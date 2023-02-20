«Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ зимой, но агент игрока заблокировал сделку

мог перейти в клуб в зимнее трансферное окно.

Как стало известно As из источников, непосредственно вовлеченных в переговоры, « » обсуждал трансфер Влаховича с одним из топ-клубов АПЛ. Запрашиваемая цена была в диапазоне от 100 до 120 миллионов евро. Когда переговоры уже подходили к концу и трансфер был практически завершен, агент сербского нападающего заблокировал сделку.

As предполагает, что Влаховича зимой хотел подписать « », который как раз находился в поиске игрока на позицию центрального нападающего. Стоит отметить, что источники издания эту информацию не подтверждают.

В текущем сезоне Серии А 23-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.