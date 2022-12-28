УЕФА готов одобрить переход России в АФК, но ФИФА не откажется от отстранения. Вернуться при Чеферине будет сложно («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

УЕФА не против перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, близкий к организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин готов одобрить выход РФС, а АФК имеет право принять Российский футбольный союз.

При этом ФИФА в ближайшее время не собирается снимать запрет на участие России в международных турнирах под ее эгидой.

Также УЕФА дает РФС понять, что при Чеферине вернуться в Европу будет очень сложно.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

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115 комментариев

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pyatachyok
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Ответ Roman
США постоянно с кем то воюет. И про захватнические войны, когда сб России забанили никто ничего не захватывал. Бан был до референдумов. Так что твоя теория - ноль
Надо было быть полным дебилом, чтобы не понимать, что означает «признание ДНР и ЛНР»: более того, нам сразу же показали заседание Совбеза, на котором один блеющий товарищ проговорился, что речь о присоединении, на что Путин его типа поправил, что пока речь не о присоединении (не забываем, что заседание транслировали в записи!).
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Колбаскер тут
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Ответ Shuller18
Нет, ты невнимательно меня читаешь. Я никогда не снимал вины со Слуцкого и не делал Смольникова крайним. Я вообще не сторонник обвинять в провалах одного футболиста. Я кстати наоборот говорил тогда, что Смольников безусловно знатно обосрался, но не его вина в том, что он на бумаге считался лучшим правым защитником с паспортом, а остальные были ещё хуже. Так же как и например Игнашевич не виноват в том, что ему не подготовили замену, и в 37 лет приходилось гоняться за Бэйлом.
При этом Смольников у АВБ уничтожал Валенсию с Лионом
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Slavnov
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делают из мухи слона,90 процентам населения страны,вообще пофигу,европа,азия,играют еврокубки,нет,я в их числе,есть рфпл,кубок,этого с головой хватает
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MaxKr
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Ответ Горожане и инопланетяне вместе жарят Зину бутербродом
Кстати вполне верю в согласие УЕФА на выход России. Они думаю даже рады. Не надо будет клубы и сборные с кучей стран разводить, матчи на нейтральные поля переносить, с санкциями вопросы решать. А выгода от России сомнительная: с госконторами спонсорские контракты уже не заключишь. А вот для российского футбола это катастрофа. Причем возможно катастрофа навсегда: я сильно сомневаюсь, что прибалты и восточная Европа при нашей жизни проголосуют за возвращение России в УЕФА, а это так то почти половина всех стран.
Ничто не будет мешать этим странам голосовать за продление отстранения и дальше.То есть,никакой разницы нет.
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Balt
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Как ни крути, а результат один. Им всё равно где Россия не будет играть. Смысла в этих телодвижениях нет если нет возможности попасть на ЧМ.
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InnerPeace
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Ответ patriot rossii
Какая нафиг катастрофа??? Южноамерикаецы сами с собой играют и не с Европейцами и что?? Уровень не тот? Вот и выиграли...а нашим по моему почему бы и в Азии не поиграть..На ЧМ как будут выходить пусть просто тренируются лучше.
То есть ты считаешь, что уровень у Южной Америки и Азии - примерно одинаковый?
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Alexander Prokofyev
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Ответ ShanGuide
Выход -надо устранить Чеферина с должности
И назначить Колоскова!
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Tua
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Присоединили лнр и днр, пообещав тем участие в чемпионате россии, а теперь жмутся от страха перед УЕФА, представителем ненавистного запада.
"Договор, подписанные с русскими, не стоит и бумаги на которой он написан"
У.Черчилль
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YOKODZUMA
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Ответ инок
А что, РФС как ребенок, закрывший лицо руками, думал, что он перейдет в АФК и ФИФА его там не узнает?
Если сильно прищуриться
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Silky Mitts
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В принципе происходит то, что должно было. Вся эта шумиха с переходом в АФК была не более чем очередной инфошум, все футбольные ассоциации на планете Земля играют под эгидой ФИФА. Есть небольшая группа стран, выходящих за рамки ФИФА (Монако, Тувалу, Ватикан, и т.д.), но и там, боюсь, России не будут рады.
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Val Smith
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Ответ Колбаскер тут
Аналитики Блумберг считают, что рубль и экономика России не просто не умерла, а болеет меньше всех западных. Но куда им до тебя)
Ну потому что сырьевая, да различные монополисты. А малый и средний бизнес капля в море, он до санкций еле дышал, по этому государство особо не почувствовало. Сейчас и по сырьевой вдарили и рублю приплохело.
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Angel LABRUNA
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Чеффир тут не причем виноват сами знаете кто.
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patriot rossii
