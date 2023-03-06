Сунесс о «Ливерпуле» и 7:0 с «МЮ»: «Во 2-м тайме у них словно был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль»
Грэм Сунесс оценил победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в АПЛ.
«Ливерпуль» показал поистине солидную игру. Во втором тайме они были первыми во всем, словно у них был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль», очень и очень впечатляющий.
Когда «Ливерпуль» показывал свою лучшую игру в течение последних пяти лет, на ум приходило одно слово – «интенсивность». Вот ее и не хватало в текущем сезоне», – сказал экс-игрок и тренер «Ливерпуля».
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Что не отменят отсутствие стабильнсти к сожалению.