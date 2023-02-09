Футболки Роналду, Дибалы и Бонуччи, выставленные Демиралом на аукцион ради помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, проданы за 5 млн лир

Теги Рома Аталанта Леонардо Бонуччи Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Ла Лига сборная Турции по футболу высшая лига Турция происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Антуан Гризманн Альваро Мората Пауло Дибала игровая форма Мерих Демирал стиль Благотворительность Футбол

Мерих Демирал собрал 5 млн турецких лир на аукционе, чтобы помочь жертвам землетрясения.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. В результате этого погибли более 17 тысяч человек.

Защитник «Аталанты» и сборной Турции объявил, что футболки Криштиану Роналду, Паоло Дибалы и Леонардо Бонуччи, выставленные на аукцион, проданы за 5 млн лир (около 250 тысяч евро – прим. Sports.ru). Все доходы от аукциона будут использованы для помощи пострадавшим в результате землетрясения.

Демирал отметил, что игроки «Атлетико» Антуан Гризманн и Альваро Мората также пожертвовали свои футболки с автографами для аукциона, и их еще можно приобрести.

Демирал выставил футболку Роналду времен «Юве» на аукцион. Деньги пойдут на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции

По Турции ударило мощнейшее землетрясение. Трагедия задела и спорт

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Спортс, почему я должен слушать оскорбления от каких-то залетных миньонов:) Хватит уже продвигать повестку негатива к нашей стране, почему вы не говорите, что русские пришли первыми на помощь в беде, несмотря на то, что Турция ведет двойную игру:) Россияне готовы спасать всех, потому что в нашей стране главное, это человеческая жизнь, но об этом не выгодно писать и продвигать, проще только все в негатив свести:) Минусуйте, это лишь подтвердит мои правдивые слова!:))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
17к уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всем мир
Ответ Геннадий Тимченко
Хорошо, что Гризманн с Моратой не остались равнодушны к этой беде 👏
Кто-то здесь по беспределу минусует адекватные комменты с поддержкой. Хмм, кто бы это мог быть ?🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
Байдена?:)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Вот я всегда за мир, но когда я вижу сотни фотографий Турков, у них на лицах видно, что пришло страшное горе, что люди страдают и т.д, а потом посмотрите на то, что показывают разные навальнисты и прочие леваки на ютубе, как там выглядят страдальцы. Я понимаю и там есть люди потерявшие многое, но просто как в большинстве случаев контраст разнится когда видишь беду и картинку спродюсированную кварталом 5:)
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ rigobersong
Где весь мир?:) Где 200+ стран ООН?:) Россия как всегда первая ко всем спешит на помощь в беде, пока западный мир несет только разрушения и когда действительно стране нужна помощь, они просто бездействует, вообщем позор европке и пендостану. Слава России! И спаси бедных Турков и Сирийцев в этой страшной беде!
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ Всем мир
Что тут скажешь , эта ситуация разбивает сердце. Но тут можно выразить только респект.
Хорошо, что Гризманн с Моратой не остались равнодушны к этой беде 👏
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Где весь мир?:) Где 200+ стран ООН?:) Россия как всегда первая ко всем спешит на помощь в беде, пока западный мир несет только разрушения и когда действительно стране нужна помощь, они просто бездействует, вообщем позор европке и пендостану. Слава России! И спаси бедных Турков и Сирийцев в этой страшной беде!
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всем мир
Что тут скажешь , эта ситуация разбивает сердце. Но тут можно выразить только респект.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Хоть какая-то помощь, молодец.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий