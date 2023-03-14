Адвокат Добровинский об иске Заремы к Смородской: «Трудно представить, что эскорт является оскорблением сегодня. Кто-то скажет, что это нормальная профессия»

Адвокат прокомментировал намерение подать в суд на Ольгу Смородскую.

Ранее Смородская сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Жена экс-владельца « » заявила, что подаст в суд на бывшего президента « ».

По мнению Александра Добровинского, Зареме будет сложно выиграть у Смородской, поскольку оскорбительный смысл слова «эскортница» будет трудно доказать.

«Смородская это сказала – есть запись. Затем делается лингвистическая экспертиза, в которой доказывается, что эти слова оскорбительны для Заремы. Но после начинается некое недопонимание.

Что считать эскортом? Это оскорбление или нет? Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет. Очевидно, Зарема найдет лингвистов, которые скажут, что это действительно оскорбление. Тогда Смородская найдет лингвистов, которые вынесут противоположный вердикт, скажут, что эскорт был, например, у английской королевы, скакали на лошадях, и это тоже называлось именно эскортом. Это сложная вещь, которую будет совсем нелегко доказать.

Если Зарема идет в суд доказывать вот это, я бы не делал этого на ее месте, если честно. Но если ей хочется, конечно, если ее оскорбляет, пусть идет. Непростой будет процесс. Суд назначит свою, третью лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением сегодня», – заявил Добровинский.

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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