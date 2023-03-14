Формат ЧМ-2026 с 12 группами по 4 команды утвердят в четверг. На турнире будет 104 матча

Теги ФИФА ЧМ-2026 Футбол

Новый формат чемпионата мира будет утвержден в четверг. 

Как сообщает The Athletic, на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали будет утвержден формат проведения ЧМ-2026. В турнире примут участие 48 сборных.

Изначальный план состоял в том, чтобы разделить команды на 16 групп по 3 сборных. ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.

В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней. 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. 

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51 комментарий

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Экспертное мнение
Ответ Заборостроитель
В комментах оказываются уже не смотрят евро, а что же вы смотрите, потуги КОМНЕБОЛ?
А ты смотришь дворовое Евро с полуфиналистами в лице Уэльса и Дании, которые охватывают от Иранов и Австралии?)))
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Серый
Ответ Екн Лор
Представляю, сколько рекордов побьёт Мбаппе, играя против всяких Боливий и Катаров
Боливия? Хм, ну по словам определенной категории людей на сайте, это сложнейший соперник, не то что Черногории и прочие.
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Влад Коломейцев
Ждём выступление переса и супер ЧМ
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Серый
Успели насладиться последним нормальным ЧМ?
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Заборостроитель
Кстати, это же сколько надо будет вариантов плей-офф делать для третьих мест, интрига будет
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Андрей Василенко
Просто очередной цирк от фифы
Зачем столько сборных,если и так хватает левых на ЧМ?!Побольше откатов,побольше договорняков - только это главная причина расширения
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Topper_Harley_SPB
БЕЗУМИЕ
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vaniaEee
Ответ Jaxongir Shodiev
Турнир будет бомба
Отвал башки!
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Alex Metallov
Сможет ли Нобель сгонять на все 104 матча?
Впрочем, будет ли хоть один человек, который посмотреть все 104 матча... В плане интереса для нейтрального зрителя это конечно будет довольно унылый турнир. А с учетом того, что пройдет в Северной Америке, большинство людей из Европы вряд ли будут смотреть телетрансляции в ночное время.
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Заборостроитель
В комментах оказываются уже не смотрят евро, а что же вы смотрите, потуги КОМНЕБОЛ?
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MironSM84
Не зря мы в азиатское турне по дачам собрались будем пробовать себя на этом уровне)
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Slava Telvak
Ответ Саша Пушкин
Кому вообще интересен этот футбольный междусобойчик, когда этим летом грядет эпохальное событие Чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации в Бишкеке, где примут участие отечественные кудесники мяча и Талибы!?
Нифига ты орёшь! Красавец!
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Экспертное мнение
Ответ AnMe
Действительно не смотрю евро после 12 года, но только недавно узнал, что там с 3 места выходят из группы из комментариев, вроде вашего. :/ какой же бред
Просто вдумайся, из группы выходит сборная с 0 победами и забирает титул обыгрывая дворовые Уэльсы (которых выносят всякие Ираны), более слабого турнира сборных чем Евро-16 сложно представить)) Какой смысл в групповом этапе, если можно выходить с 0 победами?)
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леонардий
Ответ Саша Пушкин
Кому вообще интересен этот футбольный междусобойчик, когда этим летом грядет эпохальное событие Чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации в Бишкеке, где примут участие отечественные кудесники мяча и Талибы!?
Говорят что за победу в этом турнире звёздочка над гербом сама появляется
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Edberg
Впервые 8 матчей надо будет выиграть чтобы стать чемпионом. Узнаю влияние американского гигантизма:))
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Albert Rrahmani
Лично я отношусь к этому решению скептически. Однако, ради эксперимента попробовать стоит. На Евро-2016 тоже увеличили список участников и получилось здорово. Аутсайдеры порой унижали топов)
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AnMe
Ответ Экспертное мнение
Опять халявные выходы с третьих мест как на Евро, теперь и на ЧМ? Евро уже никто не смотрит после 2012 года как похерили регламент, превратился в проходной турнир с никому ненужными матчами. Всякие Португалии могут выходить с 0 победами в группе, никакого спортивного смысла.
Действительно не смотрю евро после 12 года, но только недавно узнал, что там с 3 места выходят из группы из комментариев, вроде вашего. :/ какой же бред
+3
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Экспертное мнение
Ответ Zidan GOAT
Ну Аргентина все таки выиграла, поэтому и оставили каждые 4 года А то сделали бы как Копа Америки каждый год, пока Месси не выиграет его )
Выходит ЛЧ никчемный турнир, идёт каждый год ведь.
+1
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Pb-SE
Скорее всего, из 12 команд, занявших 3-е место, будут отбирать 8. Уже предвкушаю табличку- если проходят команды из групп В,С,Е,К,Н, то Аргентина играет с Нигерией.
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fellx
Ответ error505
Убьют ЧМ. Спасибо, что оставили проведение каждые 4 года
ЧМ убили уже в Катаре
+1
-2
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AnMe
Какой же бред!!! Оставили бы все как есть!!
+9
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Zidan GOAT
Ответ error505
Убьют ЧМ. Спасибо, что оставили проведение каждые 4 года
Ну Аргентина все таки выиграла, поэтому и оставили каждые 4 года
А то сделали бы как Копа Америки каждый год, пока Месси не выиграет его )
0
-3
-3
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Глеб Кравцов
Ответ Екн Лор
Представляю, сколько рекордов побьёт Мбаппе, играя против всяких Боливий и Катаров
На самом деле на ЧМ станет только на 1 матч больше ,но вот соперники да. По идее в каждой рруппе будет 1 , а то и 2 команды уровня Панамы и Конго
+3
0
+3
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Экспертное мнение
Опять халявные выходы с третьих мест как на Евро, теперь и на ЧМ? Евро уже никто не смотрит после 2012 года как похерили регламент, превратился в проходной турнир с никому ненужными матчами. Всякие Португалии могут выходить с 0 победами в группе, никакого спортивного смысла.
+1
-8
-7
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Homelender_666
Ответ Саша Пушкин
Кому вообще интересен этот футбольный междусобойчик, когда этим летом грядет эпохальное событие Чемпионат Центрально-Азиатской ассоциации в Бишкеке, где примут участие отечественные кудесники мяча и Талибы!?
Согласен. Этот турнир не для простых смертных. С этим турниром Бог
+10
-4
+6
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