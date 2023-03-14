Генич о Fan ID: «Закон никто не отменит, его надо корректировать. То, что происходит с посещаемостью РПЛ, – это позор»
Константин Генич заявил, что закон о Fan ID нужно корректировать.
«То, что происходит с посещаемостью российского чемпионата, – это позор. Конечно, закон о Fan ID надо корректировать, его никто не отменит, в этом нет никаких сомнений.
Его могут подкорректировать. 207 зрителей на матче РПЛ – просто караул. На «Торпедо» и так много не ходило, но другие команды тоже поддержки лишаются», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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И на домашних играх теме Фанайди было посвящено множество зарядов. На игре с КС Вираж молчал весь первый тайм.
Вираж выбрал такой метод,кто то отказался совсем от посещения. Не считаю нужным в этой ситуации мерятся благородством
как будто поход на стадион это прям нечто без чего жить нельзя) люди просто дома посмотрят, в бар пойдут или вообще РПЛ перестанут смотреть пока вы свои корректировки делаете.
Либо при новой более адекватной власти
Либо просто проиграв пару лет при пустых трибунах.
Но лучше конечно первое, да и комментаторов тоже пора новых найти