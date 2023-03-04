Рио Фердинанд: «Я бы перешел в «МЮ», а не в стагнирующий «Ливерпуль» на месте Беллингема или Райса»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Деклан Райс Джуд Беллингем Футбол

Рио Фердинанд считает «Манчестер Юнайтед» более перспективной командой, чем «Ливерпуль».

«Если сравнить эти две команды, то «Манчестер Юнайтед» находится на ходу, а «Ливерпуль» стагнирует.

На месте Джуда Беллингема или Деклана Райса – двух самых востребованных английских полузащитников, которые могут сменить команду летом, – я бы перешел в «МЮ», а не в «Ливерпуль», и не смотрите на мою связь с «Юнайтед».

Учитывая то, как выглядит команда, как формируется состав, как тренеры управляют командой, я действительно выбрал бы «МЮ». Я считаю, что «Юнайтед» будет успешнее [«Ливерпуля»] в будущем», – заявил экс-защитник манкунианцев.

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87 комментариев

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AndrewBegoun
Ну и глуп же ты, Фердинанд. Слышал русскую поговорку: каждый кулик своё болото хвалит? Почему бы тебе тогда Месси с Мбапе не позвать?
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Арман Мартиросян
Ответ NIRVANA
Да, кстати. Стоило вылететь в ключевым игрокам Ливерпуля, так команда тут же стала похожа на МЮ последних лет. Это к вопросу о важности Каземиро. В любой команде есть важнейшие люди, на которых держится потолок.
Нет, Ливерпуль не похож не МЮ последних лет, даже с таким количеством травм ключевых игроков. Результатами - да, но по игре это был все тот же прессингующий и доминантный Ливерпуль, только вот исполнители не вывозили уровень такой игры и этим грамотно пользовались соперники.
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Yerbo
Ответ Romanian_Daddy
Победы против Арсенала, ТТХ, Сити, Ливерпуля, Барселоны, Челси, сорок в финале кубка, а так да, одни аутсайдеры.
победа против Челси ? это когда было то ?
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SoCool
Так то у Райса ещё вариант с канонирами есть. А Джуд, как говорят, хочет именно к скаузерам. А МЮ сосредоточится на трансфере Фрэнки, всё таки Тен Хаг ему не чужд и игрок великолепный. Так вижу.
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Арман Мартиросян
Ответ NIRVANA
Рекорд сезона по голам с контратак принадлежит Ливерпулю. Установили в сезоне 2019/20 (10 голов). Лучший результат Сульшера с контракт - 6 голов в том же сезоне. Футбол Сульшера был хаосом, не было четких установок, атака действовала так как умела. Их элементарно не учили футболу. Количество голов МЮ забитых с контратак в текущем сезоне не дотягивают до лучшего результата Ливерпуля в указанный сезон (да и вообще, контратаки это шикарный бонус, а не минус команды). Главное отличие футбола ЭТХ от прежнего это смелость, активный прессинг, четкий рисунок, понимание того, как играть в атаке. Есть осмысленность, нет хаоса. Я вообще не понимаю, зачем объяснять такие элементарные вещи.
Я и говорю, что грамотные контратаки это вовсе не пассивность, а эффективная тактика и в этом нет ничего плохого. Я все равно склонен думать, что купи МЮ нормального опорника вместо Роналду в прошлом году, то результаты были бы ничуть не хуже, чем сейчас. Тен Хаг молодец, конечно, за этот отрезок точно заслужил похвалы, но резултаты часто могут быть обманчивы, и сразу списывать со счетов Ливерпуль и возносить МЮ до небес вообще не правильно.
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NIRVANA
Ответ Арман Мартиросян
В чем заключается пассивность МЮ Сульшера? Ставка на контратаки? Так и нынешний МЮ часто забивает с контратак, особенно в топ матчах. И я ещё раз говорю, у Сульшера не было игрока уровня Каземиро, чтоб получить контроль в полузащите, а без последнего у МЮ возникают большие проблемы и сейчас. Так что не спешите с выводами.
Да, кстати. Стоило вылететь в ключевым игрокам Ливерпуля, так команда тут же стала похожа на МЮ последних лет.
Это к вопросу о важности Каземиро.
В любой команде есть важнейшие люди, на которых держится потолок.
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NIRVANA
Ответ Арман Мартиросян
В чем заключается пассивность МЮ Сульшера? Ставка на контратаки? Так и нынешний МЮ часто забивает с контратак, особенно в топ матчах. И я ещё раз говорю, у Сульшера не было игрока уровня Каземиро, чтоб получить контроль в полузащите, а без последнего у МЮ возникают большие проблемы и сейчас. Так что не спешите с выводами.
Рекорд сезона по голам с контратак принадлежит Ливерпулю. Установили в сезоне 2019/20 (10 голов). Лучший результат Сульшера с контракт - 6 голов в том же сезоне.
Футбол Сульшера был хаосом, не было четких установок, атака действовала так как умела. Их элементарно не учили футболу.
Количество голов МЮ забитых с контратак в текущем сезоне не дотягивают до лучшего результата Ливерпуля в указанный сезон (да и вообще, контратаки это шикарный бонус, а не минус команды).
Главное отличие футбола ЭТХ от прежнего это смелость, активный прессинг, четкий рисунок, понимание того, как играть в атаке. Есть осмысленность, нет хаоса.
