Месси о ЧМ-2026: «Я не хочу опережать события, до него еще далеко. Я буду играть в футбол, пока получаю удовольствие»
Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем чемпионате мира.
– Дай нам шанс надеяться, что ты сыграешь на Кубке Америки, на чемпионате мира 2026 года...
– Я не знаю, я всегда говорил, что мне кажется, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но, похоже, до следующего чемпионата мира еще далеко.
– Скалони держит для тебя 10-й номер... После Хорватии ты сказал, что матч с Францией будет для тебя последним на чемпионатах мира. Оставим ли мы дверь открытой на 2026 год?
– Я же говорю... Я не хочу опережать события. Но я говорю и буду повторять: мне кажется, это будет сложно в силу возраста и времени. Но это зависит от того, как пойдет моя карьера.
Скоро мне исполнится 36 лет, я посмотрю, куда движется моя карьера, решу что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей, – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Лишь бы здоровье позволило. И всего 3 гола до повторения рекорда Клозе...
талисмана. Это придаст уверенности сборной Аргентины
И самое страшное что
не до оцениваете Месси
Месси сам поймёт без вас всех что , уже если не получается то он сам уйдёт из сборной