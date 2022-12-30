Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС. Федун заявил, что нужно менять негативное общественное мнение по вопросу
Стало известно, как проходило заседание исполкома РФС о переходе в Азию.
Как утверждает «РБ Спорт», глава РФС Александр Дюков на заседании исполкома по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию предложил два варианта: либо создать рабочую группу с участием ФИФА и УЕФА, либо, вероятно, начать голосование по поводу перехода.
Когда Дюков озвучивал второй вариант, в разговор вступил президент ЦСКА и вице-президент РФС Евгений Гинер и высказался за создание рабочей группы.
Экс-президент «Спартака» Леонид Федун сказал, что по поводу возможного перехода РФС в Азию сложилось негативное общественное мнение, и заявил, что его необходимо изменить.
Кроме того, до членов исполкома РФС довели информацию о том, что переход в Азию не гарантирует России участие в отборе на ЧМ-2026.
Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
С учетом фан айди, переход в Азию означает смерть нашего футбола. Точнее, будут гос дотации явно, но ходить и смотреть на это не будет никто.
Гимн Лиги Чемпионов УЕФА знаком каждому болельщику в стране и именно ради него можно было ходить на матчи, радоваться даже самым скромным успехам и верить во что-то. Отняв у нас даже мечту о матче любимой команды с условным Реалом/Барсой/Баварией/и тд-вы потеряете болельщиков безвозвратно. Это неоспоримый факт. Потому рабочая группа должна не «рассматривать» возможности, а вести работу с УЕФА, доказывая важность и ценность наших клубов. В конце концов, Франс Футбол поставил наш чемпионат на периоде 2000-2010 на 5 место среди всех европейских лиг, впереди Франции, это ли не довод?
Откуда такая информация - что, был референдум?
« ....довели информацию ... что переход не гарантирует ...»
А что, члены Исполкома не знали об этом? И узнали только 30 в14 00? Просто нет слов.
Сейчас решил окончательно добить