Булыкин о Дзюбе и сборной России: «Не думаю, что двери для него закрыты. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже Карпина»

не считает, что для закрыты двери в сборную России.

Тренерский штаб национальной команды не включил 34-летнего форварда « » в расширенный список перед мартовскими матчами против Ирана и Ирака.

Сообщалось, что тренерский штаб сборной России не рассматривает Дзюбу в качестве кандидата в национальную команду в силу его возраста.

«Не думаю, что для Дзюбы закрыты двери в сборную. Просто нужно проявлять себя на поле, показывать свой высокий уровень.

И тогда все достижимо. Хорошей игрой можно растопить сердце кого угодно, даже », – считает бывший форвард «Локо» и сборной России.

На счету Дзюбы 55 матчей в составе национальной команды. Он делит с Александром Кержаковым рекорд по числу голов в составе сборной России – у них по 30 мячей.

Дзюба о невызове в сборную: «Очень спокойно отнесся, формулировки только странные. Мол, старше 30, а там три человека по 35»

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