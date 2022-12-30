Александр Дюков: «Участие России в ЧМ‑2026 – одна из главных целей»

Президент РФС заявил о проработке вопроса возвращения в турниры под эгидой и .

– Первым предложением на исполкоме было создать рабочую группу. Вторым предложением – направить письмо в УЕФА о смене конфедерации уже сегодня.

Все выступившие на исполкоме поддержали первый вариант. Других предложений не последовало. Никто не выступил против данного решения. При этом большинство клубов поддерживает возможность перехода в Азию. В этом плане ничего не изменилось.

– Можно ли сказать, что вопрос перехода в Азию после сегодняшнего заседания закрыт?

– Создается рабочая группа, в состав которой войдут не только представители УЕФА, но и ФИФА с МОК. Наша задача, чтобы наши клубы и сборная вернулись в официальные соревнования.

Мы проработаем вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА. Если поймем, что это невозможно, то рабочий вариант – смена конференции, переход в АФК.

Основная задача – найти решения, которые позволят нашим клубам и сборным как можно быстрее вернуться в соревнования. Одна из главных целей – участие в ЧМ‑2026, [нужно] выработать дорожную карту и найти пути, которые позволят принять участие в отборе к ЧМ‑2026, – сказал .

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