Я вообще не понимаю, зачем объяснять такие элементарные вещи.
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Gornostaev
Райс - в Арсенал перейдет, Доминатор все решил. Деклану даже переезжать не придется. Он сам хочет, это главное.
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Арман Мартиросян
Ответ Romanian_Daddy
Когда Ливерпуль будет бороться за 12 место
Я подобные комменты видел в сезоне 2020/21.
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liverman1302@icloud.com
При всем уважении к Рио , он явно загордился что его бывший клуб, выиграв КЛ , якобы осмелел. Но лучше сказать правду ведь Реальную игру МЮ мы можем увидеть только в матчах с Топами. Сейчас МЮ и Ливерпуль играют по разному и рано или поздно Ливерпуль вернется на свой уровень и вот тогда мы увидим что сможет сделать манки!!!! У всех есть спады но и взлеты не за горами. Тут главное как будет вести себя команда Клоппа . Тен Хааг отличный тренер но его пока рано судить.
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Йозе_Марино
Ответ Romanian_Daddy
Когда Ливерпуль будет бороться за 12 место
В постчемпионском сезоне о Ливерпуля тоже много чего болтали, на следующий год они реально боролись на квадрлуп
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Трент 66
Ответ Romanian_Daddy
Победы против Арсенала, ТТХ, Сити, Ливерпуля, Барселоны, Челси, сорок в финале кубка, а так да, одни аутсайдеры.
Вы сперва победите хоть раз нормально, играя первым номером, а не позорным автиком или за счет судей, как с Сити.
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Иван Иванов
Ок, мы услышали мнение Фердинанда, а теперь давайте послушаем что на этот счёт скажет старина Каррагер! 🤔
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Tiestorzn17
Ответ Romanian_Daddy
Другое дело Ливерпуль с 1 титулом АПЛ за 32 года
Так от них и нет такой чуши пафосной
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Арман Мартиросян
Ответ NIRVANA
Этот МЮ и близко не похож на пассивный МЮ Сульшера. Не стоит выдавать желаемое за действительное.
В чем заключается пассивность МЮ Сульшера? Ставка на контратаки? Так и нынешний МЮ часто забивает с контратак, особенно в топ матчах. И я ещё раз говорю, у Сульшера не было игрока уровня Каземиро, чтоб получить контроль в полузащите, а без последнего у МЮ возникают большие проблемы и сейчас. Так что не спешите с выводами.
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Artur Turik
Фердинанд не объективен, прислушаться надо нейтральному "эксперту".
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Under
Ответ Stivi M.D.
Давайте посмотрим статы двух команд Разница мячей МЮ: 41-28 Ливерпуль: 40-28 xG МЮ - 42,68 Ливерпуль - 49,56 При этом принято считать, что одна команда демонстрирует мега супер пупер тотальнейший футбол, а вторая катает очень плохо и депрессивно
да не, просто одна команда худо-бедно стабильно играет, а другая так себе, вот и всё
поэтому и такая разница в таблице, где очки, а не голы или xG
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Romanian_Daddy
Ответ Tiestorzn17
Как будто бывший игрок МЮ мог что то другое сказать 🤷‍♂️ Первый вменяемый сезон за 10 лет, а пафоса уже как будто восьмая ЛЧ подряд
Другое дело Ливерпуль с 1 титулом АПЛ за 32 года
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Санжар Уразбаев
Санчо перешел думаю этого достаточно ))
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Romanian_Daddy
Ответ Йозе_Марино
Посмотрим как он запоет в следующем сезоне!
Когда Ливерпуль будет бороться за 12 место
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Artur Turik
Ответ Stivi M.D.
Давайте посмотрим статы двух команд Разница мячей МЮ: 41-28 Ливерпуль: 40-28 xG МЮ - 42,68 Ливерпуль - 49,56 При этом принято считать, что одна команда демонстрирует мега супер пупер тотальнейший футбол, а вторая катает очень плохо и депрессивно
как говорил Моур, лучше 1 раз проиграть 3-0, но 3 раза побеждать 1-0, чем наоборот.
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NIRVANA
Ответ Никита Давыдкин
А МЮ полгода что ли существует?
Да, МЮ Тен Хага существует полгода. Или работу нового тренера мы должны оценивать по результатам предыдущих тренеров?
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Пацанчик реальный
Ответ Bunyod Turgunov
Если сам Клопп будет звонить к Беллингему то он наверное перейдёт в Ливерпуль. Фактор Клоппа тоже здесь играет большую роль. Всё таки он один из лучших тренеров 21 века
Не являюсь ни болельщиком ни Ливерпуля,ни МЮ,но и МЮ думаю есть козыри в рукаве,чтобы заманить игрока и Тен Хаг это тоже не абы кто,чего стоит тот супер сезон с Аяксом!А вообще на месте Билленгема есть и третий вариант Сити!Там тоже как «минимум» не плохой тренер и бывшие друзяшки по Боруссии Холланд и Аканджи!
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Йозе_Марино
Посмотрим как он запоет в следующем сезоне!
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Wekil Halylow
Ответ Romanian_Daddy
Победы против Арсенала, ТТХ, Сити, Ливерпуля, Барселоны, Челси, сорок в финале кубка, а так да, одни аутсайдеры.
У сити и Арсенала от#асали а с челси играли в ничю
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