«Челси» готовит предложение о трансфере Осимхена. Боули готов увеличить зарплату форварда в 2 раза – до 9 млн евро (Calciomercato)
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Челси».
Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб проявляет интерес к форварду и готовит предложение о трансфере. Совладелец «синих» Тодд Боули готов платить игроку зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. В «Наполи» он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.
Интерес к нигерийцу также сохраняет «Манчестер Юнайтед». За 24-летнего форварда «Наполи» потребует 120-130 миллионов евро.
В 20 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 19 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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Боули-Покупаем!
так что дело за малым - дождаться пока пойдут победы. он тратит не мои деньги, так что я хз как "трансферное безумие" может оттолкнуть.
касаемо осимхена - пусть заворачивают, если боули готов платить)