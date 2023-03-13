Немец Цвайер будет судить матч «Реал» – «Ливерпуль» в ЛЧ

Теги Айнтрахт Франкфурт Интер Ливерпуль высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Наполи Феликс Цвайер Энтони Тэйлор Славко Винчич Шимон Марчиняк РБ Лейпциг Футбол

Назначены судьи на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

14 марта

«Порту» – «Интер» (первый матч – 0:1)

Судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич. Резервный арбитр – Павел Рачковски. ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша).

«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» (первый матч – 1:1)

Судья – Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Раде Обренович (все – Словения). ВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания), АВАР – Нейц Кайтазович (Словения).

15 марта

«Наполи» – «Айнтрахт» Франкфурт (первый матч – 2:0)

Судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Ли Беттс. Резервный арбитр – Роберт Джонс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Йерун Мансхот (оба – Нидерланды).

«Реал» – «Ливерпуль» (первый матч – 5:2)

Судья – Феликс Цвайер, ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Свен Яблонски. ВАР – Марко Фриц, АВАР – Кристиан Дингерт (все – Германия).

Все матчи начнутся в 23:00 по московскому времени.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.В. Бубнов
Может завалить Юргена в старании показать непредвзятость!

А Ненавистный Ливерпуль просто обязан брать Лигу Европы, что бы в суперкубке мы отпустили за разорванный в клочья мой МЮ!

Возмездие должно возмезднуться!
Это касается так же и гРеала, с их покупкой судей!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Может стать легендой Реала или легендой честного судейства-решать Цвайеру
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ гилберт
Помогать ему будет Драйер.
А лайнсменом будет Фирер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кофанов
Ответ Уэмбли Стедиум
Камбэк неизбежен
у Порту вполне возможно, в Ливер мало верится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СуперНегр228
Ответ Raul14
"Ливерпуль выиграет" часть 5. Режиссёр: Мохамед Салах
Сценарист:Винисиус Жуниор
Исполнительный Продюсер:Дух Кариуса
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Роони
Ответ Kranmeister
Cumback!
cuntback
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
efremovms@gmail.com
Ответ Уэмбли Стедиум
Камбэк неизбежен
Камин аут
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ Специальный выпуск
Ливерпуль выиграет,вот с каким счётом неизвестно
"Ливерпуль выиграет" часть 5.

Режиссёр: Мохамед Салах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Слуцкий
Значит, больше 2 голов мы не увидим. Жаль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Киричев
Ответ белошип
Ливерпуль Бормут обыграть не может,но у хозяина выиграет🤡
А МЮ Ливерпуль, а Барселона МЮ, а Реал Барселону
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Ответ Макс Кидалов
Выграет с форой +3
За базар ответишь если нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alim_liver_kz
Все пзда Реалу)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Специальный выпуск
Ливерпуль выиграет,вот с каким счётом неизвестно
как показала практика Реал не важно проиграет или нет, они просто проходят дальше..
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Surviving
Ответ гилберт
У него сердце или мусорный бак?
бак
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
У него сердце или мусорный бак?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Помогать ему будет Драйер.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kranmeister
Ответ Уэмбли Стедиум
Камбэк неизбежен
Cumback!
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ ОлегГуннар
Наверно потому что судей на матчи ЛЧ определяет не судейский корпус Англии?
у людей из УЕФА нет глаз или они подписку не купили на матчи АПЛ?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уэмбли Стедиум
Камбэк неизбежен
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлегГуннар
Ответ damondiamond
каким образом Энтони Тэйлор назначен на матч лиги чемпионов после его воскресного перформанса?
Наверно потому что судей на матчи ЛЧ определяет не судейский корпус Англии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ Специальный выпуск
Ливерпуль выиграет,вот с каким счётом неизвестно
Выграет с форой +3
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Сурков
где мешков?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ Специальный выпуск
Ливерпуль выиграет,вот с каким счётом неизвестно
Ливерпуль Бормут обыграть не может,но у хозяина выиграет🤡
+23
-15
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Специальный выпуск
Ливерпуль выиграет,вот с каким счётом неизвестно
+25
-17
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
каким образом Энтони Тэйлор назначен на матч лиги чемпионов после его воскресного перформанса?
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий