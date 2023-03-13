Немец Цвайер будет судить матч «Реал» – «Ливерпуль» в ЛЧ
Назначены судьи на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
14 марта
«Порту» – «Интер» (первый матч – 0:1)
Судья – Шимон Марчиняк, ассистенты – Павел Сокольницки, Томаш Листкевич. Резервный арбитр – Павел Рачковски. ВАР – Томаш Квятковски, АВАР – Бартош Франковски (все – Польша).
«Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» (первый матч – 1:1)
Судья – Славко Винчич, ассистенты – Томаж Кланчник, Андраж Ковачич. Резервный арбитр – Раде Обренович (все – Словения). ВАР – Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания), АВАР – Нейц Кайтазович (Словения).
15 марта
«Наполи» – «Айнтрахт» Франкфурт (первый матч – 2:0)
Судья – Энтони Тэйлор, ассистенты – Гари Бесуик, Ли Беттс. Резервный арбитр – Роберт Джонс (все – Англия). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Йерун Мансхот (оба – Нидерланды).
«Реал» – «Ливерпуль» (первый матч – 5:2)
Судья – Феликс Цвайер, ассистенты – Штефан Лупп, Марко Ахмюллер. Резервный арбитр – Свен Яблонски. ВАР – Марко Фриц, АВАР – Кристиан Дингерт (все – Германия).
Все матчи начнутся в 23:00 по московскому времени.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А Ненавистный Ливерпуль просто обязан брать Лигу Европы, что бы в суперкубке мы отпустили за разорванный в клочья мой МЮ!
Возмездие должно возмезднуться!
Это касается так же и гРеала, с их покупкой судей!
Исполнительный Продюсер:Дух Кариуса
Режиссёр: Мохамед Салах