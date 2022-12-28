УЕФА не против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Как сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций готов одобрить выход РФС, а АФК имеет право принять Российский футбольный союз.

При этом в ближайшее время не собирается снимать запрет на участие России в международных турнирах под ее эгидой.

Также УЕФА дает РФС понять, что при Чеферине вернуться в Европу будет очень сложно.

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