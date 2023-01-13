Андрей Аршавин: «На ЧМ-2026 России не дадут сыграть. Думаю, бан на много лет»

считает, что Россию не допустят на ЧМ-2026.

– РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?

– Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе, это профессиональные люди, которые давно в футболе. Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.

– РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по ?

– Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму все что угодно.

– Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на чемпионат мира-2026.

– Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.

– Нам стоит до упора ждать своего возвращения в ? Или если все затянется, то все же принимать решение по вступлению в Азию?

– Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.

Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать – заниматься развитием футбола внутри страны.

– Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?

– Значит, надо искать другие международные матчи. Мы вот в «Зените» стараемся играть с турецкими, иранскими командами на сборах. Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим.

Жизнь движется вперед, и как будет дальше, никто не знает, – сказал заместитель гендиректора « ».

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.