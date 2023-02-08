«Рома» подтвердила переход Дзаньоло в «Галатасарай». Турки заплатят 16,5+13 млн евро

Теги Рома серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция трансферы Николо Дзаньоло Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай».

Римский клуб опубликовал заявление о том, что стороны достигли соглашения касательно трансфера на постоянной основе.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкая команда заплатит 16,5 млн евро, еще 13 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с футболистом заключен на 4 года и предполагает отступные в размере 35 млн евро. Зарплата – 3,5 млн евро в год.

Дзаньоло выступал за «Рому» с 2018 года. На его счету 128 матчей и 24 гола. Подробно со статистикой игрока сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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Молодой Френки
Остаётся верить что он там не задержится. Отступные достаточно маленькие
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kerasin111
Не жаль
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Viktоr
Если не ошибаюсь, о нем говорил Тотти как о новом наследнике Рима? Грустно получилось в итоге. Ощущение, что обе стороны относительно вежливо, но настойчиво избавились друг от друга.
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bykostya22
Это понижение...тем более в такое время
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Reece24
Фанаты Ромы существуют? А зачем это Роме, собственно говоря? Это же «новый Тотти» был пару лет назад?
Я думал в Турцию едут только сбитые летчики-куколды типа Икарди, середняки и ветераны.
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Tigo_Volchara93
Николо сам виноват что так вышло, начал требовать трансфер в Милан, контракт хотел по жирнее, а Рома в него верила, лечила 2 раза от тяжелейших крестов, давала шанс был центром проекта, в итоге не оправдал ожидания…
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Левая бровь Анчелотти
Есть ли путь назад? Ладно бы еще в Борнмут перешел, АПЛ все-таки, но Турция…
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!!!Bata!!!
Ответ ostrovidov
Господи, сколько надежд и ожиданий и такой фейл в итоге....
Эффект Мауриньо, во всей красе.
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Tigo_Volchara93
Странные условия какие-то, 13 млн в виде бонусов. В итоге чувствую Рома получит в лучшем случае 20-22 млн
Уж лучше бы в Борнмут ушел с первого раза, и клубу хорошо (30 млн) и играл бы на виду в АПЛ.
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Любитель пожрать
Любопытно взглянуть на эти бонусы. Типа, если получит золотой мяч - плюс два миллиона, если золотую бутсу - плюс миллион?
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_Alex*
Жесть. Такие ведь надежды подавал.
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Гусейн Магомедрасулов
Лучше бы эти деньги выделили пострадавшим от землятресения
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ostrovidov
Господи, сколько надежд и ожиданий и такой фейл в итоге....
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AlexDeLarge
Хороший трансфер для Ромы
Но очень обидно, что не смогут никого взять взамен, было бы интересно посмотреть на Тадича(

И для Дзаньоло норм, хоть игровая практика будет, если заиграет, тот же Милан легко выложит 35 лямов летом
+5
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Falex
Мда, пришел к успеху пацан
+19
-1
+18
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