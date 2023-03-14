Булыкин о Дзюбе и сборной России: «Не думаю, что двери для него закрыты. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже Карпина»
Дмитрий Булыкин не считает, что для Артема Дзюбы закрыты двери в сборную России.
Тренерский штаб национальной команды не включил 34-летнего форварда «Локомотива» в расширенный список перед мартовскими матчами против Ирана и Ирака.
Сообщалось, что тренерский штаб сборной России не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.
«Не думаю, что для Дзюбы закрыты двери в сборную. Просто нужно проявлять себя на поле, показывать свой высокий уровень.
И тогда все достижимо. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже Карпина», – считает бывший форвард «Локо» и сборной России.
На счету Дзюбы 55 матчей в составе национальной команды. Он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов в составе сборной России – у них по 30 мячей.
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На поле футбольном такой простор,
Сердце его не камень".
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