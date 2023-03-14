Депутат КПРФ Алимова о Fan ID: «На смену QR-кодам пришли новые способы цифровизации. Коммунисты продолжат настаивать на прекращении сегрегации»
Депутат Госдумы Ольга Алимова сравнила QR-коды и Fan ID.
«Мой коллега, депутат фракции КПРФ Сергей Обухов на днях направил запрос Михаилу Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения болельщиков внутренних матчей от «паспортной системы».
Вместе с этим наша фракция будет прорабатывать и другие варианты защиты российского спорта от этой электронной кабалы.
Повсеместное введение в стране обязательного оформления документов для посещения футбольных матчей стало серьезным ударом по отечественному спорту.
Стадионы лишились десятков тысяч болельщиков, возмущенных постоянными отказами в регистрации. Принятый закон является абсолютно антисоциальным, особенно в сегодняшних условиях необходимости консолидации общества.
Еще в прошлом году коммунисты настаивали на отмене закона о «паспорте болельщика», однако правительство нашу инициативу не поддержало.
Во время первых разговоров о введении «паспортной системы» нам обещали, что Fan ID не будет обязательным, что правила регистрации будут распространяться только на международные соревнования и только по желанию болельщиков.
Однако ничего из перечисленного не подтвердилось, и сегодня мы видим, как на смену QR-кодам пришли новые способы цифровизации общества и новые пути внедрения всеобщего контроля за жизнью граждан.
Коммунисты продолжат настаивать на прекращении сегрегации и цифровизации населения, проводимой под видом реформирования спортивной системы», – говорится в заявлении первого секретаря Саратовского обкома КПРФ.
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