Адвокат Добровинский об иске Заремы к Смородской: «Трудно представить, что эскорт является оскорблением сегодня. Кто-то скажет, что это нормальная профессия»

Теги Спартак Локомотив Леонид Федун премьер-лига Россия Ольга Смородская Зарема Салихова Футбол

Адвокат прокомментировал намерение Заремы Салиховой подать в суд на Ольгу Смородскую.

Ранее Смородская сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что подаст в суд на бывшего президента «Локомотива».

По мнению Александра Добровинского, Зареме будет сложно выиграть у Смородской, поскольку оскорбительный смысл слова «эскортница» будет трудно доказать.

«Смородская это сказала – есть запись. Затем делается лингвистическая экспертиза, в которой доказывается, что эти слова оскорбительны для Заремы. Но после начинается некое недопонимание.

Что считать эскортом? Это оскорбление или нет? Кто-то считает это оскорблением, а кто-то скажет, что это нормальная профессия, как и все остальные, ничего страшного в этом нет. Очевидно, Зарема найдет лингвистов, которые скажут, что это действительно оскорбление. Тогда Смородская найдет лингвистов, которые вынесут противоположный вердикт, скажут, что эскорт был, например, у английской королевы, скакали на лошадях, и это тоже называлось именно эскортом. Это сложная вещь, которую будет совсем нелегко доказать.

Если Зарема идет в суд доказывать вот это, я бы не делал этого на ее месте, если честно. Но если ей хочется, конечно, если ее оскорбляет, пусть идет. Непростой будет процесс. Суд назначит свою, третью лингвистическую экспертизу. Трудно себе представить, что эскорт является оскорблением сегодня», – заявил Добровинский.

«Эскортница», «Мостовой в юбке», «спиртовая горелка»: внимание, перестрелка Заремы и Смородской

