Адвокат Добровинский об иске Заремы к Смородской: «Трудно представить, что эскорт является оскорблением сегодня. Кто-то скажет, что это нормальная профессия»
Адвокат прокомментировал намерение Заремы Салиховой подать в суд на Ольгу Смородскую.
Ранее Смородская сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».
Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что подаст в суд на бывшего президента «Локомотива».
По мнению Александра Добровинского, Зареме будет сложно выиграть у Смородской, поскольку оскорбительный смысл слова «эскортница» будет трудно доказать.
«Смородская это сказала – есть запись. Затем делается лингвистическая экспертиза, в которой доказывается, что эти слова оскорбительны для Заремы. Но после начинается некое недопонимание.
Что считать эскортом? Это оскорбление или нет? Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет. Очевидно, Зарема найдет лингвистов, которые скажут, что это действительно оскорбление. Тогда Смородская найдет лингвистов, которые вынесут противоположный вердикт, скажут, что эскорт был, например, у английской королевы, скакали на лошадях, и это тоже называлось именно эскортом. Это сложная вещь, которую будет совсем нелегко доказать.
Если Зарема идет в суд доказывать вот это, я бы не делал этого на ее месте, если честно. Но если ей хочется, конечно, если ее оскорбляет, пусть идет. Непростой будет процесс. Суд назначит свою, третью лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением сегодня», – заявил Добровинский.
«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это надо Смородской доказательства искать своей болтовни.
это явная оскорбление, которое порочит честь и достоинство, Зарема легко выиграет суд.
что за бред он несет вообще?
вот будет судья женщина - Зарема скажет ей, а если я вас назову эскортом, как вы отреагируете? Это не будет для вас оскорблением? все ок?
вот и решен вопрос.
Этот адвокат, как у Ефремова был в свое время наверное, если бы не он, получил бы меньший срок.
а это значительно сужает круг возможных трактовок...
Ну, а насчёт "нормальная профессия", то опять-таки, смотря какой смысл вкладывать в понятие "сопровождения". Сопроводите меня в магазин - некому сумку донести.