Андрей Аршавин: «На ЧМ-2026 России не дадут сыграть. Думаю, бан на много лет»

Теги Зенит Андрей Аршавин УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Политика Футбол

Андрей Аршавин считает, что Россию не допустят на ЧМ-2026.

– РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?

– Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе, это профессиональные люди, которые давно в футболе. Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.

– РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?

– Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму все что угодно.

– Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на чемпионат мира-2026.

– Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.

– Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если все затянется, то все же принимать решение по вступлению в Азию?

– Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.

Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать – заниматься развитием футбола внутри страны.

– Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?

– Значит, надо искать другие международные матчи. Мы вот в «Зените» стараемся играть с турецкими, иранскими командами на сборах. Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим.

Жизнь движется вперед, и как будет дальше, никто не знает, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.

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46 комментариев

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Ковид 07.10.52
Ответ Воин добра и света
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Этот лозунг летит из уст любого питерского руководителя, но для себя они развивают бразильский футбол...
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Антон Путятин
Совсем не буду переживать ))) бан? Это громко сказано. Сыграем возможно и в 26
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Ковид 07.10.52
Болтать лозунги уже научился у старших земляков и лизнуть по Шевчуку успел....В общем готов на повышение....
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Андрей Андрей
Ответ Pb-SE
Куда посадят? На российский трон?
На кол российский
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Андрей Андрей
Ответ madara1592
Поэтому половину мужиков с днр/лнр выловили и отправили на фронт. Про города, которые "освободили" я даже говорить не буду.
Вот и не говори
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Roman
Ответ moldfan
По этом решили бомбить русских в Харькове, Киеве и Мариуполу. И других русских посылать на убой без какой либо подготовки, мотивации и адекватной экипировкой. Под командовании чучел которые умеют только воровать, подлизывать режиму. Решили все проблемы ! Чтобы этому НАТО ничего не досталось... А вообще странно сначала создавать псевдогосударства на территории другой страны. Снабжать их оружием, а потмо возмущаться да как вы смели их бомбить. Вам показать, что осталось из Грозного, когда там боролись с сепаратизмом ? И как "Аллея Ангелов", там есть. Или это другое ? Моралисты освободители. Самое смешное до ужаса, что война закончится примерно на тех же рубежах, с которых и началась... только впустую убьют кучу жизней с обоих сторон, весь регион окунуть в бедность... Заплатить за это триллионы, потерять в экономике, сделать весь Балтийский бесполезным из-за вхождения Шведов с Финами в НАТО. Потерять сотни тысяч молодых, хорошо образованных специалистов. Преимущественно русских... Посеять искреннюю ненависть с самым близким народом, со странной которая еще год назад оставалось важнейшей частью русской культуры. Разосрать людей внутри страны, вплоть до ненависти между родителями и детьми. Мне кажется, в 21 веке точно настолько эпичного гео стратега, еще не было. ГЕНИАЛЬНО. Я прямо чувствую, как русским по всему свету стало жить комфортней и безопасней. За одну/десятую финансовых потерь, которые страна понесла за первый год войны. Можно было с нуля построить и Донецк и Луганск на территории России и бесплатно перевезти и расселить все население о котором вы так беспокоитесь, что уже новые территории включили, потеряли их после включения, а Донецк, до сих пор обстреливается.
Про Руслана Коцаба знаешь что-нибудь ?
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Stivi M.D.
Ахахахаха воен заплакал и закинул в чс ахахахаахахахахахах
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Stivi M.D.
Ответ Воин добра и света
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Ну я и говорю, матчи с Ираном точно этот скилл дадут🤡🤡
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Stivi M.D.
Ответ Воин добра и света
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Минские договоры? Это там где было написано «дядя, не стреляй, а мы потом решим когда и как у вас земли отобирать будем»? Те самые?🤡🤡
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Ответ Stivi M.D.
С логикой проблемы? Если тебя не пугает отсутствие еврокубков, значит тебя не пугает и весь бан российского футбола, а это значит матчи против стран третьего мира вместо европейского футбола, вот это развитие так развитие🤡🤡
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madara1592
Ответ Воин добра и света
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Пытались избежать войны и ввели 200 к солдат, это как ?
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Stivi M.D.
Ответ Воин добра и света
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С логикой проблемы? Если тебя не пугает отсутствие еврокубков, значит тебя не пугает и весь бан российского футбола, а это значит матчи против стран третьего мира вместо европейского футбола, вот это развитие так развитие🤡🤡
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Ответ Stivi M.D.
Не был, но будет, если согласится на твой сценарий
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Ответ moldfan
По этом решили бомбить русских в Харькове, Киеве и Мариуполу. И других русских посылать на убой без какой либо подготовки, мотивации и адекватной экипировкой. Под командовании чучел которые умеют только воровать, подлизывать режиму. Решили все проблемы ! Чтобы этому НАТО ничего не досталось... А вообще странно сначала создавать псевдогосударства на территории другой страны. Снабжать их оружием, а потмо возмущаться да как вы смели их бомбить. Вам показать, что осталось из Грозного, когда там боролись с сепаратизмом ? И как "Аллея Ангелов", там есть. Или это другое ? Моралисты освободители. Самое смешное до ужаса, что война закончится примерно на тех же рубежах, с которых и началась... только впустую убьют кучу жизней с обоих сторон, весь регион окунуть в бедность... Заплатить за это триллионы, потерять в экономике, сделать весь Балтийский бесполезным из-за вхождения Шведов с Финами в НАТО. Потерять сотни тысяч молодых, хорошо образованных специалистов. Преимущественно русских... Посеять искреннюю ненависть с самым близким народом, со странной которая еще год назад оставалось важнейшей частью русской культуры. Разосрать людей внутри страны, вплоть до ненависти между родителями и детьми. Мне кажется, в 21 веке точно настолько эпичного гео стратега, еще не было. ГЕНИАЛЬНО. Я прямо чувствую, как русским по всему свету стало жить комфортней и безопасней. За одну/десятую финансовых потерь, которые страна понесла за первый год войны. Можно было с нуля построить и Донецк и Луганск на территории России и бесплатно перевезти и расселить все население о котором вы так беспокоитесь, что уже новые территории включили, потеряли их после включения, а Донецк, до сих пор обстреливается.
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Stivi M.D.
Ответ Воин добра и света
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Не был, но будет, если согласится на твой сценарий
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Артём Сергеев
Верно.Плохо что есть за что
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Сергей Грунин
Ответ Воин добра и света
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Ты кто чудо
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moldfan
Ответ JealousNobody
Когда русских 8 лет жгли, бомбили на Донбассе это тоже псевдоамбиции?
По этом решили бомбить русских в Харькове, Киеве и Мариуполу. И других русских посылать на убой без какой либо подготовки, мотивации и адекватной экипировкой. Под командовании чучел которые умеют только воровать, подлизывать режиму. Решили все проблемы ! Чтобы этому НАТО ничего не досталось...

