Прохор Шаляпин о Fan ID: «Не могу понять негодования, это же для безопасности. Если человек добропорядочный, проблем не может возникнуть»
Прохор Шаляпин высказался о Fan ID на фоне посещения матча ЦСКА – «Крылья Советов».
«Никогда не являлся поклонником футбола. Вчерашний мой поход на «ВЭБ Арену» был вторым в жизни.
Первый, кстати, тоже был на ЦСКА – ходил на матч с «Краснодаром». Потихонечку стал втягиваться, стало интересно наблюдать за спортивными матчами.
Был приятно удивлен организованностью, безопасностью. Все очень четко организовано в плане прохода, турникетов, охраны.
Все это имеет значение. Особенно сегодня мы должны понимать, что безопасность должна быть на первом месте у всех нас.
После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID. Не могу понять, почему кто-то негодует. Если человек добропорядочный, то никаких проблем не может с ним возникнуть.
Стадион на 30 тысяч человек. Все-таки нужна определенная процедура, чтобы человек понимал: он в безопасности сам, и скрывать ему нечего. Первое впечатление – погодные условия, в которых просто становится жаль футболистов. В такое непогодное время они выходят на поле.
Слышал, что болельщики против Fan ID. Я, хоть и новичок, но мне кажется, что безопасность должна быть на первом месте. Это же делается для безопасности каждого болельщика.
Не понимаю проблемы сходить в МФЦ. Я потратил на это полчаса своего времени. Хочется, чтобы трибуны были полные, чтобы болельщики ходили. Ребята на поле выкладываются, игры интересные!» – сказал поп-исполнитель и финалист «Фабрики звезд-6».
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Мнение этого товарища не должно публиковаться на спортивном ресурсе.
Ведь даже среди 207 болельщиках мог быть маньяк)
и да, 5 раз повторить слово "безопасность" мало, нужно это 10 раз сказать, вдруг кто-то передумает и скажет: "ой, ну раз бесстрашный прохор, мать его, шаляпин, сказал что надо, наконец-то теперь там мать его безопасно, срочно пойду побегу делать фан уйди"
"После первого матча я пошел и оформил себе Fan ID"
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