немного удачи, отличная персональная подготовка к сопернику и роскошное физ.состояние. Кстати, у Реала есть травмированные?
Помогли идеальные матчи Юве и Челсе разве?
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llolishe
Ответ Любезный Коссутий
успехов Мадриду с выходом в 1/4
Успехов Бетису в ЛЕ
+2
-4
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llolishe
Если уволят Клоппа до матча-шансы есть
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0
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Gravdaar Iyaad
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Недооценивать Ливерпуль - нельзя.
Перед игрой: ЭТО ЭНФИЛД!
Конец матча: 2-5
+20
-6
+14
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Сэйлор Мун
Реал это не Маню чтобы им 7-0 отгружать. Тут без шансов.
+1
-1
0
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Макс Кидалов
Ответ xxx-xxx
Фора в три мяча, Реал очень неудобный соперник, плюс игра на выезде, думаю все решено в этой паре и никакой интриги
Я хоть и болельщик Реала, но не уверен на 100%. Вспомни только матчи с юве и Челси, там Реал уже вылетал без 5 минут. Хотя фора была в 2-3 гола. Реал часто проваливает первые таймы, выходят на расслабоне, в умах у них уже эта фора есть, поэтому они подсознательно сразу уйдут в оборону и будут играть без сильной мотивации и борьбы за мячи, а эти мелочи очень решают в таких матчах
+8
0
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Gravdaar Iyaad
Салаха настигла участь Видаля )))
+1
-1
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Владимир Владимир
Если Ливерпуль выдаст идеальный матч, то может дотянуть до овертайма. А чтобы выдать идеальный матч, нужно немного удачи, отличная персональная подготовка к сопернику и роскошное физ.состояние. Кстати, у Реала есть травмированные?
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ xxx-xxx
Фора в три мяча, Реал очень неудобный соперник, плюс игра на выезде, думаю все решено в этой паре и никакой интриги
Ещё ничего не решено.
+4
-3
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Доминатор3000
Реал так и думал наверно,после выезда к Челси.
А в итоге,были в шаге от вылета.
Ювентус тоже был близок.
Как минимум интрига в матче,поначалу,будет.
+4
0
+4
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