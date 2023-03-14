Генич о Fan ID: «Закон никто не отменит, его надо корректировать. То, что происходит с посещаемостью РПЛ, – это позор»

Теги премьер-лига Россия болельщики Константин Генич Fan ID Футбол

Константин Генич заявил, что закон о Fan ID нужно корректировать. 

«То, что происходит с посещаемостью российского чемпионата, – это позор. Конечно, закон о Fan ID надо корректировать, его никто не отменит, в этом нет никаких сомнений.

Его могут подкорректировать. 207 зрителей на матче РПЛ – просто караул. На «Торпедо» и так много не ходило, но другие команды тоже поддержки лишаются», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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20 комментариев

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Lord of Balls
Ответ NIK7478
Сейчас, когда фактически еще зима, люди не ходят на стадион именно по этой причине, я думаю.Если же кто-то не ходит именно из-за нежелания оформить FAN-ID, то тогда вопрос к нему: ты что, не хочешь поддерживать свою команду?! Ну, тогда ты не болельщик и не любитель футбола. Значит на стадион тебе надо по другой причине, и чтобы исключительно "инкогнито"! Так что вопрос вообще не про FAN-ID, а про то, являются ли фанаты футбольными болельщиками, хотят ли они в принципе смотреть футбол, или нет?!
Просто интересно - это реально твой интеллектуальный уровень или 15 рублей лишними не бывают?
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NIK7478
Сейчас, когда фактически еще зима, люди не ходят на стадион именно по этой причине, я думаю.Если же кто-то не ходит именно из-за нежелания оформить FAN-ID, то тогда вопрос к нему: ты что, не хочешь поддерживать свою команду?! Ну, тогда ты не болельщик и не любитель футбола. Значит на стадион тебе надо по другой причине, и чтобы исключительно "инкогнито"! Так что вопрос вообще не про FAN-ID, а про то, являются ли фанаты футбольными болельщиками, хотят ли они в принципе смотреть футбол, или нет?!
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Ярослав Бобров
А почему не отменят?Даже дибильные прививки от короновируса отменили и здесь никуда не денуться!
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Фарит Абдрашитов
Даже уже и по телевизору не охота футбол смотреть, из за таких горе-комментаторов как Гиены, Чердак, Шнягин, Наручные, Журавль.
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RSM-1930
Не отменят этот закон. Вырастут новые поколения болельщиков, а бойкотирующие пусть дома сидят
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Алексей Сигаев
Ответ zer
ну и корректируйте, а мы пока ходить не будем как будто поход на стадион это прям нечто без чего жить нельзя) люди просто дома посмотрят, в бар пойдут или вообще РПЛ перестанут смотреть пока вы свои корректировки делаете.
Не совсем так. Только для себя зритель обычно ходит на балет или в театр. Поход на стадион - это ещё и поддержка любимой команды. Т.е. когда зритель ходит в бар, он своей поддержки команду лишает. Что не слишком хорошо, поскольку команда к закону никакого отношения не имеет.
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evil
Я два раза пытался сделать этот фануйди через госуслуги, нифига не получилось, фото им не нравится, понимаете ли. И на этом всё, решил не делать.
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Никому_никабельный
Я не пойму, а что там можно откорректировать?
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ JohhnieT0
Надо фан движению бойкотировать посещение до конца, футбол и по телевизору можно посмотреть, чей фан движ первым пойдет на стадион, очевидно будет что их просто купили как дешевле, и уверен на 200 процентов, это будет Вираж
вираж это сотрудника газпрома
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Новый тренер ФК Спартак
да там то и смотреть не на что в этой вашей рпл
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Mrtg
Думаю, режим рухнет раньше, чем этот закон отменят.
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rarog
Ответ JohhnieT0
Надо фан движению бойкотировать посещение до конца, футбол и по телевизору можно посмотреть, чей фан движ первым пойдет на стадион, очевидно будет что их просто купили как дешевле, и уверен на 200 процентов, это будет Вираж
Вираж пойдет уже завтра. Напомню, СБГ одними из первых выпустили заявление по поводу Фанайди, и сказали что не будут посещать матчи где он требуется- и не посещали.
И на домашних играх теме Фанайди было посвящено множество зарядов. На игре с КС Вираж молчал весь первый тайм.
Вираж выбрал такой метод,кто то отказался совсем от посещения. Не считаю нужным в этой ситуации мерятся благородством
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maks44
У нас много чего надо "корректировать".
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Baobabb forever
Ответ Ебздрогыч
Правительство определяет соревнования, где фанайди применяется. Просто убрать из списка РПЛ, и проблем нет. Но этого, конечно же, не случится. Признавать ошибки наши чинуши не в состоянии
они газуют до талого, ибо придется перед Пу отчитываться куда бюджетное бабло слили
+4
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+4
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JohhnieT0
Надо фан движению бойкотировать посещение до конца, футбол и по телевизору можно посмотреть, чей фан движ первым пойдет на стадион, очевидно будет что их просто купили как дешевле, и уверен на 200 процентов, это будет Вираж
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zer
ну и корректируйте, а мы пока ходить не будем

как будто поход на стадион это прям нечто без чего жить нельзя) люди просто дома посмотрят, в бар пойдут или вообще РПЛ перестанут смотреть пока вы свои корректировки делаете.
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игрочишка всея руси
Его надо отменить вообще если нехотите позора .это как понять отменить не надо ,а с позором посещаемости надо что то делать говорит .если отменять его надо отменять полностью , а не как говорят на чемпионат россии убрать в еврокубках оставить .
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Ко-ко-джамбо
Нет никаких сомнений, что отменят.
Либо при новой более адекватной власти
Либо просто проиграв пару лет при пустых трибунах.
Но лучше конечно первое, да и комментаторов тоже пора новых найти
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Ебздрогыч
Правительство определяет соревнования, где фанайди применяется. Просто убрать из списка РПЛ, и проблем нет. Но этого, конечно же, не случится. Признавать ошибки наши чинуши не в состоянии
+9
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bostonKG
Лично я принципиально не буду оформлять этот фан уйди
+33
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