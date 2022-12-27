Канчельскис о переходе РФС в Азию: «Мы никто в мировом футболе. Могут и кинуть – пообещать, а перед отбором на ЧМ наложить санкции»
Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.
«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе.
Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», – сказал бывший игрок сборной России.
Ранее сообщалось, что решение по вопросу перехода из УЕФА в АФК планировалось принять 27 декабря. Однако РФС отложил голосование до 31 декабря.
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Но ты давай --продолжай верить в чудо ))))ха-ха
уже всем людям кто умеет трезво мыслить понятен исход . Вопрос в том когда и как оформить капитуляцию рф) Просто позорно ... или ничтожно позорно ))))
или ты второй человек в мире кто верит в то что армия рф может "пощелкать как орешки" что то??))бу--га--га
передать нашим бездумным руководителям футбола