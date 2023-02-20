«Юве» мог продать Влаховича за 100-120 млн евро топ-клубу АПЛ зимой, но агент игрока заблокировал сделку

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы агенты Душан Влахович деньги Футбол

Душан Влахович мог перейти в клуб АПЛ в зимнее трансферное окно.

Как стало известно As из источников, непосредственно вовлеченных в переговоры, «Ювентус» обсуждал трансфер Влаховича с одним из топ-клубов АПЛ. Запрашиваемая цена была в диапазоне от 100 до 120 миллионов евро. Когда переговоры уже подходили к концу и трансфер был практически завершен, агент сербского нападающего заблокировал сделку.

As предполагает, что Влаховича зимой хотел подписать «Манчестер Юнайтед», который как раз находился в поиске игрока на позицию центрального нападающего. Стоит отметить, что источники издания эту информацию не подтверждают.

В текущем сезоне Серии А 23-летний нападающий провел 14 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

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26 комментариев

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Eden Hazard
Ответ Инженер Управляющий
страшно за трансферный рынок после слива на ноунеймов Мудрика и Энцо по 100 лямов
Энцо пашет конкретно. Не надо его каждый день вплетать всюду.
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Eden Hazard
Ответ Доминатор3000
Я не претендую на эксперта… Пишу с дивана… Вот чем вообще хорош Влахович? Он медленный,неуклюжий,он не так уж хорош на втором этаже(хотя при таком то росте должен),он не активен в прессинге,плохо принимает мячи,плох в комбинационной игре… Блин… Вот был у Арсенала Жиру,вот визуально они очень похожи(комплекция),но Жиру,на «три головы выше» по игре… Честно,цена Влаховича - 50 млн. И то только потому что рынок перегрет. Сколько я смотрел матчей Юве,персонально ради Влаховича(был интерес от Арсенала),столько же раз ловил себя на мысли - «Арсенал пронесло». Очень ограниченный и несовременный игрок.
Задавался тем же вопросом. Один чел, болеющий за Юве и Челси, месяца 3 хочет его в Челси увидеть. Ежедневно. Так же как ты, стал смотреть, почему, так как мои познания о Влахович были на уровне "фамилия откуда то из Сербии, значит не негр, скорее всего". Посмотрел на него пристально. Честно говоря, первый, кто пришёл на ум - Диего Коста. Не такой быстрый, не супертехничный, но может воткнуть, при любом сопротивлении соперника, продавать. В АПЛ в принципе может прокатить. Но только гипотетически. Потому что куча прецедентов была когда напад, который топ в Серии А, проваливается в АПЛ. Совсем другая система же.
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MAKS$$
Чушь, Ювентус его не продаст не за какие деньги, кого потом купит за эти деньги? лучше и дешевле кого??
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Алексей Гусев
Кежман?
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The Best
Ответ Инженер Управляющий
страшно за трансферный рынок после слива на ноунеймов Мудрика и Энцо по 100 лямов
Энцо и Мудрик себя могут окупить в будущем,они же даже 10-ти матчей не сыграли а люди уже их поливают говном.Энцо кстати играет хорошо,а вот Мудрик....на него мне кажется этот хайп повлиял в худшую сторону только.
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vel
Ответ ivashka
А как агент может заблокировать сделку без согласия клиента? Он нанятый человек
Игрок сказал агенту, не хочу - агент заблокировал.
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Ksandvankneshas
МЮ выставлен на продажу, какие 120 лям на Влаховича и откуда?) Они еле на аренду Вегхорста наскребли.
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Евгений Ох
Ответ Доминатор3000
Я не претендую на эксперта… Пишу с дивана… Вот чем вообще хорош Влахович? Он медленный,неуклюжий,он не так уж хорош на втором этаже(хотя при таком то росте должен),он не активен в прессинге,плохо принимает мячи,плох в комбинационной игре… Блин… Вот был у Арсенала Жиру,вот визуально они очень похожи(комплекция),но Жиру,на «три головы выше» по игре… Честно,цена Влаховича - 50 млн. И то только потому что рынок перегрет. Сколько я смотрел матчей Юве,персонально ради Влаховича(был интерес от Арсенала),столько же раз ловил себя на мысли - «Арсенал пронесло». Очень ограниченный и несовременный игрок.
Да, тоже самое можно и про Осимена сказать, тоже недостатков хватает у него. Да и Серия А сейчас не показатель.
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d.xoxlov
Ответ Доминатор3000
