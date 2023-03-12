Карло Анчелотти: «Реал» должен сыграть с «Ливерпулем» на максимуме, у нас уже была ситуация с «Челси» год назад. ЛЧ – самый сложный турнир в мире»
Карло Анчелотти призвал «Реал» не расслабляться перед матчем с «Ливерпулем».
Мадридцы в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов одержали победу со счетом 5:2, ответная пройдет 15 марта.
«У нас уже была ситуация с «Челси» в прошлом году (после 3:1 в гостях «Реал» проигрывал 0:3 дома до 80-й минуты – прим. Sports.ru).
У нас есть преимущество, поэтому мы фавориты, однако нам нужно отыграть 90 минут с тем же отношением к делу, что и в первом матче. Мы не имеем права думать о том, чтобы где-то поберечься, нужно провести 90 минут на максимуме.
Во всех трех турнирах, в которых мы продолжаем выступать, тяжело пройти весь путь. Мы в невыгодном положении в Кубке Испании и Ла Лиге и имеем небольшое преимущество в ЛЧ, но оно не означает, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир на свете», – заявил главный тренер «Реала».
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Сразу вспоминается 3:0 на Камп Ноу и потом 0:4 на Энфилде.
И три мяча не гарантия в турнире с такой мотивацией.
Но тогда было мусорное ведро вместо сердца
ЛЧ самый сложный турнир
ЧМ как бы редко ни проводился, не имеет такого уровня
Но исторически самым престижным вроде как является