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21 комментарий

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Сергей Танасийчук
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то адвокат дурочек что ли? это явная оскорбление, которое порочит честь и достоинство, Зарема легко выиграет суд. что за бред он несет вообще? вот будет судья женщина - Зарема скажет ей, а если я вас назову эскортом, как вы отреагируете? Это не будет для вас оскорблением? все ок? вот и решен вопрос. Этот адвокат, как у Ефремова был в свое время наверное, если бы не он, получил бы меньший срок.
Совершенно верно. И бабосиков у нее нааааа много побольше чем у проводницы, на любого адвоката хватит чтоб засудить и бабусю и ее адвоката.
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Сергей Танасийчук
Да ну не пора ли эту маразматичек пенсионерку проводницу заткнуть ? Ведь всю жизнь чай по купе разносила а ведь проводники ни кто иные как сопровождающие и при чем не одного клиента а целый вагон народу. Ну и кто из них эскортник ?!
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bengalsckyzh
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то адвокат дурочек что ли? это явная оскорбление, которое порочит честь и достоинство, Зарема легко выиграет суд. что за бред он несет вообще? вот будет судья женщина - Зарема скажет ей, а если я вас назову эскортом, как вы отреагируете? Это не будет для вас оскорблением? все ок? вот и решен вопрос. Этот адвокат, как у Ефремова был в свое время наверное, если бы не он, получил бы меньший срок.
А. Добровинский один из самых дорогих адвокатов города Москвы.
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Eleman SPb
да многие шлюпки ей даже гордятся
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N23
Жаба vs гадюка)
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тот самый Кадрус
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то адвокат дурочек что ли? это явная оскорбление, которое порочит честь и достоинство, Зарема легко выиграет суд. что за бред он несет вообще? вот будет судья женщина - Зарема скажет ей, а если я вас назову эскортом, как вы отреагируете? Это не будет для вас оскорблением? все ок? вот и решен вопрос. Этот адвокат, как у Ефремова был в свое время наверное, если бы не он, получил бы меньший срок.
"которое порочит честь и достоинство" как можно опорочить то, чего у человека нет? ))
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encaro_one
Ответ Pertinax Gandi
Ну тут надо будет лингвистам доказать, что эскортница=проститутка. Ну или женщина, получающая с богатых людей материальные блага за половые контакты. Если докажут, что это в современном контексте одно и то же, то Зареме останется доказать, что она никогда не занималась с богатыми людьми сексом за деньги и подарки.
Зареме ничего не надо доказывать при защите своего имени и достоинства, это норма для таких дел.
Это надо Смородской доказательства искать своей болтовни.
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DonaldBrashear 2.0
какой-то адвокат дурочек что ли?
это явная оскорбление, которое порочит честь и достоинство, Зарема легко выиграет суд.
что за бред он несет вообще?
вот будет судья женщина - Зарема скажет ей, а если я вас назову эскортом, как вы отреагируете? Это не будет для вас оскорблением? все ок?
вот и решен вопрос.
Этот адвокат, как у Ефремова был в свое время наверное, если бы не он, получил бы меньший срок.
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Кеша
Ответ Pertinax Gandi
Ну тут надо будет лингвистам доказать, что эскортница=проститутка. Ну или женщина, получающая с богатых людей материальные блага за половые контакты. Если докажут, что это в современном контексте одно и то же, то Зареме останется доказать, что она никогда не занималась с богатыми людьми сексом за деньги и подарки.
Доказать такое невозможно . Ибо она не замужем .
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Кеша
Ведущая прогноза погоды татарка Рената Камалова в 100 раз симпатичнее. Просто потрясающе красива !!Салихова там рядом не стояла . https://biographe-ru.turbopages.org/biographe.ru/s/znamenitosti/renata-kamalova/
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.ru
Ответ Tpy6kaMerlina
В общем-то, он прав. Ведь слово "эскорт" иностранного происхождения, а значит, на русский язык его можно перевести довольно многосмысленно. Что подразумевалось под этим словом в конкретном высказывании уже будет зависеть от контекста. Адвокат прав, эскорт может быть и, например, в смысле "охрана", "сопровождение", без оказания каких-то иных услуг. Ну, а насчёт "нормальная профессия", то опять-таки, смотря какой смысл вкладывать в понятие "сопровождения". Сопроводите меня в магазин - некому сумку донести.
вот только рассматривать там будут не слово Эскорт а слово Эскортница...
а это значительно сужает круг возможных трактовок...
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Pertinax Gandi
Ну тут надо будет лингвистам доказать, что эскортница=проститутка. Ну или женщина, получающая с богатых людей материальные блага за половые контакты. Если докажут, что это в современном контексте одно и то же, то Зареме останется доказать, что она никогда не занималась с богатыми людьми сексом за деньги и подарки.
+2
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Tpy6kaMerlina
В общем-то, он прав. Ведь слово "эскорт" иностранного происхождения, а значит, на русский язык его можно перевести довольно многосмысленно. Что подразумевалось под этим словом в конкретном высказывании уже будет зависеть от контекста. Адвокат прав, эскорт может быть и, например, в смысле "охрана", "сопровождение", без оказания каких-то иных услуг.
Ну, а насчёт "нормальная профессия", то опять-таки, смотря какой смысл вкладывать в понятие "сопровождения". Сопроводите меня в магазин - некому сумку донести.
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.ru
боюсь обяжут Ольгу Юрьевну как учительница Вовочку в анекдоте повторить три раза... Машка не #####
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ТимТалер
Это не оскорбление, а клевета. Вам ли не знать господин адвокат)
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Ильдар Фарукшин
Задолбала это "светская хроника"
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VictorVallecano
Ну да, адвокаты по сути те же эскортники - будут защищать любого негодяя, лишь бы при деньгах был.
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svft
Ответ только Дикси
Федун что ли Ален Делон?)
только в том, что одеколон не пьет
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только Дикси
Ответ Кеша
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Федун что ли Ален Делон?)
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Кеша
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Homsder
Ждём ответа Заремы в стиле....профессия адвоката, от эскорта не отличается😁
+16
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An Kr
Это все понимают, но тут проспартаковские мамкины юристы с пеной у рта доказывали, что Зарема засудит Смородскую.😂
+7
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