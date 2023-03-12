Карло Анчелотти: «Реал» должен сыграть с «Ливерпулем» на максимуме, у нас уже была ситуация с «Челси» год назад. ЛЧ – самый сложный турнир в мире»

Теги Карло Анчелотти Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти призвал «Реал» не расслабляться перед матчем с «Ливерпулем».

Мадридцы в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов одержали победу со счетом 5:2, ответная пройдет 15 марта.

«У нас уже была ситуация с «Челси» в прошлом году (после 3:1 в гостях «Реал» проигрывал 0:3 дома до 80-й минуты – прим. Sports.ru).

У нас есть преимущество, поэтому мы фавориты, однако нам нужно отыграть 90 минут с тем же отношением к делу, что и в первом матче. Мы не имеем права думать о том, чтобы где-то поберечься, нужно провести 90 минут на максимуме.

Во всех трех турнирах, в которых мы продолжаем выступать, тяжело пройти весь путь. Мы в невыгодном положении в Кубке Испании и Ла Лиге и имеем небольшое преимущество в ЛЧ, но оно не означает, что будет легко. Лига чемпионов – самый сложный турнир на свете», – заявил главный тренер «Реала».

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14 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Lana Rhoades
Карло дело говорит ЛЧ самый сложный турнир ЧМ как бы редко ни проводился, не имеет такого уровня Но исторически самым престижным вроде как является
ЛЧ турнир исключительно нескольких топ клубов. На уровне сборных никто дважды подряд ЧМ не брал с далекого 62 года.
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geoo9
Самое болезненное поражение Челси за последние 6оды
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Дмитрий Калашников
Ответ Gravdaar Iyaad
Еще была ситуация с Ювентусом Но тогда было мусорное ведро вместо сердца
У Буффона
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shava72
Ну да...
Сразу вспоминается 3:0 на Камп Ноу и потом 0:4 на Энфилде.
И три мяча не гарантия в турнире с такой мотивацией.
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Gravdaar Iyaad
Еще была ситуация с Ювентусом
Но тогда было мусорное ведро вместо сердца
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rcbkz6mrtd
Ответ Lana Rhoades
Карло дело говорит ЛЧ самый сложный турнир ЧМ как бы редко ни проводился, не имеет такого уровня Но исторически самым престижным вроде как является
Говорят они часто о боевом настрое и полной выкладке, а на деле часто выходят и в пол ноги играют. Это уверен не тот случай
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Lana Rhoades
Карло дело говорит
ЛЧ самый сложный турнир
ЧМ как бы редко ни проводился, не имеет такого уровня
Но исторически самым престижным вроде как является
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Матвей Бондарев
Вот это объективная оценка, учитесь, любители списывать со счетов заранее!
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headmaster
При всем уважении, текущий Ливерпуль не выглядит таким, который может разницу в 3 мяча отыграть
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Enotaz24
Мы знаем, как Ливерпуль умеет отыгрывать 3 мяча.
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Yuri Ten
Многоходовочка от Клоппа, слить Борнуту, что-бы Реал расслабился ✊😎
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Андрей Хенто
Абсолютно верно и не только Челси вспоминается, но еще и Ювентус. Надеюсь, что Мадрид покажет прекрасную игру и доведут матч до положительного результата. Главное чтобы не играли на удержание, жду атакующей игры в исполнении Мадрида.
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верните деньги
Верим в Папу Карло и команду! Все получится
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Армен Онфрой
Главное не сесть в глухую оборону, это всегда приводит к плохим последствиям
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