Канчельскис о переходе РФС в Азию: «Мы никто в мировом футболе. Могут и кинуть – пообещать, а перед отбором на ЧМ наложить санкции»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и . По большому счету, мы никто в мировом футболе.

Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на снова наложат санкции. Все может быть», – сказал бывший игрок сборной России.

Ранее сообщалось, что решение по вопросу перехода из в АФК планировалось принять 27 декабря. Однако РФС отложил голосование до 31 декабря.

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