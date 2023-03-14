Булыкин о Дзюбе и сборной России: «Не думаю, что двери для него закрыты. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже Карпина»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Футбол

Дмитрий Булыкин не считает, что для Артема Дзюбы закрыты двери в сборную России. 

Тренерский штаб национальной команды не включил 34-летнего форварда «Локомотива» в расширенный список перед мартовскими матчами против Ирана и Ирака.

Сообщалось, что тренерский штаб сборной России не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.

«Не думаю, что для Дзюбы закрыты двери в сборную. Просто нужно проявлять себя на поле, показывать свой высокий уровень.

И тогда все достижимо. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже Карпина», – считает бывший форвард «Локо» и сборной России. 

На счету Дзюбы 55 матчей в составе национальной команды. Он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов в составе сборной России – у них по 30 мячей.

Дзюба о невызове в сборную: «Очень спокойно отнесся, формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35»

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12 комментариев

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Groove
Ответ Саша Казанов
Ох и умные же вы все… Как вы наиграете сборную на какие то там крупные турниры которые будут через 5 лет?) Через 5 лет, тех кого наиграют через год уже вполне возможно тянуть не будут даже уровень топ 5 рпл. Как вы собираетесь наигрывать? И кто вам сказал что 28 год самое реальное? А не 32? Или завтра? Уважаемые геополитики и тренеры в комментариях по моему сами это придумали и разносят. Дебилы (с) Лавров
Я нигде не утверждал что 28 точно, это самое раннее что представляется реальным, это раз. Второе, по поводу наигрывания, это придаст хоть какой то смысл существованию сборной до разбана. Ветеранам типа Дзюбы там делать точно нечего.
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Илнур Кара
Ответ Михаил Сафонов
У Валеры нет сердца, это вечно недовольное, злобное быдло
Не то,что Сережа
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Илнур Кара
Ответ Ник Гре
Саламыч бы Дзюбу взял, и оправдание/объяснение нашёл, и только ради спасения имиджа героя-2018-го года. Так его в "Локо" и пристроили, по связям. А по сути и по факту, с точки зрения пользы для сборной в нынешней и ситуации и в перспективе, Дзюбе нужно сидеть дома и не рыпаться - не дай бог любая травма, и привет "Локо", а там контракт до конца сезона. Считай и им уже не пригодится.
А чего же тогда в Венгрию не взял
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Саша Казанов
Ответ Groove
А зачем там Дзюба нужен кто нибудь может объяснить? Сборная очевидно мимо ЧЕ 24 и ЧМ 26, самое раннее где может сыграть это ЧЕ 28. Раз уж так случилось, нужно забить на сиюминутные результаты в товарняках и готовить команду на перспективу, наигрывать ребят 2000 и младше годов рождения.
Ох и умные же вы все… Как вы наиграете сборную на какие то там крупные турниры которые будут через 5 лет?) Через 5 лет, тех кого наиграют через год уже вполне возможно тянуть не будут даже уровень топ 5 рпл. Как вы собираетесь наигрывать? И кто вам сказал что 28 год самое реальное? А не 32? Или завтра? Уважаемые геополитики и тренеры в комментариях по моему сами это придумали и разносят. Дебилы (с) Лавров
0
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Ник Гре
Ответ Вадим Слуцкий
У Валеры Верим сердца нет: нечего растапливать.
"Он не боится обид и ссор,
В аут обида канет,
На поле футбольном такой простор,
Сердце его не камень".
* Варела-верим, держись, не вызывай!
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Ник Гре
Саламыч бы Дзюбу взял, и оправдание/объяснение нашёл, и только ради спасения имиджа героя-2018-го года. Так его в "Локо" и пристроили, по связям. А по сути и по факту, с точки зрения пользы для сборной в нынешней и ситуации и в перспективе, Дзюбе нужно сидеть дома и не рыпаться - не дай бог любая травма, и привет "Локо", а там контракт до конца сезона. Считай и им уже не пригодится.
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Михаил Сафонов
У Валеры нет сердца, это вечно недовольное, злобное быдло
+1
-4
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Юрий
Ну а шо Дзюба ешшо молод в расцвете сил, почему бы не сыграть за сборную...
0
-1
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Konstantin Zorin
Не при Карпине, а там уже и пенсия.
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-1
-1
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Groove
А зачем там Дзюба нужен кто нибудь может объяснить? Сборная очевидно мимо ЧЕ 24 и ЧМ 26, самое раннее где может сыграть это ЧЕ 28. Раз уж так случилось, нужно забить на сиюминутные результаты в товарняках и готовить команду на перспективу, наигрывать ребят 2000 и младше годов рождения.
+3
-1
+2
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Вадим Слуцкий
У Валеры Верим сердца нет: нечего растапливать.
+3
-1
+2
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T622222
Его после видео в Иран и Афган не впустят там на это - харам
0
-4
-4
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