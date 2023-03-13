Отступные Дибалы для итальянских клубов – 20 млн евро, для иностранных – 12 млн. «Рома» может отменить первый пункт, повысив игроку зарплату

Теги Рома серия А Италия Пауло Дибала Фабрицио Романо Футбол

Пауло Дибала может покинуть «Рому» за 12 миллионов евро.

По информации Фабрицио Романо, такая сумма отступных для клубов из других стран прописана в контракте футболиста с римским клубом. 

Для итальянских клубов сумма отступных немного выше – 20 миллионов евро. Этот пункт контракта «Рома» может отменить, повысив зарплату Пауло с 3,8 миллиона евро до 6 миллионов. 

Дибала перешел в «Рому» из «Ювентуса» на правах свободного агента в этом сезоне. В 19 матчах Серии А он отличился 9 голами и 6 ассистами. 

Подробную статистику 29-летнего аргентинца можно найти здесь.  

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13 комментариев

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0rbit
Ответ Homelender_666
Дзаньоло в Галатасарае: 1 матч, 1 гол. Да, реально крут. Топ-клубы уже выстроились в очередь)
матч прекрасный, да, Милан его уже ждёт, все оговорено.
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0rbit
Ответ Abu Ibrahim
Ты читать умеешь ? Зарплата чистыми 3.8 млн
да, и не только ютуб подкаст романо, со спорцом. Calcio e finanza говорит у него пять в год. Им я больше склонен верить.
И что это меняет вообще? Дибала за идею играть в лк не будет.
пс. «тыкать» - некультурно, незнакомым людям
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Homelender_666
Ответ 0rbit
Гений Пинту выписал ему на год 10 млн грязными, чтобы летом потерять за 12-20 млн. лол Дзаньоло тем временем крут в Сарае, и ждёт лета чтобы вернуться в Италию. Интересно, болелы ромы так же будут сидеть на ступеньках пока инфантил Дибала уезжает в Ньюкасл.
Дзаньоло в Галатасарае: 1 матч, 1 гол. Да, реально крут. Топ-клубы уже выстроились в очередь)
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Abu Ibrahim
Ответ 0rbit
Гений Пинту выписал ему на год 10 млн грязными, чтобы летом потерять за 12-20 млн. лол Дзаньоло тем временем крут в Сарае, и ждёт лета чтобы вернуться в Италию. Интересно, болелы ромы так же будут сидеть на ступеньках пока инфантил Дибала уезжает в Ньюкасл.
Ты читать умеешь ? Зарплата чистыми 3.8 млн
+1
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0rbit
Гений Пинту выписал ему на год 10 млн грязными, чтобы летом потерять за 12-20 млн. лол
Дзаньоло тем временем крут в Сарае, и ждёт лета чтобы вернуться в Италию.
Интересно, болелы ромы так же будут сидеть на ступеньках пока инфантил Дибала уезжает в Ньюкасл.
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Three Days Grace
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Никто не захотел связываться с хрустальным игроком.
Я не имею в виду топ клубы. Ниже топ 6 никто не взял его. Фантастический талант покрывает минусы в виде травм. Этот сезон тому доказательство
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Gheorghe Rusu
Ответ kaka10
Его летом никто бесплатно не хотел. Тут решили спугнуть 20 миллионами)
стоит он намного дороже, хз что за аномалия вокруг него.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Three Days Grace
Странно, что ни один клуб АПЛ не завалил его деньгами
Никто не захотел связываться с хрустальным игроком.
+4
-4
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red hikkikomori
Ответ Three Days Grace
Странно, что ни один клуб АПЛ не завалил его деньгами
ходят слухи об интересе МЮ
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kaka10
Его летом никто бесплатно не хотел. Тут решили спугнуть 20 миллионами)
+1
-1
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Three Days Grace
Странно, что ни один клуб АПЛ не завалил его деньгами
+1
-1
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n9mn977m27
Скалли Милано
0
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Любезный Коссутий
копейки для АПЛ
+5
-2
+3
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