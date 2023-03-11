Дмитрий Егоров о Зареме: «Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»

Дмитрий Егоров отреагировал на слова Смородской, которая назвала Зарему эскортницей.

«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе.

Что ж, три вывода:

1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.

2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.

Ведь, давайте оперировать фактами, Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы.

Стыдно признаться, но фактически это так.

3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.

Картина, в общем, печальная», – написал президент «БроукБойз».

Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»