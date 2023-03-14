Формат ЧМ-2026 с 12 группами по 4 команды утвердят в четверг. На турнире будет 104 матча
Новый формат чемпионата мира будет утвержден в четверг.
Как сообщает The Athletic, на конгрессе ФИФА в столице Руанды Кигали будет утвержден формат проведения ЧМ-2026. В турнире примут участие 48 сборных.
Изначальный план состоял в том, чтобы разделить команды на 16 групп по 3 сборных. ФИФА отказалась от этой идеи в пользу формата с 12 группами по 4 команды.
В общей сложности команды проведут 104 матча в рамках следующего чемпионата мира. Турнир продлится 39 дней.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Зачем столько сборных,если и так хватает левых на ЧМ?!Побольше откатов,побольше договорняков - только это главная причина расширения
Впрочем, будет ли хоть один человек, который посмотреть все 104 матча... В плане интереса для нейтрального зрителя это конечно будет довольно унылый турнир. А с учетом того, что пройдет в Северной Америке, большинство людей из Европы вряд ли будут смотреть телетрансляции в ночное время.
А то сделали бы как Копа Америки каждый год, пока Месси не выиграет его )