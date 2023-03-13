Прохор Шаляпин о Fan ID: «Не могу понять негодования, это же для безопасности. Если человек добропорядочный, проблем не может возникнуть»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Прохор Шаляпин высказался о Fan ID на фоне посещения матча ЦСКА – «Крылья Советов».

«Никогда не являлся поклонником футбола. Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни.

Первый, кстати, тоже был на ЦСКА – ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами.

Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны.

Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас.

После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть.

Стадион на 30 тысяч человек. Все-таки нужна определенная процедура, чтобы человек понимал: он в безопасности сам, и скрывать ему нечего. Первое впечатление – погодные условия, в которых просто становится жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле.

Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется, что безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика.

Не понимаю проблемы сходить в МФЦ. Я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» – сказал поп-исполнитель и финалист «Фабрики звезд-6».

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54 комментария

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Dark.Babysitter
Ответ BananaMama
Эти клоуны реально считают, что на фанатов может повлиять мнение, прости Господи, Прохора Шаляпина, и есть смысл и его покупать для рекламы фан-уйди. Об уровне интеллекта этой власти и понимания ей реального мира это говорит исчерпывающе А теперь задумайтесь, какой же уровень интеллекта у глубинных ватников, если даже эти с IQ из одной цифры могут им лить в уши что угодно
было бы интересно сравнить уровень интеллекта глубинного ватника и среднестатистического футбольного фаната. Тогда можно всё расставить по местам.
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Recreated
Ответ Промах Мораты
Может и чушь, но в чем глобально проблема? Оформлять доки лень да. А ещё что?
Продажных сразу видно!
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San San
Ответ Paolo77
Прохор, а давай сделаем фан айди на твои концерты, если они у тебя есть, это ведь всё только во имя безопасности...
вот когда на его концертах начнут друг другу бошки пробивать. тогда можно вводить.
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Abid_88
В логотипе sports.ru все больше желтого цвета)
Мнение этого товарища не должно публиковаться на спортивном ресурсе.
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Промах Мораты
Ответ m1t9
все кто от футбола говорят что это чушь или молчат. зато все максимально далекие от игры безусловно за. и да, 5 раз повторить слово "безопасность" мало, нужно это 10 раз сказать, вдруг кто-то передумает и скажет: "ой, ну раз бесстрашный прохор, мать его, шаляпин, сказал что надо, наконец-то теперь там мать его безопасно, срочно пойду побегу делать фан уйди"
Может и чушь, но в чем глобально проблема? Оформлять доки лень да. А ещё что?
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Paolo77
Прохор, а давай сделаем фан айди на твои концерты, если они у тебя есть, это ведь всё только во имя безопасности...
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ezheloko
В ход пошла тяжелая артиллерия. Ждем мнения Никиты Малинина и Любови Успенской
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kokakoka
Ответ Вова Паскаянц
Ну ты то куда лезешь ,младший брат Галкина
Вот не надо, Галкин - порядочный человек
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kokakoka
Этот эксперт и воблу поддерживает
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last_guard
"Никогда не являлся поклонником футбола", почему мнение этого залетного крокодила должно кого-то интересовать?
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Правда России
И как же fan id защитит?
Ведь даже среди 207 болельщиках мог быть маньяк)
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Pavel Tyazhev
Что любит Прохор Шаляпин? Бабки. А бабки любят его.
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Вова Паскаянц
Ну ты то куда лезешь ,младший брат Галкина
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cricket777
Ответ Рустам Микогазиев
почём нынче мнение Шаляпина?
Бабки, с.ка, бабки!
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Guingm
Это худшая реклама в жизни)))
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Wiley Fox
Интересно, какой идиот в цска позвал этого дурачка и любителя увядших роз
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m1t9
все кто от футбола говорят что это чушь или молчат. зато все максимально далекие от игры безусловно за.
и да, 5 раз повторить слово "безопасность" мало, нужно это 10 раз сказать, вдруг кто-то передумает и скажет: "ой, ну раз бесстрашный прохор, мать его, шаляпин, сказал что надо, наконец-то теперь там мать его безопасно, срочно пойду побегу делать фан уйди"
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eskerro
Ответ Nikita Semenov
Сверху сказали - не жалея бабок привлечь людей на стадион. И кто-то буквально решил притащить бабок на стадион
Анекдот вспомнил, как чел каждый день бабку поднимал, а на Новый год загадал, чтобы бабки каждый день поднимал
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Джон Хартсон
"Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни"
"После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID"
.
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toxa3006
Этого просто необходимо познакомить с Терешковой
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57s6w79qhh
Ответ vzhik \0
Ну этому fan Id только в плюс. Чем больше бабулек на трибуне, тем лучше Шаляпину
😂
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Георгий Михеев
А пускай концерт айди введут, мне чисто поржать, на сколько тогда посещаемость упадет -))
+4
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Владимир Ч
Как этот звездобол получил FanID на имя Прохор Шаляпин, когда по паспорту его имя Андрей Захаренков? Второй вопрос сколько Андрею/Прохору заплатили за эту "историю"?
+3
-1
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Валерий Глубокий
Это тот Прохоров , который с бабушками спит ?)))
+2
-2
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градус ненависти
Ответ Fierce
Интересно, что бы он сказал, если бы на концерты Прохора Шаляпина, Шамана, Газманова и Любэ тоже ввели Фан-ID, так сказать, "в целях безопасности" ?
Думаю, посетители концертов Любэ и Газманова с удовольствием бы себе и печать на лбу сделали, раз начальство так распорядилось
+1
-1
0
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