Пауло Дибала: «Месси всегда тянул сборную вперед. Лео – капитан Аргентины, хотим, чтобы он был с нами»

рассказал о в роли капитана сборной .

– Как вы думаете, будет ли Месси в составе сборной Аргентины в 2024 году [на Кубке Америки]?

– Думаю, да. Я надеюсь на это. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Будем надеяться на это.

– Вы заметили, что он эволюционировал как капитан?

– В раздевалке Лео всегда был одним и тем же: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда камеры по-разному показывают тебя, в зависимости от того, проиграл ты или победил. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперед.

В последние несколько лет мы радуемся за него, ведь он выигрывает титулы. Нам нравится видеть его счастливым и празднующим победы с национальной командой. Это то, чего он хотел больше всего, – сказал форвард «Ромы».