2,6 тысячи школьников посетят матч «Спартака» и «Урала» в Кубке по приглашению РФС и красно-белых

2,6 тысячи школьников посетят матч « » и « ».

РФС и «Спартак» пригласили на матч 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» 2,6 тысячи детей из школ-участниц проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

С учебного года 2022/23 в проекте РФС «Футбол в школе» участвует 2150 школ из 48 регионов страны. В Москве и области к проекту присоединились 63 учебных заведения», – говорится на сайте РФС о проекте.

Первая игра полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта на « ».

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