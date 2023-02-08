«Рома» подтвердила переход Дзаньоло в «Галатасарай». Турки заплатят 16,5+13 млн евро

Полузащитник Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в « ».

Римский клуб опубликовал заявление о том, что стороны достигли соглашения касательно трансфера на постоянной основе.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкая команда заплатит 16,5 млн евро, еще 13 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с футболистом заключен на 4 года и предполагает отступные в размере 35 млн евро. Зарплата – 3,5 млн евро в год.

Дзаньоло выступал за «Рому» с 2018 года. На его счету 128 матчей и 24 гола. Подробно со статистикой игрока сборной Италии можно ознакомиться здесь.

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