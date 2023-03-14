«МЮ» отказался от Кейна из-за перспективы сложных переговоров с Леви. Клуб сосредоточится на Осимхене и Влаховиче (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» отказался от возможного трансфера Харри Кейна.
Как сообщает ESPN, манкунианцы решили отказаться от возможности подписать английского нападающего из-за перспективы трудных переговоров с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
«Юнайтед» решил не рисковать с переговорами, которые могут затянуться до самого конца летнего трансферного окна, а вместо этого сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки – Викторе Осимхене из «Наполи» и Душане Влаховиче из «Ювентуса».
«Юнайтед» не может позволить себе начать сезон без нового нападающего. И, имея опыт работы с Леви в прошлом, они не хотят снова проходить через этот кошмар из-за Кейна, когда так много поставлено на карту. Поэтому они могут даже не приступить к работе [над трансфером Кейна]», – сообщил источник.
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Кейн отчасти сам виноват, он мог продлить контракт на меньший срок и потребовать адекватные отступные.
Мю с таким подходом, только на Влаховича смогут рассчитывать, в этом сезоне по уровню игры он от вергхоста не отличается
А если по существу, то, думаю, ерунда новость. Влахович хрустальный, Осимхен - как кандидат возможен. Но Кейн все равно номер один в списке желаний у МЮ. У него последний год контракта пойдет, не договорятся - следующим летом уйдет бесплатно. А в той же АПЛ ему идти больше некуда, либо Баварка в Германию.
За Осимхена, простых переговоров тоже не будет. Чувак один из лучших в мире, молодой, его самого купили за 70 кусков и у него долгосрочный контракт.
По этому готовься к требованиям в 150 миллионов. Чтобы сбросить дай бог до 120.
Это просто смешно. Вы хотите топ нападаюшего и боитесь сложных переговоров... это интересно конечно...
Есть ощущение, что купят Влаховича и будут потом удивляться, почему нет - топ форварда, хотя деньги тратят как Сити.
Плюсы Осимхена, высокие шансы что МЮ с ним прибавит, минус, наверняка за него тоже выставят конский ценник.
Плюсы Влаховича, чел явно обойдётся дешевле остальных и отдалённо напоминает Ван Нистелроя. Но по сути кот в мешке, самый рендомный вариант с точки зрения результата, потенциал есть, но как заиграет и получится ли, загадка.
Вывод Осимхен самый оптимальный вариант при определённой цене.
От Леви в другой клуб АПЛ уйти с контрактом можно по пути Алли разве что. С глубоким погружением на самое дно.