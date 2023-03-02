«Челси» готовит предложение о трансфере Осимхена. Боули готов увеличить зарплату форварда в 2 раза – до 9 млн евро (Calciomercato)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Тодд Боули Футбол

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти в «Челси».

Как сообщает Calciomercato, лондонский клуб проявляет интерес к форварду и готовит предложение о трансфере. Совладелец «синих» Тодд Боули готов платить игроку зарплату, вдвое превышающую нынешнюю. В «Наполи» он зарабатывает 4,5 миллиона евро в год.

Интерес к нигерийцу также сохраняет «Манчестер Юнайтед». За 24-летнего форварда «Наполи» потребует 120-130 миллионов евро.

В 20 матчах текущего сезона Серии А Осимхен забил 19 мячей и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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35 комментариев

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Okaka
Ответ Анатолий
Что есть то есть. Но итальянцам он больше не нужен. Надо пробовать с новым тренером, новым руководством
скорее всего, его продадут, либо опять аренда в Интер
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Вячеслав Шишкин
Осимхен без грузина деньги на ветер, пусть еще и Кварацхелию за 150 лямов покупает, тогда может быть будет толк.
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Anttii
А как же Нкунку?
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ymuller
Вот это правильно, за таких игроков надо бороться
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Madcomposer
Усиление для опорной зоны, наверное, или края защиты
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Андрей Тишкович
У Челси на базе уже как на базаре Поттер половину игроков в лицо не узнаёт
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llolishe
Скаут Челси:Цветом кожи похож на Дрогба
Боули-Покупаем!
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savik-A.M.
Ответ Okaka
лол, а в нулевых что было? после того многие и начали глорить за Челси
В нулевых много кто стал за Челси что его подавали в русских СМИ как "русский" клуб
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Quest
В какую помойку превратили клуб…
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Joey Ramone
Всё ясно в общем с этим ффп
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charly_54
Ответ Niko [Ars]
болельщики Челси, у всех ли из вас получается и дальше поддерживать синих? Никого такое трансферное безумие не отталкивает?
Все временно
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Ilya Kozaev
Идеальное место что б загубить карьеру 😂
+2
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Фран
Ответ Мистер Уайт
Нужно просить 223 и Модрика с Фернандесом впридачу.
Вы фанат Ювентуса? :) Наполи прекрасно играет, не надо их ослаблять.
+1
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Тиль Улленшпигель
оставьте пацана в покое!
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Мистер Уайт
Ответ Фран
Де Лаурентис не должен мелочиться. 223 надо просить. Осимхен почти как Неймар, только лучше :)
Нужно просить 223 и Модрика с Фернандесом впридачу.
+3
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Niko [Ars]
Ответ Okaka
лол, а в нулевых что было? после того многие и начали глорить за Челси
ну так в нулевых никто не болел за Челси, а стали уже после того как Абрамович влил бабки и пошли первые трофеи. а сейчас огромная армия болельщиков вовлечена в начальную стадию - трату космических денег
+3
-5
-2
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Никита Самарин
Наполи даже если и продаст Осимхена, то это будет самый крупный трансфер в истории (Наполи). Сам Виктор, вряд ли захочет променять лучшую команду Италии на нынешний Челси.
+1
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Анатолий
Ответ Okaka
зачем он нужен, даже в Италии не забивает
Что есть то есть. Но итальянцам он больше не нужен. Надо пробовать с новым тренером, новым руководством
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DolJun
Ответ Niko [Ars]
болельщики Челси, у всех ли из вас получается и дальше поддерживать синих? Никого такое трансферное безумие не отталкивает?
за болельщиков не скажу, но как глора меня интересуют только результаты. траты показывают что владелец готов исправлять ситуацию, осталось к тратам приложить мозг.
так что дело за малым - дождаться пока пойдут победы. он тратит не мои деньги, так что я хз как "трансферное безумие" может оттолкнуть.
касаемо осимхена - пусть заворачивают, если боули готов платить)
+6
-10
-4
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Ебздрогыч
Боули отличный руководитель. Так, футбол, нужно человек 30-40 в команду, чтобы менялись, ну и чтобы статистика по тачдаунам была нормальная. Что, нападающий нужен? Ой, да не учите меня жить, в очковую зону кто-нибудь да занесет мяч
+2
-1
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Okaka
Ответ Анатолий
Разве летом не возвращается Лукаку? Ему об этом говорил кто-нибудьчто у них форвард за 100 миллионов в аренде
зачем он нужен, даже в Италии не забивает
+1
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Злобный Конь
Тренера найдите норм. При Поттере хоть Мбаппе приглашайте - ничего не будет.
0
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Okaka
Ответ Niko [Ars]
болельщики Челси, у всех ли из вас получается и дальше поддерживать синих? Никого такое трансферное безумие не отталкивает?
лол, а в нулевых что было? после того многие и начали глорить за Челси
+20
-3
+17
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Niko [Ars]
болельщики Челси, у всех ли из вас получается и дальше поддерживать синих? Никого такое трансферное безумие не отталкивает?
+7
-5
+2
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Ковид 07.10.52
Обалдеть...лучший бомбардир на западе получает меньше бразильцев из риобурга...тьфу...
+1
-1
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