2,6 тысячи школьников посетят матч «Спартака» и «Урала» в Кубке по приглашению РФС и красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Урал Открытие Банк Арена детский футбол стадионы Футбол

2,6 тысячи школьников посетят матч «Спартака» и «Урала».

РФС и «Спартак» пригласили на матч 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» 2,6 тысячи детей из школ-участниц проекта «Футбол в школе».

«Футбол в школе» – проект РФС по привлечению детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появляется возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей.

С учебного года 2022/23 в проекте РФС «Футбол в школе» участвует 2150 школ из 48 регионов страны. В Москве и области к проекту присоединились 63 учебных заведения», – говорится на сайте РФС о проекте.

Первая игра полуфинала Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» состоится 14 марта на «Открытие Арене».

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82 комментария

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La Crosse Bobcats
интересна реакция Спартакуса1985 - совести краснобелят на этом сайте ((
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sled
Ответ Алексей Никитин
Наверно есть разница между школьниками и бюджетниками которых загоняли.
Это же Кубок, детей не заставляют оформлять фануйди, как в матчах бюджетной богодельни
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last_guard
Ответ Onion
Зачем заманивать на кубок, где нет фанайди? Надо же, наоборот, болелам собраться, честно заполнить стадион, и показать, как это может быть без этих регистраций, доказать, разве нет?)))
Фанаты Спартака изначально заявили, что бойкотируют любой турнир с файнайди, если даже на определенной стадии фанайди не требуется. Поэтому не придут на кубок, для которого фанайди ввели в суперфинале, и не ходят с самого начала на чемпионат, на котором ввели фанайди со второй половины. Но питерским лицемерам и терпилами этого не понять.
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Michael Boldyrev
Жаль не на матч чемпионата. А так прекрасный повод еще поковыряться в любимом сайте госуслуг.
Сидишь себе спокойной и тут чадо: Пап! Мне в школе сказали к субботе фан-айди оформить!
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Михаил Мороз
Ответ Крыс Пол
Каждому ребенку по фан-айди оформят?
Так нет на Кубке фанайди
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Bystro dostavlu
опять скандал у нас в клубе
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Игорь Южный
Нормас.
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Mypta3uh23
Ответ Marsbek Docoev
Все лучшее детям. Молодцы
ты из какой страны? все лучшее депутатам
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encaro_one
Ответ Дмитрий9779
За солью к Промесу,ну расскажи всем какое отношение Зенит имеет к детским садам и прочим конторам,которым приказали это сделать?
Мало что солевая повариха, еще и стукачка позорная, тфу, бяка, а не существо. .
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Oleg Nikolaev
арена погрязнет в дыме от пиротехнического шоу с использованием вейпов
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Kulver
Молодцы, детям понравится.
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goshforever
Ответ Вячеслав Старцев
Уберите на.ер фанид и не придётся школьников приглашать. Неужели до этих дэбилов не доходят, что сами себе рубят сук, на котором сидят. Нет посещаемости - это значит нет прибыли клубу, стадиону, телетрансляция выглядит на уровне деревенского футбола. Вот ваше фанид... Думать нужно головой, а не ж..й!! Но! Россия ведь тем отличается - сначала сделает, а потом только думает, чего б..ь натворили...
На Кубке до финала и так нет FANID. Как будто это поможет Спартаку собрать стадион в марте на Урал
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Redmurza
Ответ nolan_90
Питерские не видят разницы между заманиванием бюджетников на домашние игры чемпионата с фанайди, чтобы скрыть катастрофу с домашней посещаемостью и приглашением 2600 школьников на матч, где файди не нужен.
Самое грустное, что видят, но никогда не признают
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Onion
Ответ nolan_90
Питерские не видят разницы между заманиванием бюджетников на домашние игры чемпионата с фанайди, чтобы скрыть катастрофу с домашней посещаемостью и приглашением 2600 школьников на матч, где файди не нужен.
Да все видят разницу. Это совсем другое!)))
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Artem Karasev
Ответ Вячеслав Старцев
Уберите на.ер фанид и не придётся школьников приглашать. Неужели до этих дэбилов не доходят, что сами себе рубят сук, на котором сидят. Нет посещаемости - это значит нет прибыли клубу, стадиону, телетрансляция выглядит на уровне деревенского футбола. Вот ваше фанид... Думать нужно головой, а не ж..й!! Но! Россия ведь тем отличается - сначала сделает, а потом только думает, чего б..ь натворили...
Как они уберут это, если это закон, соответственно его должна дума отменять. Да и школьников позвали на матч не из-за этого, на кубке ведь нет фай уйди
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Onion
Ответ Evgeny Valyaev
У Спартака на первых матчах с фанайди было по 4-5 тыс. зрителей. Это не питерская нагнанная 20-ка.
Зачем заманивать на кубок, где нет фанайди? Надо же, наоборот, болелам собраться, честно заполнить стадион, и показать, как это может быть без этих регистраций, доказать, разве нет?)))
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mossad
вот писк стоять-то будет на арене....
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Shamarin
Фратрия на минималках.
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Наталья Ларионова
Ответ Jon May
К--ун ты без души все дети +- одинаковы
Это был сарказм, вообще-то.
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Вячеслав Старцев
Уберите на.ер фанид и не придётся школьников приглашать. Неужели до этих дэбилов не доходят, что сами себе рубят сук, на котором сидят. Нет посещаемости - это значит нет прибыли клубу, стадиону, телетрансляция выглядит на уровне деревенского футбола. Вот ваше фанид...

Думать нужно головой, а не ж..й!!

Но! Россия ведь тем отличается - сначала сделает, а потом только думает, чего б..ь натворили...
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Onion
Ответ encaro_one
На матчах кубка нет фан-айди. Критиковали за коллаборационизм, что для отчета властей работают об удачности нововведения.
То есть на Спартак в принципе нихрена не ходят, а не потому что фанайди?)))
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Алексей Никитин
Ответ Алекс Я
Ты знаешь ,я никогда не был на балете,но если мне предложат бесплатный билет,то конечно я пойду.какое отношение это имеет к тому бреду ,что вы пишите.кстати я очень сомневаюсь в том ,что вы написали-правда.
Ахах. Вы же понимаете для кого и для чего заполняют стадион, чтобы показать видимость работы фанайди и закон о фанайди.
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eyeballerswow
на самос деле это херова практика. куда показательно было бы, если отказались от халяв и показали бы настоящее положение дел при фануйди.
а так нелепая маскировка
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Наталья Ларионова
Ответ Алексей Никитин
Выше написал. За свои слова могу ответить.
Ну так ответь. Покажи, где кого-то принуждают пойти на матч Зенита. Не предлагают бесплатный билет и возможность посмотреть матч на современном классном стадионе, а именно где насильно заставляют прийти на игру.
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Shamarin
Ответ rarog
Зенит раздавал бесплатно билеты и Спартак раздает бесплатно билеты,но есть нюанс)
Можно ещё на Спорце московских школьнков пособирать. Уроки только за них сделайте.
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