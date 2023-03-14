«МЮ» отказался от Кейна из-за перспективы сложных переговоров с Леви. Клуб сосредоточится на Осимхене и Влаховиче (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Виктор Осимхен Душан Влахович Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от возможного трансфера Харри Кейна

Как сообщает ESPN, манкунианцы решили отказаться от возможности подписать английского нападающего из-за перспективы трудных переговоров с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

«Юнайтед» решил не рисковать с переговорами, которые могут затянуться до самого конца летнего трансферного окна, а вместо этого сосредоточиться на альтернативных вариантах усиления атаки – Викторе Осимхене из «Наполи» и Душане Влаховиче из «Ювентуса». 

«Юнайтед» не может позволить себе начать сезон без нового нападающего. И, имея опыт работы с Леви в прошлом, они не хотят снова проходить через этот кошмар из-за Кейна, когда так много поставлено на карту. Поэтому они могут даже не приступить к работе [над трансфером Кейна]», – сообщил источник. 

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56 комментариев

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stoudemire
Ну хз, за Кейна можно и сотку отдать. Понятно что Леви будет просить больше, но тут и важно мнение самого Кейна, он многое дал ТТХ поэтому я думаю может ставить вопрос ребром о уходе. Правда когда с Сити пытался договориться то это не помогло))
Кейн отчасти сам виноват, он мог продлить контракт на меньший срок и потребовать адекватные отступные.
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Лёха Жданчик
Почему все забыли о Рамуше...у него статистика как у Осинхема и он найдет общий язык с португалоговорящими игроками МЮ
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red hikkikomori
Ответ Человек1991
Осимхену и Влаховичу не нужен середняк МЮшка ))
Сказал Барсаглор, топящий за Сити из-за того что там Пеп и за ПСЖ из-за Месси. Не позорился бы )
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Лёха Жданчик
Избавились от Леви и перешли к ДеЛаурентису))))
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red_devils
Ответ Дмитрий Осипов
Если Антони стоил 95+5, то Кейн или Осимхен должны стоить около 200, учитывая их уровень игры в топ чемпионатах.
ну вот чтоб не было цен как за антони поэтому и начинают переговоры сильно заранее переговоры до завершения то
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Олег Акимов
Осимхен
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whereissuso
Ответ градус ненависти
Это все равно лучше чем с ултьтра евреем договариваться. Леви им всю душу вынет, высушит, и вы..т, а по итогу продлит игрока и оставит у себя - до новых встреч в следующее трансферное окно
Если леви ультра еврей, то Де Лаурентис его дедушка
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Владимир Самсонов
Не люблю Леви, но будет очень тупо продать Кейна в другую английскую команду.
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Goofts
Ответ Блуждающий странник
Глупцы думают, что Де Лаурентис легко отпустит Осимхена. Если он за него 70 миллионов заплатил Лиллю то минимум переговоры от 200 будет начинать
Я думаю 150 это минимум, после успешного сезона
Мю с таким подходом, только на Влаховича смогут рассчитывать, в этом сезоне по уровню игры он от вергхоста не отличается
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Goofts
Вывод: Влахович в МЮ, бездарь ещё тот
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Dmitry__HiLL
Ответ Человек1991
Осимхену и Влаховичу не нужен середняк МЮшка ))
Середняк идет в зоне ЛЧ. Что-то не то у вас с логикой. И если Наполи в своей лиге аналогично, то Юве в текущих условиях мечтает о Лиге Европы.
А если по существу, то, думаю, ерунда новость. Влахович хрустальный, Осимхен - как кандидат возможен. Но Кейн все равно номер один в списке желаний у МЮ. У него последний год контракта пойдет, не договорятся - следующим летом уйдет бесплатно. А в той же АПЛ ему идти больше некуда, либо Баварка в Германию.
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moldfan
Звучит, как будто бы привезут Влаховича.

За Осимхена, простых переговоров тоже не будет. Чувак один из лучших в мире, молодой, его самого купили за 70 кусков и у него долгосрочный контракт.

По этому готовься к требованиям в 150 миллионов. Чтобы сбросить дай бог до 120.

Это просто смешно. Вы хотите топ нападаюшего и боитесь сложных переговоров... это интересно конечно...

Есть ощущение, что купят Влаховича и будут потом удивляться, почему нет - топ форварда, хотя деньги тратят как Сити.
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melmi
Леви один из самых сложных персонажей в плане переговоров. Хотя Кейн на мой взгляд больше нынешнему МЮ подходит . Будет максимальная мотивация ( выиграть трофеи) , не нужна адаптация( в отличии от Осимхена и Влаховича) . По скиллам он точно превосходит серба. Леви.. 100+ точно . Да и продажа клуба летом .. сложная сделка
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Инженер Управляющий
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Влахович точно не нужен, тупо завершитель, Осимхен куда интереснее и вариативнее, но цена будет заоблачной, и хз как он в АПЛ освоится.
Цена будет заоблачной именно для АПЛ, там же всяких Антони и Мудриков по оверпрайсу берут. За Витю Наполи смело может 200 требовать
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Никки Бат
Бред какой-то. Уверен Кейн первый в списке
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Человек1991
Осимхену и Влаховичу не нужен середняк МЮшка ))
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Ко-ко-джамбо
Плюсы Кейна в том что можно быть уверенным, что он даст результат сходу, но игрок возрастной, а ценник будет конский.
Плюсы Осимхена, высокие шансы что МЮ с ним прибавит, минус, наверняка за него тоже выставят конский ценник.
Плюсы Влаховича, чел явно обойдётся дешевле остальных и отдалённо напоминает Ван Нистелроя. Но по сути кот в мешке, самый рендомный вариант с точки зрения результата, потенциал есть, но как заиграет и получится ли, загадка.

Вывод Осимхен самый оптимальный вариант при определённой цене.
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Блуждающий странник
Глупцы думают, что Де Лаурентис легко отпустит Осимхена. Если он за него 70 миллионов заплатил Лиллю то минимум переговоры от 200 будет начинать
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Ergashev Xayotjon
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Влахович точно не нужен, тупо завершитель, Осимхен куда интереснее и вариативнее, но цена будет заоблачной, и хз как он в АПЛ освоится.
Правильно Влахович слабее
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United_LP
Ответ Evgen_Hazard
Не знаю, все считают Кейна заложником, но когда он продлевал контракт, обрекая себя на бестрофейность, думаю он отдавал отчет себе и своему решению.
Так то каждый раз ТТХм был близок к трофеям и стаюильное топ4 и даже 2 место при Поче, и финал ЛЧ. А представьте, если бы он выиграл эти трофеи, еиу бы памятник поставили у стадиона.
+3
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Леонид Ботвинник
Зато легенда...
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orelik_1987
Ответ Budabuda
Жалко Кейна.
Да вообще бедолага, чисто за эмблему играет же и его не отпускают никуда! Был финал со сборной, был финал ЛЧ! Мог выиграть серьёзный трофей? Мог! Подписал долгосрочный жирный контракт? Подписал! Жалко его? Нет, абсолютно
+7
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Rascola Victor
Ответ Иван Поречный
Без Хвичи? Как болельщик Наполи могу скачать, что и до появления грузина Витек был топом.
Знаю но он по настоящему раскрылся в паре с Хвичой
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United_LP
остаётся только 1 вариант - Бавария.
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Derrick13
Кейн когда подписывал долгосрочный контракт должен был понимать, что уйдёт он только за очень много и за пределы АПЛ. Все джентельменские соглашения в этом случае просто слова.
От Леви в другой клуб АПЛ уйти с контрактом можно по пути Алли разве что. С глубоким погружением на самое дно.
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