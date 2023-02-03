Месси о ЧМ-2026: «Я не хочу опережать события, до него еще далеко. Я буду играть в футбол, пока получаю удовольствие»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос о том, сыграет ли он на следующем чемпионате мира. 

– Дай нам шанс надеяться, что ты сыграешь на Кубке Америки, на чемпионате мира 2026 года...

– Я не знаю, я всегда говорил, что мне кажется, что поехать туда будет очень трудно из-за возраста. Я люблю играть в футбол, мне нравится то, что я делаю, и пока я в форме, чувствую себя хорошо и продолжаю получать от этого удовольствие, я буду это делать. Но, похоже, до следующего чемпионата мира еще далеко.

– Скалони держит для тебя 10-й номер... После Хорватии ты сказал, что матч с Францией будет для тебя последним на чемпионатах мира. Оставим ли мы дверь открытой на 2026 год?

– Я же говорю... Я не хочу опережать события. Но я говорю и буду повторять: мне кажется, это будет сложно в силу возраста и времени. Но это зависит от того, как пойдет моя карьера.

Скоро мне исполнится 36 лет, я посмотрю, куда движется моя карьера, решу что мне делать дальше. Все зависит от многих вещей, – сказал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины.

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18 комментариев

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yrok77
Ответ GuruFutbola
Надо брать второй чм)
ну если мессигерлы спортса его попросят, он обязательно услышит
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yrok77
Ответ Я Гражданин Мира
Мне жалко что вы ровным счётом ничего не понимаете. И самое страшное что не до оцениваете Месси Месси сам поймёт без вас всех что , уже если не получается то он сам уйдёт из сборной
чтож вы мессиботы за Роналду постоянно думаете тогда?
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luarr
Приятно видеть, что Лео честен, в первую очередь, с собой и осознает, что возраст может стать преградой
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Iuasamotu
Лионель, игра за сборную чемпионов мира, это не удовольствие, а долг. А также, это долг перед твоими фанами. То есть, ты всем вокруг должен и просто обязан протянуть эти оставшиеся 40 месяцев) Удачи тебе, Чемпион)
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remontada
Его непревзойдённый футбольный интеллект позволит решать исходы матчей в заключительные минуты.
Лишь бы здоровье позволило. И всего 3 гола до повторения рекорда Клозе...
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Winterburn
Уверен, Месси будет играть дольше Роналду на высшем уровне, потому что будет готов помогать команде на поле столько времени, сколько понадобиться, и сколько он сам сможет тянуть, а не будет мучать своим обязательным присутствием на поле ни тренеров ни партнеров, ни болельщиков, лишь бы ублажить свое собственное эго, пытаясь забыть хоть как-нибудь. И как итог именно Месси побьет все бомбардирские рекорды.
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зак
Пока судьи помогают, можно и играть...
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AF007
3 гола до Клозе. Надо ехать
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rigobersong
Лучший игрок в истории футбола, всегда радует как хейтеры до сих пор сидят с красным лицом и завидуют великому Маэстро:))
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pit4er
Если 5 пенальти дадут пробить, то почему бы и не съездить
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инок
Месси должен поехать на следующей ЧМ в качестве
талисмана. Это придаст уверенности сборной Аргентины
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GuruFutbola
Ответ Харен Брогг
Если и ехать то как ментальным лидером, игроком запаса. Не хотелось бы чтоб легенда стала слабым звеном в команде, в которую потом все камни полетят в случае провала как это случилось с Роналду. Я думаю Лео умный мужик, если почувствует, что сдает одеяло на себя тянуть не будет.
Провала не будет, зная сколько лет они ждали титута)
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GuruFutbola
Надо брать второй чм)
+7
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Unclemeat
Вполне себе может выходить на последние 15-30 минут и решать исход матчей, если того потребует ситуация. Уверен, Месси всегда поставит инетересы команды выше своих. Тем более он уже выйграл всё что хотел.
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Я Гражданин Мира
Ответ Футбол_это_жизнь
Как бы не хотелось это увидеть, но надеюсь Месси не станет играть в основе и станет обузой в составе только из за его легендарного статуса.
Мне жалко что вы ровным счётом ничего не понимаете.
И самое страшное что

не до оцениваете Месси
Месси сам поймёт без вас всех что , уже если не получается то он сам уйдёт из сборной
+3
-4
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Харен Брогг
Если и ехать то как ментальным лидером, игроком запаса. Не хотелось бы чтоб легенда стала слабым звеном в команде, в которую потом все камни полетят в случае провала как это случилось с Роналду. Я думаю Лео умный мужик, если почувствует, что сдает одеяло на себя тянуть не будет.
+2
-3
-1
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Михо
Играй подольше Лео!
+14
-1
+13
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Футбол_это_жизнь
Как бы не хотелось это увидеть, но надеюсь Месси не станет играть в основе и станет обузой в составе только из за его легендарного статуса.
0
-1
-1
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