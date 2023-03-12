«Акинфееву можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола. Сафонов – нет, он много ошибается». Тихонов о вратарях

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Андрей Тихонов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Андрей Тихонов считает, что Игоря Акинфеева не будут критиковать за ошибки.

«Во всех моих командах, в которых я работал, всегда был первый номер, потому что вратарь должен быть самым спокойным человеком.

Он может ошибаться в каких‑то моментах, но придавать уверенность. А когда ты знаешь, что допустил ошибку, в следующем матче играет другой вратарь, это нервирует.

Знаю одного вратаря. Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет. Ему можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола.

Сафонов – нет, он много ошибается», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в эфире «Матч ТВ».

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19 комментариев

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Slavnov
Ответ shava72
Ну Максименко-то, понятно, круче.)
максименко и сафонов один уровень,селихов,для лохматого бог
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dmitry.tchidakin
Ответ TaR
Акинфееву в как раз за ошибки прилетало на постоянной основе. Его плюс в том что он из под них выбирался и стоял дальше. P.S. Болельщик Спартака
Согласен. Филимонов за матч с Украиной сам себя сожрал. А Актнфеев психологически сильнее
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shava72
Ответ Владимир Владимирович
Не ну Игорь вратарь другого калибра, Сафонова можно пока сравнить с менее слабыми вратарями . Акинфеев в своё время если бы перешёл в топ5 чемпионатов в добротный клуб, то он карьеру провёл бы минимум не хуже таких вратарей как Ханданович или Шченсны , были ведь хорошие интересы топ клубов
Насколько помнится, был только интерес Ювентуса, но он правильно сделал, что не выбрал лавку под Буффоном)
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Иван Шуткин
Ответ леннорыч-абрамович
Вспомним ЧМ 2014, Кубок Конфедераций 2017 и серию в Лиге чемпионов и убедимся, что Акинфеева не будут критиковать.
300 матчей на ноль, как тебе такой аргумент?) Сколько знаешь у нас таких вратарей или в мире?
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shava72
Ответ Slavnov
сафонов дно,с прошлого года,все себе загребает,в этом году продолжает клоунаду,без напряга,сразу можно назвать 5-6 вратарей рфпл сильнее его
Ну Максименко-то, понятно, круче.)
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dmitry.tchidakin
Ответ леннорыч-абрамович
Вспомним ЧМ 2014, Кубок Конфедераций 2017 и серию в Лиге чемпионов и убедимся, что Акинфеева не будут критиковать.
Да ладно. На ленточке Игорек реально хорош
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Slavnov
сафонов дно,с прошлого года,все себе загребает,в этом году продолжает клоунаду,без напряга,сразу можно назвать 5-6 вратарей рфпл сильнее его
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charly_54
Ответ Любитель побеждать
А при чем тут серия в ЛЧ? Она касается только болельщиков ЦСКА и остальные не в праве совать свой нос. А на ЧМ-14 без Игоря бы и не попали
Так все везде суют свой нос
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dmitry.tchidakin
Игорек нормальный кипер, тащил, когда мог. Тащить у него получалось, бывало, прекрасно. Россия за это ему благодарна. Фан Спартака
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Любитель побеждать
Ответ леннорыч-абрамович
Вспомним ЧМ 2014, Кубок Конфедераций 2017 и серию в Лиге чемпионов и убедимся, что Акинфеева не будут критиковать.
А при чем тут серия в ЛЧ? Она касается только болельщиков ЦСКА и остальные не в праве совать свой нос. А на ЧМ-14 без Игоря бы и не попали
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ZlomSpb
,Странный подход. то есть если чувак раньше был крут, а сейчас косячит можно простить. во всех сферах это неправильно. Нельзя терпеть и держать за старые заслуги. это не про Акинфеева.
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Alexander Prokofyev
Не ошибается тот, кто ничего не делает. И на ошибках учатся. Но это не про Сафонова - добавил Тихонов.
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Cearvm
Удивительно, когда такое говорит бывший футболист. Уж он-то должен знать, что на поле былые заслуги не имеют значения. На высоком уровне никому нельзя ошибаться, с опытного в каком-то смысле спрос даже больше.
Вроде бы и без отсылок к опыту понятно, что Сафонов проваливает сезон.
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Владимир Владимирович
Не ну Игорь вратарь другого калибра, Сафонова можно пока сравнить с менее слабыми вратарями . Акинфеев в своё время если бы перешёл в топ5 чемпионатов в добротный клуб, то он карьеру провёл бы минимум не хуже таких вратарей как Ханданович или Шченсны , были ведь хорошие интересы топ клубов
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King_X
По-моему, если обсуждать вратаря в матче Краснодар-Динамо, то нереально не заговорить о Шунине))
Какой там Матвей, он космос в сравнении с Антоном
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TaR
Акинфееву в как раз за ошибки прилетало на постоянной основе. Его плюс в том что он из под них выбирался и стоял дальше.

P.S. Болельщик Спартака
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.ru
Акинфееву можно ошибаться...
а в идеале нужно... подумал про себя бывший спартаковец
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Кирилл
Ответ леннорыч-абрамович
Вспомним ЧМ 2014, Кубок Конфедераций 2017 и серию в Лиге чемпионов и убедимся, что Акинфеева не будут критиковать.
Но, при этом, многие почему-то забывают Кубок УЕФА-2005, ЧЕ-2008 и ЧМ-2018.

Ведь эти турниры были отыграны на высоком уровне в том числе благодаря игре Игоря.
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леннорыч-абрамович
Вспомним ЧМ 2014, Кубок Конфедераций 2017 и серию в Лиге чемпионов и убедимся, что Акинфеева не будут критиковать.
+6
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