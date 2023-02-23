Фердинанд взял бы в «МЮ» Осимхена, а не Кейна: «Виктора можно выгодно перепродать. Но любой из них сделал бы клуб претендентом на титул»
Рио Фердинанд предпочел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» Виктора Осимхена, а не Харри Кейна.
«Если бы речь шла о том, чтобы вложить деньги с умом, я бы выбрал Осимхена. Его можно выгодно перепродать, ему 24 года. А затраты будут огромные.
Но вообще я бы любого из них взял. Честно говоря, «МЮ» станет претендентом на чемпионство, если подпишет одного из этих футболистов.
Сейчас Осимхен в роскошной форме. Он играл бы с Рэшфордом, который в такой же форме.
Впрочем, если говорить о лучших футболистах мира, об игроках вроде Мбаппе, то это все равно разные уровни», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире BT Sport.
Чтоб поменьше дать
И побольше взять"