Погребняк об «Урале»: «Один из фаворитов Кубка России. Шанс пройти «Спартак» высок, это вполне реально»

Теги Спартак Павел Погребняк премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк считает «Урал» одним из фаворитов Фонбет Кубка России.

В полуфинале турнира клуб из Екатеринбурга сыграет против «Спартака».

«Однозначно, судьба противостояния решится только в Екатеринбурге. «Урал» не проигрывает уже пятнадцать матчей подряд! Это очень приличная серия. Для меня «Урал» – один из фаворитов Кубка России.

Смею предположить, что шанс пройти «Спартак» высок – это вполне реально. В Москве, конечно же, будет тяжело, но в Екатеринбурге мы поборемся с ними», – сказал бывший нападающий «Спартака» и «Урала».

Первый полуфинальный матч «Спартака» и «Урала» пройдет во вторник 14 февраля, на «Открытие Банк Арене». Начало – в 20:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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15 комментариев

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OldRedWhite
Ответ S.S.S.R.
14 февраля, какого года?
Вам виднее !
Будущее ж за Вами !
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OldRedWhite
Так у Погреб же вроде голубых кровей ?
В смысле - Легенда Зенита !
А тут про Урал ‘’ МЫ ‘’ )))
Он за Рединг дольше играл и про них будет тоже ‘’ МЫ ‘’ говорить ?
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Егор Крид58
Ответ Фёдор Коновалов
"Первый полуфинальный матч «Спартака» и «Урала» пройдет во вторник 14 февраля" - начали ментальную атаку аж за год до матча..
+ за внимательность
+1
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+1
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OldRedWhite
Ответ Честный контроль
Удачи Уралу в матче с Пищевиком. Кляузников надо наказывать за их кляузы
Слава Уралу !
ЦСКА - слава !
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Фёдор Коновалов
"Первый полуфинальный матч «Спартака» и «Урала» пройдет во вторник 14 февраля" - начали ментальную атаку аж за год до матча..
+2
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+2
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Fg Gf
Ответ Честный контроль
Удачи Уралу в матче с Пищевиком. Кляузников надо наказывать за их кляузы
Тоже надеюсь, что пройдем Спартак ,слишком много токсичности от этого клуба, его болелы одни из самых неадекватных. Хотелось бы с вами сыграть в финале пути РПЛ!
0
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ВячеславКЗ
Ответ Честный контроль
Удачи Уралу в матче с Пищевиком. Кляузников надо наказывать за их кляузы
Удачи Крылышкам завтра.
+1
-1
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Виталий
Плакса ))) напоминает ещё одного товарища не очень хорошего )))
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-2
-1
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S.S.S.R.
14 февраля, какого года?
+1
0
+1
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dimon zil
Ну если Мешков будет все матчи судить то до финала может. Но там фаворита будет ждать Зенит
+4
0
+4
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Честный контроль
Удачи Уралу в матче с Пищевиком. Кляузников надо наказывать за их кляузы
+1
-5
-4
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Ильдар Фарукшин
Птица Погребняк отличается умом и сообразительностью 😊
+3
0
+3
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Pok_Toholo
Ответ Егор Крид58
реально в это кто-то верит? Спартак не допустит глупых ошибок (как было тут назад) спокойно расскатают Урал
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Pok_Toholo
Ответ Егор Крид58
на месте Урала, даже в Москву не летал бы, тех поражения 3:0 лучше чем 5:0 или 7:0
Ну поставь хату, раз так уверен
+2
-6
-4
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Егор Крид58
на месте Урала, даже в Москву не летал бы, тех поражения 3:0 лучше чем 5:0 или 7:0
+7
-5
+2
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Егор Крид58
реально в это кто-то верит? Спартак не допустит глупых ошибок (как было тут назад) спокойно расскатают Урал
+9
-6
+3
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