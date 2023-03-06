Сунесс о «Ливерпуле» и 7:0 с «МЮ»: «Во 2-м тайме у них словно был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Грэм Сунесс Футбол

Грэм Сунесс оценил победу «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» (7:0) в АПЛ.

«Ливерпуль» показал поистине солидную игру. Во втором тайме они были первыми во всем, словно у них был лишний игрок. Это был прежний «Ливерпуль», очень и очень впечатляющий.

Когда «Ливерпуль» показывал свою лучшую игру в течение последних пяти лет, на ум приходило одно слово – «интенсивность». Вот ее и не хватало в текущем сезоне», – сказал экс-игрок и тренер «Ливерпуля».

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5 комментариев

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mansur_axe
Ливерпуль открыл глаза на уровень МЮ, так что налетайте минусовать.
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Sardor Abdullaev
я фанат МЮ. такое тоже бывает, это же АПЛ...
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jzx
Вчера все отскоки залетели, все моменты, которые Ливер не реализовал до этого все зашло
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Dm Ya
Прекрасно, нечего добавлить.
Что не отменят отсутствие стабильнсти к сожалению.
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Алекс 777
это был прежний МЮ
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