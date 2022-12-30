Александр Дюков: «Участие России в ЧМ‑2026 – одна из главных целей»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2026 Политика Матч ТВ Футбол

Президент РФС заявил о проработке вопроса возвращения в турниры под эгидой УЕФА и ФИФА.

– Первым предложением на исполкоме было создать рабочую группу. Вторым предложением – направить письмо в УЕФА о смене конфедерации уже сегодня.

Все выступившие на исполкоме поддержали первый вариант. Других предложений не последовало. Никто не выступил против данного решения. При этом большинство клубов поддерживает возможность перехода в Азию. В этом плане ничего не изменилось.

– Можно ли сказать, что вопрос перехода в Азию после сегодняшнего заседания закрыт?

– Создается рабочая группа, в состав которой войдут не только представители УЕФА, но и ФИФА с МОК. Наша задача, чтобы наши клубы и сборная вернулись в официальные соревнования.

Мы проработаем вариант скорейшего возврата в соревнования УЕФА. Если поймем, что это невозможно, то рабочий вариант – смена конференции, переход в АФК.

Основная задача – найти решения, которые позволят нашим клубам и сборным как можно быстрее вернуться в соревнования. Одна из главных целей – участие в ЧМ‑2026, [нужно] выработать дорожную карту и найти пути, которые позволят принять участие в отборе к ЧМ‑2026, – сказал Александр Дюков.

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50 комментариев

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Гур
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У меня одна из главных целей - слетать на Марс 🤡
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Петр А. Васин
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Ответ Йозе_Марино
Навряд ли это реально т к ЧМ26 в США
А даже не в США дело. Европа нас к отборочным уже не допустила, в Азию перейти уже не успеваем. А без отборочных нет чемпионата в принципе. Так что все эти россказни о целях на ЧМ-26 суть лапша на уши и пустая болтовня.
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Максим Попов
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Зачем нам ЧМ, этот чемпионат и без нас не плохо прошёл, зато никто не позорился всё сыграли по своим силам. Да и грязи на сборную не лилось, Карпин живой остался, очень позитивный результат
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n76qkgh96j
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
Ровно тогда когда НАТО вернется к границам 1991 года . Я нашу страну не оправдываю , но если быть последовательным там за слова перестали отвечать раньше .
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bengalsckyzh
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Не будет ничего... Ни Евро-2024, ни ЧМ-2026 и так до следующего десятилетия.
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Alex Kresin
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Ответ СИ
А. Дюков, я догадываюсь при каких условиях наш футбол позовут обратно в Европу. Но я также могу предположить что это условие будет противоречить геополитическим интересам России. Так лучше в Азию? Если конечно уже не опоздали.
А в Азии что, совсем к УЕФА и ФИФА не прислушиваются?
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Жесткий Костас
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Участвовать будете. Несомненно. Зрителями. Или даже радиолюбителями.
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Gabriel Milito
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Условия Украины и всего цивилизованного мира известны. Новую карту можно глянуть у главы ГУР.
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Alex Kresin
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Для этого надо вывести войска из Украины и перестать вести коолониальные "спецоперации", а не метаться из федерации в федерацию.
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interfutbol
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Путин "СВО - это длительный процесс". То есть и милости от Европы и УЕФА тоже ждать в скорейшем времени не стоит. Был шанс попасть на отбор ЧМ через Азию. Теперь его нет.
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сбг fish
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
Ну было бы норм, а какая была бы сборная ссср ух
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Андрей Томинов
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Жители Волгодонска Ростовской области: У на с одна цель, дожить до ЧМ 2026.
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dimitrii36
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
ты из конгресса украинцев Канады...
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milan111
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
Мда…под каждой новостью о смене конфедерации уже 2-ю неделю такие ,как ты,строчат один и тот же комментарий…Не надоело?Придумай что-нибудь еще,хотя у таких , как ты ума на это не хватает..
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Marky777
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Ответ laudrup
Всё же нашлись адекватные, которые не поддержали переход в Азию.
Больше похоже на шантаж УЕФА. Никто не хочет из верхов рфс
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Кавабунга Шреддоголовый
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А мне казалось, что РФС должен думать про то, чтобы футбол внутри страны рос и развивался, а плясать на цырлах вокруг сборной России. Чем-то хоккей мне это напоминает, где все в интересах сборной
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Ftul
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2026 США ждут вас
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Gabriel Milito
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Фантазёр.
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Andy Goodall
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
Я так понял, что именно это и пытается сделать действующая власть)
P.S. Не знаю о каких границах ты написал, но они думают о границах на 1 января 1991 года)
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Direct free kick
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Ответ Злодей Спб
Туда еще отобраться надо. Или мы сразу в хотим, чтобы в Финал нас допустили :)? А если и переходить, то в КОНМЕБОЛ. Натурализованные в сборную бразильцы и бразильцы-легионеры с удовольствием летать будут на такие матчи домой :)
Монголию обыграем, а там как пойдёт
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Иосиф Сталин
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Ответ Andreas Soffliggare
Решение проблемы очень простое - для начала вернуться к границам 1991 года.
Полностью с вами согласен. Вернуться к границам января 1991 года.
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Stivi M.D.
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Ответ sp.msk.86
иди в школу
А ты на передачу к Скабеевой🤡
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Валентин и ыч
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В УЕФА разве не сказали, что как только, так сразу и приходите завтра?
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Денис Давыдов
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Ответ sp.msk.86
иди в школу
Иди к телевизору
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Atsuktuvas
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А самая главная цель - мир во всём мире! Ну, не прямо во всём, а в том, в котором нам хочется жить, но пока его нет...
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