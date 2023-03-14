Погребняк об «Урале»: «Один из фаворитов Кубка России. Шанс пройти «Спартак» высок, это вполне реально»

считает « » одним из фаворитов Фонбет Кубка России.

В полуфинале турнира клуб из Екатеринбурга сыграет против « ».

«Однозначно, судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» – один из фаворитов Кубка России.

Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок – это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Урала».

Первый полуфинальный матч «Спартака» и «Урала» пройдет во вторник 14 февраля, на «Открытие Банк Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас