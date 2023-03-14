«МЮ» отказался от Кейна из-за перспективы сложных переговоров с Леви. Клуб сосредоточится на Осимхене и Влаховиче (ESPN)

« » отказался от возможного трансфера .

Как сообщает ESPN, манкунианцы решили отказаться от возможности подписать английского нападающего из-за перспективы трудных переговоров с председателем совета директоров « » .

«Юнайтед» решил не рисковать с переговорами, которые могут затянуться до самого конца летнего трансферного окна, а вместо этого сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки – Викторе Осимхене из «Наполи» и Душане Влаховиче из « ».

«Юнайтед» не может позволить себе начать сезон без нового нападающего. И, имея опыт работы с Леви в прошлом, они не хотят снова проходить через этот кошмар из-за Кейна, когда так много поставлено на карту. Поэтому они могут даже не приступить к работе [над трансфером Кейна]», – сообщил источник.

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