Фердинанд взял бы в «МЮ» Осимхена, а не Кейна: «Виктора можно выгодно перепродать. Но любой из них сделал бы клуб претендентом на титул»

предпочел бы видеть в « » , а не .

«Если бы речь шла о том, чтобы вложить деньги с умом, я бы выбрал Осимхена. Его можно выгодно перепродать, ему 24 года. А затраты будут огромные.

Но вообще я бы любого из них взял. Честно говоря, «МЮ» станет претендентом на чемпионство, если подпишет одного из этих футболистов.

Сейчас Осимхен в роскошной форме. Он играл бы с Рэшфордом, который в такой же форме.

Впрочем, если говорить о лучших футболистах мира, об игроках вроде Мбаппе, то это все равно разные уровни», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире BT Sport.