Немец Цвайер будет судить матч «Реал» – «Ливерпуль» в ЛЧ

Назначены судьи на ответные матчи 1/8 финала чемпионов.

14 марта

«Порту» – « » (первый матч – 0:1)

Судья – , ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич. Резервный арбитр – Павел Рачковски. ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша).

« » – « » (первый матч – 1:1)

Судья – Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Раде Обренович (все – Словения). ВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания), АВАР – Нейц Кайтазович (Словения).

15 марта

«Наполи» – «Айнтрахт» Франкфурт (первый матч – 2:0)

Судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Ли Беттс. Резервный арбитр – Роберт Джонс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Йерун Мансхот (оба – Нидерланды).

«Реал» – «Ливерпуль» (первый матч – 5:2)

Судья – Феликс Цвайер, ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Свен Яблонски. ВАР – Марко Фриц, АВАР – Кристиан Дингерт (все – Германия).

Все матчи начнутся в 23:00 по московскому времени.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас