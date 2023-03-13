Отступные Дибалы для итальянских клубов – 20 млн евро, для иностранных – 12 млн. «Рома» может отменить первый пункт, повысив игроку зарплату

может покинуть «Рому» за 12 миллионов евро.

По информации , такая сумма отступных для клубов из других стран прописана в контракте футболиста с римским клубом.

Для итальянских клубов сумма отступных немного выше – 20 миллионов евро. Этот пункт контракта «Рома» может отменить, повысив зарплату Пауло с 3,8 миллиона евро до 6 миллионов.

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента в этом сезоне. В 19 матчах Серии А он отличился 9 голами и 6 ассистами.

Подробную статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь.

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