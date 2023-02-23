Фердинанд взял бы в «МЮ» Осимхена, а не Кейна: «Виктора можно выгодно перепродать. Но любой из них сделал бы клуб претендентом на титул»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

Рио Фердинанд предпочел бы видеть в «Манчестер Юнайтед» Виктора Осимхена, а не Харри Кейна.

«Если бы речь шла о том, чтобы вложить деньги с умом, я бы выбрал Осимхена. Его можно выгодно перепродать, ему 24 года. А затраты будут огромные.

Но вообще я бы любого из них взял. Честно говоря, «МЮ» станет претендентом на чемпионство, если подпишет одного из этих футболистов.

Сейчас Осимхен в роскошной форме. Он играл бы с Рэшфордом, который в такой же форме.

Впрочем, если говорить о лучших футболистах мира, об игроках вроде Мбаппе, то это все равно разные уровни», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире BT Sport.

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9 комментариев

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Ksandvankneshas
Осимхен выйдет лям в 150 . Куда ты его перепродать? Разве что в случае провала за полцены, это да. Но кто сказал что Кейна нельзя? Напоминаю, полгода назад Барса взяла 34-летнего Лёву за 50 лям. А Кейну летом только 30 будет. И он брит –всегда можно продать в другой клуб АПЛ за дорого.
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Чёрный тюльпан
Фердинанд уже по привычке несёт ахинею, если это как-то связано с МЮ. Хорошо, что его в клубе не пристроили, а то был бы ещё хуже Мёрто. Зачем клубу уровня МЮ перепродавать кому-то игрока? МЮ, наверное, последний раз Роналду отдавал в Реал, так и то по просьбе самого игрока. Да и мне интересно даже, за сколько летом клуб должен купить у Наполи Осимена, чтобы потом его выгодно продать? Точнее даже не так, за сколько и через сколько МЮ продаст Осимена, если летом за него придётся заплатить не менее 120 млн.?
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Пацанчик реальный
Ответ Данил Кулинский
В данный момент это кот в мешке. Никто не знает, заиграет ли он в АПЛ. А Кейн это уже доказал.
Любой переход футболиста из одного клуба в другой это кот в мешке - тебе напомнить например пример Алексиса Санчеса,который блистал в АПЛ в Арсенале и был абсолютно ужасен в МЮ??!!
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Dm Kznts
Ответ Someone from Internet
Странная логика от Рио. Кого вообще МЮ в последнее время выгодно продал? Джеймса?
да Рио чушь порет
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Garrincha_the best
Фердинанд деловит. Только у МЮ задачи слегка другие и наследие имхо, не Бенфикой английской быть, при всем уважении к португальцам.
+2
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Street Fighter
Если ещё до покупки товара вам приходится думать о его перепродаже, значит сама покупка уже априори сомнительна)
+4
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+4
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Someone from Internet
Странная логика от Рио. Кого вообще МЮ в последнее время выгодно продал? Джеймса?
+4
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+4
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Назар Игорь
"Выгодно купить, выгодно продать
Чтоб поменьше дать
И побольше взять"
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Данил Кулинский
В данный момент это кот в мешке. Никто не знает, заиграет ли он в АПЛ. А Кейн это уже доказал.
+3
-1
+2
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