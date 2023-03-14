Депутат КПРФ Алимова о Fan ID: «На смену QR-кодам пришли новые способы цифровизации. Коммунисты продолжат настаивать на прекращении сегрегации»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Ольга Алимова сравнила QR-коды и Fan ID.

«Мой коллега, депутат фракции КПРФ Сергей Обухов на днях направил запрос Михаилу Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения болельщиков внутренних матчей от «паспортной системы».

Вместе с этим наша фракция будет прорабатывать и другие варианты защиты российского спорта от этой электронной кабалы.

Повсеместное введение в стране обязательного оформления документов для посещения футбольных матчей стало серьезным ударом по отечественному спорту.

Стадионы лишились десятков тысяч болельщиков, возмущенных постоянными отказами в регистрации. Принятый закон является абсолютно антисоциальным, особенно в сегодняшних условиях необходимости консолидации общества.

Еще в прошлом году коммунисты настаивали на отмене закона о «паспорте болельщика», однако правительство нашу инициативу не поддержало.

Во время первых разговоров о введении «паспортной системы» нам обещали, что Fan ID не будет обязательным, что правила регистрации будут распространяться только на международные соревнования и только по желанию болельщиков.

Однако ничего из перечисленного не подтвердилось, и сегодня мы видим, как на смену QR-кодам пришли новые способы цифровизации общества и новые пути внедрения всеобщего контроля за жизнью граждан.

Коммунисты продолжат настаивать на прекращении сегрегации и цифровизации населения, проводимой под видом реформирования спортивной системы», – говорится в заявлении первого секретаря Саратовского обкома КПРФ.

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4 комментария

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градус ненависти
Ответ Ебздрогыч
Самое печальное, что поддержка никакущих и ничего не решающих коммунистов ведет только к маргинализации протеста. Они также выступали против любой цифровизации документов типа ИНН и СНИЛС. Не хватало еще, чтобы РПЦ подтянулось против фануйди как печати дьявола. Причем коммунисты выступают исключительно против цифровизации как процесса (неизбежного и во многом полезного), искренне не понимая саму суть нежелания болельщиков оформлять себе этот ошейник.
Не сказал бы, я точно помню выступление в думе депутата от кпрф, который выступал против фан айди именно с фанатских позиций
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Ебздрогыч
Самое печальное, что поддержка никакущих и ничего не решающих коммунистов ведет только к маргинализации протеста. Они также выступали против любой цифровизации документов типа ИНН и СНИЛС. Не хватало еще, чтобы РПЦ подтянулось против фануйди как печати дьявола. Причем коммунисты выступают исключительно против цифровизации как процесса (неизбежного и во многом полезного), искренне не понимая саму суть нежелания болельщиков оформлять себе этот ошейник.
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Антимосковский
проблема не в несоответствии закона интересам граждан, а в цифровизации? натуральная профанация, нафталиновые коммунисты застряли в 19 веке со своими мантрами немецких политэкономических маргиналов
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Александра Александрова
Это неминуемый процесс во всем мире , стадо само попросит себя отцифровать, уколоть или еще что либо !
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