«Челси» готовит предложение о трансфере Осимхена. Боули готов увеличить зарплату форварда в 2 раза – до 9 млн евро (Calciomercato)

Нападающий «Наполи» может перейти в « ».

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб проявляет интерес к форварду и готовит предложение о трансфере. Совладелец «синих» готов платить игроку зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. В «Наполи» он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.

Интерес к нигерийцу также сохраняет « ». За 24-летнего форварда « » потребует 120-130 миллионов евро.

В 20 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 19 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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