«Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ зимой, но агент игрока заблокировал сделку
Душан Влахович мог перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.
Как стало известно As из источников, непосредственно вовлеченных в переговоры, «Ювентус» обсуждал трансфер Влаховича с одним из топ-клубов АПЛ. Запрашиваемая цена была в диапазоне от 100 до 120 миллионов евро. Когда переговоры уже подходили к концу и трансфер был практически завершен, агент сербского нападающего заблокировал сделку.
As предполагает, что Влаховича зимой хотел подписать «Манчестер Юнайтед», который как раз находился в поиске игрока на позицию центрального нападающего. Стоит отметить, что источники издания эту информацию не подтверждают.
В текущем сезоне Серии А 23-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Три всего игры , как его клиент ожил и где гарантии , что всё не повторится опять по тем или иным причинам ?
Пишу с дивана…
Вот чем вообще хорош Влахович?
Он медленный,неуклюжий,он не так уж хорош на втором этаже(хотя при таком то росте должен),он не активен в прессинге,плохо принимает мячи,плох в комбинационной игре…
Блин…
Вот был у Арсенала Жиру,вот визуально они очень похожи(комплекция),но Жиру,на «три головы выше»
по игре…
Честно,цена Влаховича - 50 млн.
И то только потому что рынок перегрет.
Сколько я смотрел матчей Юве,персонально ради Влаховича(был интерес от Арсенала),столько же раз ловил себя на мысли - «Арсенал пронесло».
Очень ограниченный и несовременный игрок.
Видимо, не устроил подписной бонус😁