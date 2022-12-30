Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу

Стало известно, как проходило заседание исполкома РФС о переходе в Азию.

Как утверждает «РБ Спорт», глава РФС Александр Дюков на заседании исполкома по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию предложил два варианта: либо создать рабочую группу с участием и , либо, вероятно, начать голосование по поводу перехода.

Когда Дюков озвучивал второй вариант, в разговор вступил президент ЦСКА и вице-президент РФС Евгений Гинер и высказался за создание рабочей группы.

Экс-президент « » сказал, что по поводу возможного перехода РФС в Азию сложилось негативное общественное мнение, и заявил, что его необходимо изменить.

Кроме того, до членов исполкома РФС довели информацию о том, что переход в Азию не гарантирует России участие в отборе на .

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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