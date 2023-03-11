Дмитрий Егоров о Зареме: «Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»
Дмитрий Егоров отреагировал на слова Смородской, которая назвала Зарему эскортницей.
«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе.
Что ж, три вывода:
1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.
2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.
Ведь, давайте оперировать фактами, Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы.
Стыдно признаться, но фактически это так.
3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.
Картина, в общем, печальная», – написал президент «БроукБойз».
Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»
зарема позор спартака, российского футбола, страны и эпохи
в целом она менее симпатична чем ежедневные записки бывшего президента об Украине
Ларссона все называли провалом, но когда Тедеско его раскрыл, ты сразу рассказала, что его нашла.
Рассказала об этом лояльному журналисту Карпову, но даже там пару слов связать не могла, за то в телеграме пассаж на пассаже. Официально ты проработала ты в клубе всего три недели и сбежала чуть что, но все позитивные моменты за последние годы связываешь только с собой, а негативные спихиваешь на других.
Были даже удачные трансферы , да и в лиге Европы смотрелись неплохо