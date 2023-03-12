«Акинфееву можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола. Сафонов – нет, он много ошибается». Тихонов о вратарях

считает, что не будут критиковать за ошибки.

«Во всех моих командах, в которых я работал, всегда был первый номер, потому что вратарь должен быть самым спокойным человеком.

Он может ошибаться в каких‑то моментах, но придавать уверенность. А когда ты знаешь, что допустил ошибку, в следующем матче играет другой вратарь, это нервирует.

Знаю одного вратаря. Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет. Ему можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола.

Сафонов – нет, он много ошибается», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в эфире « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас