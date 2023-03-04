Рио Фердинанд: «Я бы перешел в «МЮ», а не в стагнирующий «Ливерпуль» на месте Беллингема или Райса»

считает « » более перспективной командой, чем «Ливерпуль».

«Если сравнить эти две команды, то «Манчестер Юнайтед» находится на ходу, а «Ливерпуль» стагнирует.

На месте или – двух самых востребованных английских полузащитников, которые могут сменить команду летом, – я бы перешел в «МЮ», а не в «Ливерпуль», и не смотрите на мою связь с «Юнайтед».

Учитывая то, как выглядит команда, как формируется состав, как тренеры управляют командой, я действительно выбрал бы «МЮ». Я считаю, что «Юнайтед» будет успешнее [« »] в будущем», – заявил экс-защитник манкунианцев.

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