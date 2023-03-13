Милитао об ЛЧ: «Еще ничего не решено, у «Ливерпуля» суперсостав. Салах гипермотивирован на «Реал»

высказался о победе «Реала» над «Ливерпулем» в со счетом 5:2.

«Вечер в Ливерпуле был одним из самых памятных за всю мою карьеру. Победить там со счетом 5:2 и забить – это уникальный момент для любого футболиста. Но у «Ливерпуля» суперсостав. Мы не хотим, чтобы дома нас удивили. подходит к матчу в хорошей форме. Он всегда опасен, а на матчи с «Реалом» еще и гипермотивирован. Еще и Роберто Фирмино снова забивает. Так что до конца ответного матча еще ничего не решено.

Кто-то считает, что все уже решено, но я ожидаю большой игры между двумя клубами с крупнейшей историей в мировом футболе. Конечно, у «Реала» очень большое преимщество, но мы должны подождать еще 90 минут. Ничего не решено.

В предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов уже случались ситуации, когда все было на пределе. Они стали уроком для нас. «Ливерпуль» добился прогресса в прошлых матчах. Мы видели их игру с «Манчестер Юнайтед» – это было впечатляюще.

Мы ожидаем, что «Ливерпуль» в Мадриде будет совсем не таким, как на «Энфилде», потому что им придется рисковать, чтобы забивать. Наша задача – провести такой матч, чтобы никто не вспоминал о 5:2 на «Энфилде».

В нашу пользу сыграет то, что ответная игра пройдет на нашем стадионе. «Ливерпуль» окажется под огромным давлением, ведь каждая минута будет успехом для нас. У «Реала» были проблемы с победами и голами после игры с «Ливерпуля», но я убежден, что на этой неделе все изменится», – сказал защитник «Реала».

Ответная игра между «Реалом» и « » состоится 15 марта.

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