Я не претендую на эксперта… Пишу с дивана… Вот чем вообще хорош Влахович? Он медленный,неуклюжий,он не так уж хорош на втором этаже(хотя при таком то росте должен),он не активен в прессинге,плохо принимает мячи,плох в комбинационной игре… Блин… Вот был у Арсенала Жиру,вот визуально они очень похожи(комплекция),но Жиру,на «три головы выше» по игре… Честно,цена Влаховича - 50 млн. И то только потому что рынок перегрет. Сколько я смотрел матчей Юве,персонально ради Влаховича(был интерес от Арсенала),столько же раз ловил себя на мысли - «Арсенал пронесло». Очень ограниченный и несовременный игрок.
Влаховичу категорически нечего делать под руководством Аллегри. Они друг друга только мучают в одной команде. Хотя тоже ни на что не претендую)
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d.xoxlov
С наступлением 1 февраля такие истории растут, как грибы после хорошего ливня.
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Евгений Ох
Ответ Чёрный тюльпан
As несёт чушь! МЮ зимой не мог купить в принципе никого, кто был бы дороже миллионов 5-15, потому что: а) клуб выставлен на продажу; б) у клуба возникли проблемы с ФФП конкретно в зимнее ТО; в) аренды Вегорста и Забитцера лишь подтвердили предыдущие тезисы. Уж всяко руководители могли взять того же Тюрама ещё зимой, но денег нет, поэтому держитесь! Вот вам деревяшка голландская из Турции.
Про ФФП это все слухи были от пары журналистов, эти проблемы в теории могут возникнуть но доя этого МЮ при текущих условиях контрактов должен летом потратить 400 млн. вот тогда да, будут проблемы. Это. Разбор делала швейцарская спортивно-аналитическая компания, если интересно поищите. Тут, вероятно, Глейзеры не хотели тратить деньги зимой.
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OldRedWhite
Ответ 6tspey7tb5
Агент жадный оказался, вот это новость)
Скорее глупый !
Три всего игры , как его клиент ожил и где гарантии , что всё не повторится опять по тем или иным причинам ?
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kin
Нового Ван Нистелроя не получилось короче, а можно было попробовать
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Чёрный тюльпан
As несёт чушь! МЮ зимой не мог купить в принципе никого, кто был бы дороже миллионов 5-15, потому что: а) клуб выставлен на продажу; б) у клуба возникли проблемы с ФФП конкретно в зимнее ТО; в) аренды Вегорста и Забитцера лишь подтвердили предыдущие тезисы. Уж всяко руководители могли взять того же Тюрама ещё зимой, но денег нет, поэтому держитесь! Вот вам деревяшка голландская из Турции.
+3
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lizarazu
Ответ ivashka
А как агент может заблокировать сделку без согласия клиента? Он нанятый человек
Есть агенты, которые довольно серьезно влияют на своего клиента. Взять например Рабьо, хах
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Инженер Управляющий
Ответ Wekil Halylow
После Мудрика 120 лям за Влаховича как-то мало
страшно за трансферный рынок после слива на ноунеймов Мудрика и Энцо по 100 лямов
+3
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Amalfitano
"Знаю тут одно место с офигенными циркулями". Знаем мы этот клуб из АПЛ который зимой покупал игроков за 100-120 мультов.
+1
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Инженер Управляющий
тут можно даже не гадать что в Хогвартс хотели забрать
+2
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Доминатор3000
Я не претендую на эксперта…
Пишу с дивана…
Вот чем вообще хорош Влахович?
Он медленный,неуклюжий,он не так уж хорош на втором этаже(хотя при таком то росте должен),он не активен в прессинге,плохо принимает мячи,плох в комбинационной игре…
Блин…
Вот был у Арсенала Жиру,вот визуально они очень похожи(комплекция),но Жиру,на «три головы выше»
по игре…
Честно,цена Влаховича - 50 млн.
И то только потому что рынок перегрет.
Сколько я смотрел матчей Юве,персонально ради Влаховича(был интерес от Арсенала),столько же раз ловил себя на мысли - «Арсенал пронесло».
Очень ограниченный и несовременный игрок.
+12
-8
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Игорь Гурьев
Ответ Under
так Ювентус и согласился, если конечно верить источнику
Ну я ведь про агента и говорю)
Видимо, не устроил подписной бонус😁
0
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ivashka
А как агент может заблокировать сделку без согласия клиента? Он нанятый человек
+18
-1
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Wekil Halylow
После Мудрика 120 лям за Влаховича как-то мало
+13
-1
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Under
Ответ Игорь Гурьев
Надо было соглашаться…. Когда его еще за такую сумму продадут …?
так Ювентус и согласился, если конечно верить источнику
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Андрюха с района
Душану нужно сменить агента после такого) Руинит свою карьеру в туринском автобусе) Как и Кьеза)
+3
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6tspey7tb5
Агент жадный оказался, вот это новость)
+5
-1
+4
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