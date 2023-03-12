«Акинфееву можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола. Сафонов – нет, он много ошибается». Тихонов о вратарях
Андрей Тихонов считает, что Игоря Акинфеева не будут критиковать за ошибки.
«Во всех моих командах, в которых я работал, всегда был первый номер, потому что вратарь должен быть самым спокойным человеком.
Он может ошибаться в каких‑то моментах, но придавать уверенность. А когда ты знаешь, что допустил ошибку, в следующем матче играет другой вратарь, это нервирует.
Знаю одного вратаря. Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет. Ему можно ошибаться, он столько сделал для нашего футбола.
Сафонов – нет, он много ошибается», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России в эфире «Матч ТВ».
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Вроде бы и без отсылок к опыту понятно, что Сафонов проваливает сезон.
Какой там Матвей, он космос в сравнении с Антоном
P.S. Болельщик Спартака
а в идеале нужно... подумал про себя бывший спартаковец
Ведь эти турниры были отыграны на высоком уровне в том числе благодаря игре Игоря.