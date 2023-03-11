Дмитрий Егоров о Зареме: «Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи»

Теги Спартак Ольга Смородская Зарема Салихова Дмитрий Егоров Медиафутбол

Дмитрий Егоров отреагировал на слова Смородской, которая назвала Зарему эскортницей.

«Смородская называет Зарему эскортницей, которая не должна рассуждать о футболе.

Что ж, три вывода:

1. Если 35-летняя женщина с 4 детьми от одного мужчины – эскортница, то все девушки мира по шкале Смородской – шлюхи.

2. Даже эскортница может руководить клубом лучше, чем светлоликие, дипломированные управленцы.

Ведь, давайте оперировать фактами, Каттани, Абаскаль и половина «Спартака» в сборной России – это результат непродолжительного правления Заремы.

Стыдно признаться, но фактически это так.

3. Стыдно еще признаться, но «эскортница», рассуждая о проблемах футбола в России, имеет куда более крепкие яйца, чем 99 процентов либо продавших свою честь, либо засунувших голову в песок, важных мужиков.

Картина, в общем, печальная», – написал президент «БроукБойз».

Смородская о Зареме: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей»

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46 комментариев

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Алексей Маврин
Ну да, у бывших эскортниц же не бывает семьи и детей потом. Аргументы ПТУ-шника, если честно, у него.
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Michael Boldyrev
Я - парень простой: вижу Егорова - ставлю кол!
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Mikko
Это что за чудило на букву м вылезло? Лол, типа поклонник управленческого таланта эскортницы)))
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В Питере Пять
Как эту чепуху забанить, зачем мне видеть мнение этого персонажа?
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Pok_Toholo
То есть по второму пункту Заремка всё же эскортница и при этом управляла клубом лучше специалистов? Или всё же она не эскортница и соответственно не могла эффективно руководить?
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Дмитрий Калашников
Ответ LoLKeK4eburek
Ну, Анастасия Гришай, например, снялась в 40 порнофильмах и при этом она мать троих детей от одного мужа. Одно другому не мешает
нифига себе ты легенду вспомнил!
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Дмитрий Калашников
Ответ Андрей Литвиненко
она могла сниматься со своим мужем)))
но была с темнокожими!
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Александр Баскаков
С 4 мя детьми ,а ума так и не набралась , ведёт себя как ###
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Алексей Лунев
Ответ Блуждающий странник
Зачем вообще публиковать его мнение? Как дети влияют на то, что она в прошлом была с сомнительной репутацией. Зарема это главный позор Спартака за последние 20 лет, ассоциации с девахой, которая через постель получила должность в великом клубе и влияла почти на все процессы в команде «Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема. Классическая история когда в 18 лет хочешь детей и чисто случайно, что выбрала партнера на 30 лет старше. Бгг
А чего добился ты?
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карабашка
Она же сказала.Я умная эскортница.Зацепила максимально жирного карася и стала женой и матерью.Дальше эскорт не имел смысла.
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NIK7478
Ответ MAKS$$
Зарема это Женщина которая достигла успеха тем что она умная, кем бы она не било раньше сейчас она успешная женщина, вроде все должны уважать её, но нет, в России почему-то призирают тех кто добивается успеха
Ничего подобного! Она никакая не умная! Гиперактивная - это да. На этом всё. Ну, бывшая эскортница, ловко поймавшая Федуна в свое время.
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MAKS$$
Зарема это Женщина которая достигла успеха тем что она умная, кем бы она не било раньше сейчас она успешная женщина, вроде все должны уважать её, но нет, в России почему-то призирают тех кто добивается успеха
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Андрей Литвиненко
Ответ LoLKeK4eburek
Ну, Анастасия Гришай, например, снялась в 40 порнофильмах и при этом она мать троих детей от одного мужа. Одно другому не мешает
она могла сниматься со своим мужем)))
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ТрактоПоктер
Ответ Катя СПб
Ху ис Дмитрий Егоров и БроукБойз?
Кинимэн )
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Dinamus
сформулируем лаконично
зарема позор спартака, российского футбола, страны и эпохи
в целом она менее симпатична чем ежедневные записки бывшего президента об Украине
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Ковид 07.10.52
Молодец, точно все обозначил...особенно про важных мужиков, которые только лизать по Шевчуку и могут....тьфу...
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red hikkikomori
Ответ Юрий Кечко
На контрасте сейчас понятно что правление Смородской было не таким уж плохим Были даже удачные трансферы , да и в лиге Европы смотрелись неплохо
все что хорошее тогда было в Локо, это вопреки ей, а не благодаря
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Михаил1970
Подняла Спартак с колен.
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LoLKeK4eburek
Ну, Анастасия Гришай, например, снялась в 40 порнофильмах и при этом она мать троих детей от одного мужа. Одно другому не мешает
+4
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Честный контроль
Чтобы из простого ssmщика дорасти до президента клуба медиалиги, достаточно все время "лизать" хозяйке и выражать восторг ее мягко говоря неумным инсинуациям. И опля, ты президент.
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Peter Parker
Ответ Блуждающий странник
Зачем вообще публиковать его мнение? Как дети влияют на то, что она в прошлом была с сомнительной репутацией. Зарема это главный позор Спартака за последние 20 лет, ассоциации с девахой, которая через постель получила должность в великом клубе и влияла почти на все процессы в команде «Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема. Классическая история когда в 18 лет хочешь детей и чисто случайно, что выбрала партнера на 30 лет старше. Бгг
А потом еще как бы ты всем руководила последние десять лет, но никто тебя не знал.
Ларссона все называли провалом, но когда Тедеско его раскрыл, ты сразу рассказала, что его нашла.
Рассказала об этом лояльному журналисту Карпову, но даже там пару слов связать не могла, за то в телеграме пассаж на пассаже. Официально ты проработала ты в клубе всего три недели и сбежала чуть что, но все позитивные моменты за последние годы связываешь только с собой, а негативные спихиваешь на других.
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Честный контроль
Ответ Катя СПб
Ху ис Дмитрий Егоров и БроукБойз?
Он тоже рыжий и этим все сказано )
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Юрий Кечко
Ответ red hikkikomori
чё за 🤡 защищают тут Смородскую , типа она образованная и у нее была должность. вот только хуже нее в Локо было только с тем кто немцев назначал. Если Зарема плоха, это не значит что Смородская молодец
На контрасте сейчас понятно что правление Смородской было не таким уж плохим