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Какая нафиг катастрофа??? Южноамерикаецы сами с собой играют и не с Европейцами и что?? Уровень не тот? Вот и выиграли...а нашим по моему почему бы и в Азии не поиграть..На ЧМ как будут выходить пусть просто тренируются лучше.
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YOKODZUMA
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. Вернутся к нормальной жизни при ...ине будет трудно.
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Дим Димыч
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Ответ And-Rover
Тогда оставайтесь. Ну придется сократить траты на иностранных футболистов. Да придется внутри играть не один сезон. Но это лучше чем тратить на перелёты по Азии. Сейчас экономическая ситуация в России не очень хорошая чтоб наши клубы ещё и на перелетах теряли. Стройте инфраструктуру для детей желающих играть в футбол. Займитесь собственными проблемами внутри футбола. Это куда важнее.
А кто им мешает заниматься детьми???одни разговоры каждый год.
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xoms
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Играть внутри да и пофиг на всех, кто сказал что в Азии не будет русофобии.
К сожелению в наше время спорт это инструмент политиков.
Многие говорят наш Вова...... Наверное оно так, но смотря сейчас на мир, понимаешь это же не за один год почву готовили, чтоб так русофобию поднять одним щелчком, ну и в принципе его боятся значит, раз сразу со всего чего можно давят.
Так что возможен вариант когда Фифа сама приползет
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Михо
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Ответ FilinMD
Среди министров и депутатов так-то толковых людей хватает. Просто повестка формируется так, что несколько человек - Свищев, Терюшков, и прочие им подобные - формируют мнение Но это не значит, что такие все)
Конъюнктурщик вполне может быть толковым человеком, даже чаще всего, хватает ума держать нос по ветру) а в глубине души то они конечно умные) но законы принимают глупые, типа фан айди и тд. А так то они грамотные, да)
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Alexandr Alexandrov
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Ответ MonkeyMeister
Это намек на то, что Чефирина сменить надо.
А он разве глава ФИФА?
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Roman
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Ответ pyatachyok
А когда конкретно США вели захватническую войну последний раз? При всем желании в качестве таковой можно попытаться указать войну с Испанией еще в XIX веке, но и тогда собственно конфликт с Испанией произошел из-за Кубы, на которую США не претендовали, а лишь признавали ее независимость от Испании (и Куба никогда не была включена в состав США): тогда в результате поражения испанцы передали США Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам.
США постоянно с кем то воюет. И про захватнические войны, когда сб России забанили никто ничего не захватывал. Бан был до референдумов. Так что твоя теория - ноль
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n76qkgh96j
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Ответ And-Rover
Тогда оставайтесь. Ну придется сократить траты на иностранных футболистов. Да придется внутри играть не один сезон. Но это лучше чем тратить на перелёты по Азии. Сейчас экономическая ситуация в России не очень хорошая чтоб наши клубы ещё и на перелетах теряли. Стройте инфраструктуру для детей желающих играть в футбол. Займитесь собственными проблемами внутри футбола. Это куда важнее.
Конечно жалко нынешнее поколение , что международных матчей не сыграет , но лучше пожертвовать этим поколением , чем потом играть в Азии . Сейчас потерпеть , я думаю при худшем раскладе лет 5, но зато потом нормальный футбол будет .
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Колбаскер тут
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Ответ Казеич
Старый ты видать, раз так ждешь долго))
Я тут с 2007
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Колбаскер тут
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Ответ Val Smith
"То что мертво умереть не может"))
Аналитики Блумберг считают, что рубль и экономика России не просто не умерла, а болеет меньше всех западных. Но куда им до тебя)
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Казеич
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Ответ Колбаскер тут
С 2014 жду доллар по 200 и экономику в клочья
Старый ты видать, раз так ждешь долго))
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толпарь
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Ответ s_h_a_m_a_n
Огромные расходы. Ноль очков в кубках. ЧМ в пролете100%. Оно нам надо?
В Азии лиги будут выступать 3-4 команды из России, и матчей будет суммарно как в ЛЧ и Ле, с учётом домашних, это не много, и для таких клубов затраты не большие. Следущий чм будет в сша, нас там точно не будет, и кажется может быть так что и его не будет или будет всем не до него. Страна заняло определённую позицию в глобальной политике, которая противоречит мировой глобализации, поэтому рассчитывать что наши клубы пустят по играть в их футбол, это думать о вчерашнем дне попой.
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Shuller18
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Ответ Колбаскер тут
Ну ты специалист по переобуванию, это все знают. У тебя до недавнего времени был виноват Смольников во всем. После того, как Рубин тебе открыл глаза на Лёню труса, ты переобулся
Нет, ты невнимательно меня читаешь. Я никогда не снимал вины со Слуцкого и не делал Смольникова крайним. Я вообще не сторонник обвинять в провалах одного футболиста. Я кстати наоборот говорил тогда, что Смольников безусловно знатно обосрался, но не его вина в том, что он на бумаге считался лучшим правым защитником с паспортом, а остальные были ещё хуже. Так же как и например Игнашевич не виноват в том, что ему не подготовили замену, и в 37 лет приходилось гоняться за Бэйлом.
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