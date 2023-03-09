Пауло Дибала: «Месси всегда тянул сборную вперед. Лео – капитан Аргентины, хотим, чтобы он был с нами»
Пауло Дибала рассказал о Лионеле Месси в роли капитана сборной Аргентины.
– Как вы думаете, будет ли Месси в составе сборной Аргентины в 2024 году [на Кубке Америки]?
– Думаю, да. Я надеюсь на это. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Будем надеяться на это.
– Вы заметили, что он эволюционировал как капитан?
– В раздевалке Лео всегда был одним и тем же: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда камеры по-разному показывают тебя, в зависимости от того, проиграл ты или победил. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперед.
В последние несколько лет мы радуемся за него, ведь он выигрывает титулы. Нам нравится видеть его счастливым и празднующим победы с национальной командой. Это то, чего он хотел больше всего, – сказал форвард «Ромы».
Сейчас порвал бы серию А