Пауло Дибала: «Месси всегда тянул сборную вперед. Лео – капитан Аргентины, хотим, чтобы он был с нами»

Теги ПСЖ Рома Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала рассказал о Лионеле Месси в роли капитана сборной Аргентины.

– Как вы думаете, будет ли Месси в составе сборной Аргентины в 2024 году [на Кубке Америки]?

– Думаю, да. Я надеюсь на это. Мы хотим, чтобы он был с нами. Очевидно, он наш капитан и много значит для нас и для болельщиков. Будем надеяться на это.

– Вы заметили, что он эволюционировал как капитан?

– В раздевалке Лео всегда был одним и тем же: позитивным, открытым с командой, искренним. Иногда камеры по-разному показывают тебя, в зависимости от того, проиграл ты или победил. СМИ могут говорить что угодно, но он всегда старался тянуть сборную вперед.

В последние несколько лет мы радуемся за него, ведь он выигрывает титулы. Нам нравится видеть его счастливым и празднующим победы с национальной командой. Это то, чего он хотел больше всего, – сказал форвард «Ромы».

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17 комментариев

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Мукунку хороший
Забирайте.. тушка тухнет в Париже))
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на войне как на войне
Конечно, медальку получил, надо отрабатывать иуде дибалке, который слил переписку Юве прокуратуре
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luurluur96@gmail.com
вообщем всё понятно
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MajestySport
Месси тянут это да, а вот с обратным это трэш
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Arthur Jacob
Ответ Джавез Тилл
Аргентину тянет Месси а его тянут Пенальти... Как в той сказке 😁
В финале вроде другой игрок из ПСЖ 2 гола с пенальти забил ))
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Sevuska
Без левых пенок Лео пятится назад как рак 😆
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janitor
мессибесие какое-то
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Джавез Тилл
Аргентину тянет Месси а его тянут Пенальти... Как в той сказке 😁
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Robs8n Madrid
Ответ Игорь Климов
Так вся разница заключается в том, что в сборной Аргентины игроки бьются друга за друга, а в ПСЖ большинство партнёров Месси играют "спустя рукава".
Да да , Игорек. Смешнее тебя здесь только ригоберка, и то похоже на то, что ты и он - одно лицо, просто один пишет со смайликами, другой без ))) все виноваты, кроме Месси. Он у нас неприкосновенный….пешеход:))
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Budabuda
Жалко Дибалу Вся карьера в сборной прошла на скамейке.
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Игорь Климов
Ответ Astan4o
Лео с Баварией вообще будто играть не хотел, это не тот Лео что был против Голландии и Франции
Так вся разница заключается в том, что в сборной Аргентины игроки бьются друга за друга, а в ПСЖ большинство партнёров Месси играют "спустя рукава".
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ psixyec
Я уверен, если бы на Дибалу так же играла вся команда, было бы не хуже, а может и лучше, потому что Пауло намного быстрее, да и талантом не хуже пешехода.
Бедный Дибала, что ж на него не играет вся Рома? )))
Сейчас порвал бы серию А
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Astan4o
Ответ Игорь Климов
Пауло Дибала несомненно прав, Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум.
Лео с Баварией вообще будто играть не хотел, это не тот Лео что был против Голландии и Франции
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Юлия Ким
золотые слова, Паулито🇦🇷
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Игорь Климов
Пауло Дибала несомненно прав, Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум.
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psixyec
Я уверен, если бы на Дибалу так же играла вся команда, было бы не хуже, а может и лучше, потому что Пауло намного быстрее, да и талантом не хуже пешехода.
+2
-10
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Роман
Так почему он ПСЖ тянет назад?
+3
-7
-4
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