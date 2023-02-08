«Рома» подтвердила переход Дзаньоло в «Галатасарай». Турки заплатят 16,5+13 млн евро
Полузащитник Николо Дзаньоло переходит из «Ромы» в «Галатасарай».
Римский клуб опубликовал заявление о том, что стороны достигли соглашения касательно трансфера на постоянной основе.
Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что турецкая команда заплатит 16,5 млн евро, еще 13 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Контракт с футболистом заключен на 4 года и предполагает отступные в размере 35 млн евро. Зарплата – 3,5 млн евро в год.
Дзаньоло выступал за «Рому» с 2018 года. На его счету 128 матчей и 24 гола. Подробно со статистикой игрока сборной Италии можно ознакомиться здесь.
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Я думал в Турцию едут только сбитые летчики-куколды типа Икарди, середняки и ветераны.
Уж лучше бы в Борнмут ушел с первого раза, и клубу хорошо (30 млн) и играл бы на виду в АПЛ.
Но очень обидно, что не смогут никого взять взамен, было бы интересно посмотреть на Тадича(
И для Дзаньоло норм, хоть игровая практика будет, если заиграет, тот же Милан легко выложит 35 лямов летом