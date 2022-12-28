УЕФА готов одобрить переход России в АФК, но ФИФА не откажется от отстранения. Вернуться при Чеферине будет сложно («СЭ»)
УЕФА не против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, близкий к организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин готов одобрить выход РФС, а АФК имеет право принять Российский футбольный союз.
При этом ФИФА в ближайшее время не собирается снимать запрет на участие России в международных турнирах под ее эгидой.
Также УЕФА дает РФС понять, что при Чеферине вернуться в Европу будет очень сложно.
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"Договор, подписанные с русскими, не стоит и бумаги на которой он написан"
У.Черчилль
К сожелению в наше время спорт это инструмент политиков.
Многие говорят наш Вова...... Наверное оно так, но смотря сейчас на мир, понимаешь это же не за один год почву готовили, чтоб так русофобию поднять одним щелчком, ну и в принципе его боятся значит, раз сразу со всего чего можно давят.
Так что возможен вариант когда Фифа сама приползет