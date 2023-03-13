Прохор Шаляпин о Fan ID: «Не могу понять негодования, это же для безопасности. Если человек добропорядочный, проблем не может возникнуть»

Прохор Шаляпин высказался о Fan ID на фоне посещения матча – «Крылья Советов».

«Никогда не являлся поклонником футбола. Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни.

Первый, кстати, тоже был на ЦСКА – ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами.

Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны.

Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас.

После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть.

Стадион на 30 тысяч человек. Все-таки нужна определенная процедура, чтобы человек понимал: он в безопасности сам, и скрывать ему нечего. Первое впечатление – погодные условия, в которых просто становится жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле.

Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется, что безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика.

Не понимаю проблемы сходить в МФЦ. Я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» – сказал поп-исполнитель и финалист «Фабрики звезд-6».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас