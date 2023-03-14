Генич о Fan ID: «Закон никто не отменит, его надо корректировать. То, что происходит с посещаемостью РПЛ, – это позор»

заявил, что закон о Fan ID нужно корректировать.

«То, что происходит с посещаемостью российского чемпионата, – это позор. Конечно, закон о Fan ID надо корректировать, его никто не отменит, в этом нет никаких сомнений.

Его могут подкорректировать. 207 зрителей на матче РПЛ – просто караул. На «Торпедо» и так много не ходило, но другие команды тоже поддержки лишаются», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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