Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу

Теги Спартак ЦСКА Леонид Федун Евгений Гинер премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков ЧМ-2026 Футбол

Стало известно, как проходило заседание исполкома РФС о переходе в Азию.

Как утверждает «РБ Спорт», глава РФС Александр Дюков на заседании исполкома по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию предложил два варианта: либо создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА, либо, вероятно, начать голосование по поводу перехода.

Когда Дюков озвучивал второй вариант, в разговор вступил президент ЦСКА и вице-президент РФС Евгений Гинер и высказался за создание рабочей группы.

Экс-президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что по поводу возможного перехода РФС в Азию сложилось негативное общественное мнение, и заявил, что его необходимо изменить.

Кроме того, до членов исполкома РФС довели информацию о том, что переход в Азию не гарантирует России участие в отборе на ЧМ-2026.

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35 комментариев

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Redmurza
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Какой же Федун профан в футболе, диву даешься
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Иосиф Сталин
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Ответ Давид Agabekyan
Про Миллера не слово, но фанатам других клубов Зенит покоя не даёт. Комплексы такие комплексы
Про Армению тут тоже ни слова
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Егор Егор
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Ответ v.belorussky
Что значит "рабочую группу"?
Значит "тянем время, авось прокатит"
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Алексей Демченко
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Ответ v.belorussky
Что значит "рабочую группу"?
Это когда ответственность , нужно перекинуть на кого-то еще !
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Давид Agabekyan
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Ответ Иосиф Сталин
Миллер так отчаялся в ЛЧ, что приказал Дюкову переходить в Азию, чтобы выиграть ЛЧ хотя бы там
Про Миллера не слово, но фанатам других клубов Зенит покоя не даёт. Комплексы такие комплексы
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Антон
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Ответ v.belorussky
Что значит "рабочую группу"?
Это значит что инициатива провалилась
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no_one_perfect
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Да перестаньте
С учетом фан айди, переход в Азию означает смерть нашего футбола. Точнее, будут гос дотации явно, но ходить и смотреть на это не будет никто.
Гимн Лиги Чемпионов УЕФА знаком каждому болельщику в стране и именно ради него можно было ходить на матчи, радоваться даже самым скромным успехам и верить во что-то. Отняв у нас даже мечту о матче любимой команды с условным Реалом/Барсой/Баварией/и тд-вы потеряете болельщиков безвозвратно. Это неоспоримый факт. Потому рабочая группа должна не «рассматривать» возможности, а вести работу с УЕФА, доказывая важность и ценность наших клубов. В конце концов, Франс Футбол поставил наш чемпионат на периоде 2000-2010 на 5 место среди всех европейских лиг, впереди Франции, это ли не довод?
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СИ
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«...сложилось негативное общественное мнение»
Откуда такая информация - что, был референдум?
« ....довели информацию ... что переход не гарантирует ...»
А что, члены Исполкома не знали об этом? И узнали только 30 в14 00? Просто нет слов.
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Pavelaznaurov
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Если в группе будут Дюковы—-то для чего рабочая группа???? Как сверху прикажут,они под козырек и возьмут… какой смысл этим амебам заседать?????
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Stivi M.D.
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Ой надо же, не хотят уходить из загнивающего Запада, а как по телеку орать так это всегда горазды🤡🤡🤡
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King_X
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Гинер уже один раз уничтожил на годы рос футбол, продавив лимит в угоду ЦСКА (а затем, как старая гвардия завершила карьеру, стал агитировать активно за отмену)

Сейчас решил окончательно добить
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Gepard_GRIN
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Прогнулись под общественное мнение. Потом это же общественное мнение будет ныть и орать, почему мы не играем в отборе к ЧМ-2026 и никакие доводы о том что переход в АФК был единственным шансом, не гарантией, но шансом.
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Великий фунфурье
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Ответ леша коваленко
Нашел за кого переживать, о себе подумай.
Я давно уехал из страны)
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s_h_a_m_a_n
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Аль-Наср только закупаться собрался, а тут такой облом.
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леша коваленко
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Ответ Великий фунфурье
Бункерный походу очень в Азию хочет, а они ни в какую. Страшно за Гинера теперь. Не болельщик ЦСКА, но переживаю.
Нашел за кого переживать, о себе подумай.
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Дмитрий9779
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Мечтам Рианчо сбыться не суждено
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Фан Рубина
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Из УЕФА можно не выходить в одном случае - если тамошние хомячки будут контролироваться нами, как союзные страны во времена Варшавского Договора и лишатся возможности уклоняться от матчей без причины.
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Pigmalion
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Ответ Великий фунфурье
Бункерный походу очень в Азию хочет, а они ни в какую. Страшно за Гинера теперь. Не болельщик ЦСКА, но переживаю.
Да бункерному плевать, более чем уверен.
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v.belorussky
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Что значит "рабочую группу"?
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gukmamop
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Ответ поколение пепси
ну ок в азию не перейдём, а что делать то, ничего что-ли, останется только скучный чемпионат россии, то хоть ради прикола глянуть как зенит или спартак отлетают от шейхов или индусов, а чемпионат рф вообще не интересно смотреть уже
Держи в курсе
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леша коваленко
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Скорее всего будет зондироваться отношение к РФС азиатских федераций, будут ли они бойкотировать нас, если это будут единичные федерации, то на это не надо обращать внимание, получат технические поражения и все станет на место. Если это будет основная масса, то и не стоит затеваться.
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поколение пепси
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Ответ леша коваленко
Российский футбол загнётся, если ты не будешь смотреть.
конечно можно смотреть любой футбол, любой уровень дна, некоторые смотрят фильмы например с рейтингом 3 балла и пишут комментарии что классный, так и российский футбол найдутся кто скажет классный, но это не значит что так и есть, когда рос футбол даже рос бюджет еле на плаву удерживает, то это значит что он на дне, как и кинематограф в общем...
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Иосиф Сталин
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Миллер так отчаялся в ЛЧ, что приказал Дюкову переходить в Азию, чтобы выиграть ЛЧ хотя бы там
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Великий фунфурье
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Ответ леша коваленко
Российский футбол загнётся, если ты не будешь смотреть.
Российский футбол загнётся и если он будет смотреть.
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UncleMaks
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Ответ Великий фунфурье
Бункерный походу очень в Азию хочет, а они ни в какую. Страшно за Гинера теперь. Не болельщик ЦСКА, но переживаю.
этот везде выкрутится
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