А вообще странно сначала создавать псевдогосударства на территории другой страны. Снабжать их оружием, а потмо возмущаться да как вы смели их бомбить.

Вам показать, что осталось из Грозного, когда там боролись с сепаратизмом ? И как "Аллея Ангелов", там есть. Или это другое ? Моралисты освободители.

Самое смешное до ужаса, что война закончится примерно на тех же рубежах, с которых и началась... только впустую убьют кучу жизней с обоих сторон, весь регион окунуть в бедность... Заплатить за это триллионы, потерять в экономике, сделать весь Балтийский бесполезным из-за вхождения Шведов с Финами в НАТО. Потерять сотни тысяч молодых, хорошо образованных специалистов. Преимущественно русских... Посеять искреннюю ненависть с самым близким народом, со странной которая еще год назад оставалось важнейшей частью русской культуры. Разосрать людей внутри страны, вплоть до ненависти между родителями и детьми. Мне кажется, в 21 веке точно настолько эпичного гео стратега, еще не было. ГЕНИАЛЬНО. Я прямо чувствую, как русским по всему свету стало жить комфортней и безопасней. За одну/десятую финансовых потерь, которые страна понесла за первый год войны. Можно было с нуля построить и Донецк и Луганск на территории России и бесплатно перевезти и расселить все население о котором вы так беспокоитесь, что уже новые территории включили, потеряли их после включения, а Донецк, до сих пор обстреливается.
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madara1592
Ответ Воин добра и света
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Так откройте мне, раз я не могу
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Ответ Pb-SE
Куда посадят? На российский трон?
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Pb-SE
Ответ Воин добра и света
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Куда посадят? На российский трон?
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Ответ Stivi M.D.
То ли дело развитие путем спаррингов вс Северной Кореи и Ирана🤡🤡🤡
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Stivi M.D.
Ответ Воин добра и света
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То ли дело развитие путем спаррингов вс Северной Кореи и Ирана🤡🤡🤡
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Ответ Stivi M.D.
Да но при этом играли отборы, играли сами клубы, приходили игроки, худо-бедно но развивались, а сейчас даже этого может не быть
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Ответ madara1592
А зачем мне гугл, я за год ни одного поляка не видел и Львове и в Киеве. Поэтому и говорю, давай факты, может просто я не видел.
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