Были даже удачные трансферы , да и в лиге Европы смотрелись неплохо
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Veld
Ответ Блуждающий странник
Зачем вообще публиковать его мнение? Как дети влияют на то, что она в прошлом была с сомнительной репутацией. Зарема это главный позор Спартака за последние 20 лет, ассоциации с девахой, которая через постель получила должность в великом клубе и влияла почти на все процессы в команде «Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема. Классическая история когда в 18 лет хочешь детей и чисто случайно, что выбрала партнера на 30 лет старше. Бгг
я думаю, если у кого-то такие ассоциации, то это, прежде всего, его половые трудности :) я не чувствую себя опозоренным
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EVERGREEN
Ответ Блуждающий странник
Зачем вообще публиковать его мнение? Как дети влияют на то, что она в прошлом была с сомнительной репутацией. Зарема это главный позор Спартака за последние 20 лет, ассоциации с девахой, которая через постель получила должность в великом клубе и влияла почти на все процессы в команде «Я ему сказала: «Что ты можешь мне дать? Ты меня на 30 лет старше. У тебя жена, дети». А он говорит: «Деньги!». Но мне это было не совсем интересно. Я ему дала понять, что мне важна семья, ведь я с детства хотела много детей», — сказала Зарема. Классическая история когда в 18 лет хочешь детей и чисто случайно, что выбрала партнера на 30 лет старше. Бгг
как зачем!? пять тысяч рублей этому гражданину, десять тысяч рублей спортсу
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