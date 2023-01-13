Андрей Аршавин: «На ЧМ-2026 России не дадут сыграть. Думаю, бан на много лет»
Андрей Аршавин считает, что Россию не допустят на ЧМ-2026.
– РФС в конце прошлого года отложил принятие решения по вопросу перехода в Азию. Как в итоге поведет себя наше футбольное начальство?
– Трудно что-то прогнозировать. Я знаю нынешних руководителей РФС. В принципе, это профессиональные люди, которые давно в футболе. Думаю, они выберут самое лучшее решение в тех обстоятельствах, которые будут на тот момент.
– РФС правильно сделал, что не стал в конце декабря принимать решение по Азии?
– Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму все что угодно.
– Стоило ли затягивать с этим вопросом? Перейди РФС в Азию сейчас, появился бы шанс попасть на чемпионат мира-2026.
– Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть (улыбается). Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт.
– Нам стоит до упора ждать своего возвращения в УЕФА? Или если все затянется, то все же принимать решение по вступлению в Азию?
– Мне кажется, нам надо заниматься своим футболом. Каждый должен на своем месте максимально хорошо делать свое дело. И все вместе мы должны развивать футбол в своей стране.
Понятно, что все мы хотим играть в еврокубках. Но если мы будем только ждать, то ничего хорошего тоже не будет. Надо не только ждать, но и делать – заниматься развитием футбола внутри страны.
– Это возможно в условиях отсутствия практики международных матчей?
– Значит, надо искать другие международные матчи. Мы вот в «Зените» стараемся играть с турецкими, иранскими командами на сборах. Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим.
Жизнь движется вперед, и как будет дальше, никто не знает, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике.
А вообще странно сначала создавать псевдогосударства на территории другой страны. Снабжать их оружием, а потмо возмущаться да как вы смели их бомбить.
Вам показать, что осталось из Грозного, когда там боролись с сепаратизмом ? И как "Аллея Ангелов", там есть. Или это другое ? Моралисты освободители.
Самое смешное до ужаса, что война закончится примерно на тех же рубежах, с которых и началась... только впустую убьют кучу жизней с обоих сторон, весь регион окунуть в бедность... Заплатить за это триллионы, потерять в экономике, сделать весь Балтийский бесполезным из-за вхождения Шведов с Финами в НАТО. Потерять сотни тысяч молодых, хорошо образованных специалистов. Преимущественно русских... Посеять искреннюю ненависть с самым близким народом, со странной которая еще год назад оставалось важнейшей частью русской культуры. Разосрать людей внутри страны, вплоть до ненависти между родителями и детьми. Мне кажется, в 21 веке точно настолько эпичного гео стратега, еще не было. ГЕНИАЛЬНО. Я прямо чувствую, как русским по всему свету стало жить комфортней и безопасней. За одну/десятую финансовых потерь, которые страна понесла за первый год войны. Можно было с нуля построить и Донецк и Луганск на территории России и бесплатно перевезти и расселить все население о котором вы так беспокоитесь, что уже новые территории включили, потеряли их после включения, а Донецк, до сих пор обстреливается.