Канчельскис о переходе РФС в Азию: «Мы никто в мировом футболе. Могут и кинуть – пообещать, а перед отбором на ЧМ наложить санкции»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Андрей Канчельскис Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Футбол

Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«У РФС нет возможности и ресурса шантажировать УЕФА и ФИФА. По большому счету, мы никто в мировом футболе.

Не думаю, что чиновники из РФС пользуются большим уважением у иностранных коллег. А, значит, нас могут попросту обмануть, кинуть. Сегодня пообещают одно при переходе в АФК, а перед отбором на ЧМ-2026 снова наложат санкции. Все может быть», – сказал бывший игрок сборной России.

Ранее сообщалось, что решение по вопросу перехода из УЕФА в АФК планировалось принять 27 декабря. Однако РФС отложил голосование до 31 декабря.

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17 комментариев

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Кеша
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Интересно, Канчельскис и себя имеет ввиду, говоря, что мы никто в мировом футболе? Если да, то вопросов нет вообще.
Конечно , себя он тоже имеет ввиду . Он гражданин России . Мог остаться в Англии и плеваться в нашу сторону , но вернулся . И за это ему уважение .
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Гамарджоба Генацвале
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Интересно, Канчельскис и себя имеет ввиду, говоря, что мы никто в мировом футболе? Если да, то вопросов нет вообще.
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Геннадий Тимченко
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Ответ Жан Поль Бельманда
Всё верно! Сами знаете кого благодарить за такое неуважение
Вы об изготовителе девяти колец❓только картофельный не побоялся такое кольцо надеть🤣
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Кеша
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Мне нравится , как жители России смакуют , как об них ноги вытирают и радуются . Нет , не Канчельскис и даже не РФС . А Вы сами об себя своими комментариями вытираете ноги и смакуете . Чудовищно , конечно . Безумцы . Нет ни чувства собственного достоинства , нет чести , нет гордости . А местные «любители» России из-за рубежа подначивают . Давайте русские ( россияне) пишите , мы вас заласкаем и приголубим , хотя сами сидят в нищете в некогда «Братских республиках». «Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало». Я тоже сначала был за переход . А сейчас понимаю , что мы нахрен не нужны ФИФА и прочим . Им важно унизить Россию. Мы даже можем отбираться на ЧМ , а потом нас не допустят . А могут принять и не допустить к отбору . Это же гиены сидят во всех этих организациях . И в ООН и в ЕС и в ПАСЕ сидят гиены с нетрадиционной ориентацией . . У них у всех стадные рефлексы . Им сказал хозяин будете все голубыми, они будут . Им сказал хозяин лаять они лают , им сказали выть на нас -они воют . Пройдём весь путь без остатка. И только вместе победим . Если между собой будем устраивать раздрай , то сожрут нас . И либерастов сожрут , потому что вы им нахрен не нужны .
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anastasia Krugova
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Ответ Леван Сиукаев
Дорогой Андрей,ты сликом наивный.если бы УЕФА и ФИФА что то решали самостоятельно,Россию бы они скорее всего не исключили бы из турниров.но на ных давят силы,обсолютно чужые для футбола.сейчас всё решаеться в известных всему миру собитиях,если Россия там споткнётся,тогда уже не до футбола бутет,хоть в Азию переходи ,хоть в океании. а если будет ВИКТОРИЯ, тогда не то что 2026 й год,а уже осенью самы будут просить что бы Россия вернулся на европейские футболные полья
если споткнётся?)Лол)) открой глаза ..споткнулась еще в 4 часа утро 24 февраля ))))))
Но ты давай --продолжай верить в чудо ))))ха-ха
уже всем людям кто умеет трезво мыслить понятен исход . Вопрос в том когда и как оформить капитуляцию рф) Просто позорно ... или ничтожно позорно ))))
или ты второй человек в мире кто верит в то что армия рф может "пощелкать как орешки" что то??))бу--га--га
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Леван Сиукаев
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Ответ Леван Сиукаев
Дорогой Андрей,ты сликом наивный.если бы УЕФА и ФИФА что то решали самостоятельно,Россию бы они скорее всего не исключили бы из турниров.но на ных давят силы,обсолютно чужые для футбола.сейчас всё решаеться в известных всему миру собитиях,если Россия там споткнётся,тогда уже не до футбола бутет,хоть в Азию переходи ,хоть в океании. а если будет ВИКТОРИЯ, тогда не то что 2026 й год,а уже осенью самы будут просить что бы Россия вернулся на европейские футболные полья
а так я тоже категоричесскый против от кокого либо перехода в азию
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Леван Сиукаев
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Дорогой Андрей,ты сликом наивный.если бы УЕФА и ФИФА что то решали самостоятельно,Россию бы они скорее всего не исключили бы из турниров.но на ных давят силы,обсолютно чужые для футбола.сейчас всё решаеться в известных всему миру собитиях,если Россия там споткнётся,тогда уже не до футбола бутет,хоть в Азию переходи ,хоть в океании. а если будет ВИКТОРИЯ, тогда не то что 2026 й год,а уже осенью самы будут просить что бы Россия вернулся на европейские футболные полья
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Богдан Агафонов
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Здраво рассуждает
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Fox_Mulder_12
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Им начало что-то доходить. Как меняется риторика - от «без России турниры ничто», до «мы никто». 👍🏻
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инок
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Вполне резонное замечание от Андрея, давно пора его
передать нашим бездумным руководителям футбола
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.ru
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что значит могут, неужели кто то ещё не понял... обязательно кинут
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Жан Поль Бельманда
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Всё верно! Сами знаете кого благодарить за такое неуважение
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Cevin Cigan
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Не исключено!!! На любят делать подлянки!
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atomio
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Андрей, на данный момент - не только в футболе, к сожалению.
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Amalfitano
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Ну эти могут ввести санкции за что угодно.
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Ебздрогыч
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РФС - как Джо Неуловимый. Почему он неуловимый - да потому что на фиг никому не нужен
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Константин Эсперов
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Абсолютно прав , нам нет разницы ,где играть . Мы где то около дна.
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