Рио Фердинанд: «Я бы перешел в «МЮ», а не в стагнирующий «Ливерпуль» на месте Беллингема или Райса»
Рио Фердинанд считает «Манчестер Юнайтед» более перспективной командой, чем «Ливерпуль».
«Если сравнить эти две команды, то «Манчестер Юнайтед» находится на ходу, а «Ливерпуль» стагнирует.
На месте Джуда Беллингема или Деклана Райса – двух самых востребованных английских полузащитников, которые могут сменить команду летом, – я бы перешел в «МЮ», а не в «Ливерпуль», и не смотрите на мою связь с «Юнайтед».
Учитывая то, как выглядит команда, как формируется состав, как тренеры управляют командой, я действительно выбрал бы «МЮ». Я считаю, что «Юнайтед» будет успешнее [«Ливерпуля»] в будущем», – заявил экс-защитник манкунианцев.
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Это к вопросу о важности Каземиро.
В любой команде есть важнейшие люди, на которых держится потолок.
Футбол Сульшера был хаосом, не было четких установок, атака действовала так как умела. Их элементарно не учили футболу.
Количество голов МЮ забитых с контратак в текущем сезоне не дотягивают до лучшего результата Ливерпуля в указанный сезон (да и вообще, контратаки это шикарный бонус, а не минус команды).
Главное отличие футбола ЭТХ от прежнего это смелость, активный прессинг, четкий рисунок, понимание того, как играть в атаке. Есть осмысленность, нет хаоса.
Я вообще не понимаю, зачем объяснять такие элементарные вещи.
поэтому и такая разница в таблице, где очки, а не голы или xG