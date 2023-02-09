Футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, проданы за 5 млн лир

собрал 5 млн турецких лир на аукционе, чтобы помочь жертвам землетрясения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. В результате этого погибли более 17 тысяч человек.

Защитник «Аталанты» и сборной Турции объявил, что футболки , Паоло Дибалы и , выставленные на аукцион, проданы за 5 млн лир (около 250 тысяч евро – прим. Sports.ru). Все доходы от аукциона будут использованы для помощи пострадавшим в результате землетрясения.

Демирал отметил, что игроки «Атлетико» и также пожертвовали свои футболки с автографами для аукциона, и их еще можно приобрести.

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