Сунесс о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: «Некоторые игроки показали, что с ними лучше не оказываться в окопах. Игроки сдались, потеряли волю»

высказался о разгромном поражении « » от «Ливерпуля».

Команда Эрика тен Хага проиграла матч 26-го тура со счетом 0:7.

«Юнайтед» был командой, которой в последнее время все сходило с рук. Именно после того, как « » забил свой второй гол, сразу после перерыва, я стал по-настоящему беспокоиться за них. Именно тогда некоторые из их игроков показали, что с ними лучше не оказываться в окопах.

Дело было не в пропущенных семи голах, а в поведении некоторых из этих игроков, когда счет стал 3:0, оно было неприемлемо. Все крупные команды могут быть обыграны. У большинства рациональных болельщиков «Юнайтед» хватит смирения смириться с поражением от хорошей команды.

Но невозможно принять то, что простым английским языком я бы описал как то, что команда сдалась. Дома у старейших и самых яростных соперников. Хорошие игроки чувствуют, как проходит подобная игра. Это похоже на то, что происходит на ринге, когда боксер знает, что он должен сделать, чтобы завершить бой. Кем бы себя ни возомнили эти игроки «Юнайтед», они не обладают необходимыми качествами.

«Ливерпуль» играл очень уверенно, бил по воротам, и болельщики были заведены. Подход [игроков «МЮ»] должен был быть таким: «Это не наш день. Давайте задраим люки и не будем позориться».

Самым тревожным, с точки зрения «Юнайтед», было отсутствие игроков, которые могли бы это учуять и правильно отреагировать. При счете 3:0 у них было несколько человек, которые просто потеряли волю. Эти игроки хотели бы оказаться в любом другом месте, кроме «Энфилда», будучи избитыми и опозоренными очень хорошей командой.

Это не первое их крупное поражение. «Юнайтед» пропустил от «Манчестер Сити» шесть голов. Они пропустили четыре гола от «Брентфорда». Четыре, шесть и семь за один сезон? Мне жаль, но это нехороший знак.

Отмечалось, что некоторые игроки «Юнайтед» смеялись и шутили с персоналом «Ливерпуля» в туннеле в перерыве. Что ж, я могу говорить только по своему собственному опыту. Я должен был отнестись к матчу как к чему-то личному, чтобы выжать из себя все максимум.

Я бы посмотрел на парня, против которого играл в центре поля, и сказал бы: «Сегодня я проведу 90 минут лучше, чем ты». Это началось бы с той минуты, как мы получили состав команды», – написал экс-игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

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