Сунесс о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: «Некоторые игроки показали, что с ними лучше не оказываться в окопах. Игроки сдались, потеряли волю»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс высказался о разгромном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля». 

Команда Эрика тен Хага проиграла матч 26-го тура АПЛ со счетом 0:7. 

«Юнайтед» был командой, которой в последнее время все сходило с рук. Именно после того, как «Ливерпуль» забил свой второй гол, сразу после перерыва, я стал по-настоящему беспокоиться за них. Именно тогда некоторые из их игроков показали, что с ними лучше не оказываться в окопах.

Дело было не в пропущенных семи голах, а в поведении некоторых из этих игроков, когда счет стал 3:0, оно было неприемлемо. Все крупные команды могут быть обыграны. У большинства рациональных болельщиков «Юнайтед» хватит смирения смириться с поражением от хорошей команды.

Но невозможно принять то, что простым английским языком я бы описал как то, что команда сдалась. Дома у старейших и самых яростных соперников. Хорошие игроки чувствуют, как проходит подобная игра. Это похоже на то, что происходит на ринге, когда боксер знает, что он должен сделать, чтобы завершить бой. Кем бы себя ни возомнили эти игроки «Юнайтед», они не обладают необходимыми качествами. 

«Ливерпуль» играл очень уверенно, бил по воротам, и болельщики были заведены. Подход [игроков «МЮ»] должен был быть таким: «Это не наш день. Давайте задраим люки и не будем позориться». 

Самым тревожным, с точки зрения «Юнайтед», было отсутствие игроков, которые могли бы это учуять и правильно отреагировать. При счете 3:0 у них было несколько человек, которые просто потеряли волю. Эти игроки хотели бы оказаться в любом другом месте, кроме «Энфилда», будучи избитыми и опозоренными очень хорошей командой.

Это не первое их крупное поражение. «Юнайтед» пропустил от «Манчестер Сити» шесть голов. Они пропустили четыре гола от «Брентфорда». Четыре, шесть и семь за один сезон? Мне жаль, но это нехороший знак.

Отмечалось, что некоторые игроки «Юнайтед» смеялись и шутили с персоналом «Ливерпуля» в туннеле в перерыве. Что ж, я могу говорить только по своему собственному опыту. Я должен был отнестись к матчу как к чему-то личному, чтобы выжать из себя все максимум.

Я бы посмотрел на парня, против которого играл в центре поля, и сказал бы: «Сегодня я проведу 90 минут лучше, чем ты». Это началось бы с той минуты, как мы получили состав команды», – написал экс-игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

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18 комментариев

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Neron
Скаузер о Юнайтед, чего ещё от него ожидать?)))
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Balt
Очень актуально. МЮ уже после матча с Ливером качественный матч против Бетиса провёл. Тен Хаг под контролем держит всё.
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Wekil Halylow
Ответ Геннадий Тимченко
уже случилось... повезло, что это одна из игр чемпионата, а не кубок или ЛЕ
наоборот
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Wekil Halylow
это пазор века
уже случилось... повезло, что это одна из игр чемпионата, а не кубок или ЛЕ
0
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Wekil Halylow
Ответ Геннадий Тимченко
да ещё минимум три месяца будут строчить подобные новости, у спортса этот тренд с ЧМ идёт 🤦что касается МЮ, то в матче с Бетисом они были хороши и если ещё 4 матча сыграют нормально, то можно будет сказать, что поражение от Ливерпуля пошло команде на пользу 👍
это пазор века
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-2
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meredow06
Уснул во время матча,проснулся.Я был в ахере когда увидел счёт 7:0...не в пользу Юнайтед.Но это футбол, всё может быть.
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U
Ответ Aleksey Yashin
В окопах вообще лучше не оказываться
Угу, все эти сравнения футбола и войны даже в спокойные времена дичью казались.
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Нурбек Лесбеков
Он пишет как будто хотя-бы один раз был в окопах!
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Манюшный
Старый идиот сказал что всём этом виновен Погба или он вылечился?
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Геннадий Тимченко
Ответ Тиджани Бабангида
Прошелся по игрокам «МЮ» жестко как катком
да ещё минимум три месяца будут строчить подобные новости, у спортса этот тренд с ЧМ идёт 🤦что касается МЮ, то в матче с Бетисом они были хороши и если ещё 4 матча сыграют нормально, то можно будет сказать, что поражение от Ливерпуля пошло команде на пользу 👍
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Dm Kznts
Ответ Under
By GRAEME SOUNESS FOR MAILONLINE PUBLISHED: 18:00 GMT, 10 March 2023
он алкоголик или просто тормоз? )
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Under
Ответ Dm Kznts
это сунесс проснулся только сейчас или спортс?
By GRAEME SOUNESS FOR MAILONLINE
PUBLISHED: 18:00 GMT, 10 March 2023
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Эвициавун)
Сунесс в коме был, об этом уже все забыли и вдруг, Сунесс.
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Sevuska
Старый футбольный волк Суннес всё верно подметил 👍
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Peter Parker
Грэм, а ты случайно не бывал в Кузнецке?
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Dm Kznts
это сунесс проснулся только сейчас или спортс?
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Aleksey Yashin
В окопах вообще лучше не оказываться
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Тиджани Бабангида
Прошелся по игрокам «МЮ» жестко как катком
+3
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