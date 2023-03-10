Моуринью об атаке «Ромы»: «У «Баварии» на скамейке вчера сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хоть одного из них»

Теги Бавария Рома Жозе Моуринью бундеслига Германия Реал Сосьедад серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Стефан Эль-Шаарави Пауло Дибала Садьо Мане Серж Гнабри Лерой Сане Футбол

Жозе Моуринью хотел бы видеть в составе «Ромы» футболистов «Баварии».

Римляне со счетом 2:0 обыграли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Соперник владел мячом и создавал проблемы, но нужно отдать должное нам, нашим игрокам. Они действовали организованно, было видно взаимопонимание.

Против «ромба» сложно играть – это не что-то новое, но тяжелый вызов. Мы контролировали игру, причем порой даже без мяча, забили важный второй гол.

Эль-Шаарави сыграл в защите, ему это далось нелегко. Это стратегическое решение, и принять его было непросто. У нас был только один нападающий на скамейке. Помнится, вчера у «Баварии» в запасе сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хотелось хотя бы одного из них – может, я бы заменил Дибалу, и нам бы удалось забить еще один мяч.

Нас ждет тяжелая неделя. После ответного матча с «Сосьедадом» мы встретимся с «Лацио». Для меня это такой же матч, как против «Милана» или «Ювентуса», но в этом городе отношение к нему другое», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.

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17 комментариев

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Artuom Batishev
Ответ 57s6w79qhh
Не хочется думать, что это лебединая песня Особенного. Хочется увидеть его в топ клубе.
А вдруг он Рому сделает топ клубом? Не в Италии только, а на мировой арене! 🤷🏻
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Artuom Batishev
Ответ NartApsua
А в атаке бегала такая звезда, как Чупо-Мотинг. И ведь неплохо бегал. Но Маур не был бы Мауром, если бы не жаловался на своих игроков.
Глупость. Это ведь не жалоба на игроков, это жалоба о слабой и короткой скамейке.
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Kirkoroff
Ответ greenvud
Говорит, так будто Бавария на них 300 млн потратила, как какой-нибудь МанСити. Гнабри стоил Баварии 12 млн, Сане - 45, Мане - 35-40. Та же Рома за Шика в свое время 45 млн евро отвалила, а Абрахама у Челси за 40 купила. Кто же римлянам виноват, что у них селекция работает спустя рукава.
Ну ты ведь понимаешь что Баварии пригласить условного Мане за 35-40 проще чем Роме за 75-80.
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Пакаев
Жозе, хочешь Антони Марьясьля забрать? Как фан Ман Ю буду рад этому
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problemzz9
Ответ slatar99
Так он его наоборот похвалил - Дибала почти 90 минут отбегал. В конце уже было видно просто, что устал игрок) А претензия Жозе, что в составе всего 3 нападающих более-менее серьезного уровня - все сегодня играли. Дибалу же пришлось на Вейналдума менять.
3 напа хорошего уровня это что мало?) для серии а вообще у ромы отличный выбор нападающих лучше только у интера набор с лукаку, мартинесом и джеко
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Лёха Жданчик
У тебя был Шомуродов но ты его бездарно слил))
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Arthur Jacob
Ответ лицемерный гнус
Нормально так прошёлся по Дибале)
Дибала сегодня в обоих голах поучаствовал.
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Dvin
Маур хорош) в прошлом году ЛК. В этом году верим в ЛЕ))
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NartApsua
А в атаке бегала такая звезда, как Чупо-Мотинг. И ведь неплохо бегал. Но Маур не был бы Мауром, если бы не жаловался на своих игроков.
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-3
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Кокич
Ответ спортикетт
сейчас зарплата играет более важную роль, чем покупка игрока. зарплата Мане € 22 млн в год, сообщает Bild, как пример. Гнабри 19 млн. рома такое не потянет, у нее средняя 3-4 млн
Кстати, небольшая аналогия:
снимал дочке квартиру в СПб, так сначала избегал варианты с комиссией, а потом "догадался", что главное это стоимость аренды — даже 100-процентная комиссия маклеру отбивается быстро.
+1
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57s6w79qhh
Не хочется думать, что это лебединая песня Особенного. Хочется увидеть его в топ клубе.
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спортикетт
Ответ greenvud
Говорит, так будто Бавария на них 300 млн потратила, как какой-нибудь МанСити. Гнабри стоил Баварии 12 млн, Сане - 45, Мане - 35-40. Та же Рома за Шика в свое время 45 млн евро отвалила, а Абрахама у Челси за 40 купила. Кто же римлянам виноват, что у них селекция работает спустя рукава.
сейчас зарплата играет более важную роль, чем покупка игрока. зарплата Мане € 22 млн в год, сообщает Bild, как пример. Гнабри 19 млн. рома такое не потянет, у нее средняя 3-4 млн
+17
0
+17
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U
Ответ лицемерный гнус
Нормально так прошёлся по Дибале)
Дибалу он хватил, он его вообще со старта сезона почти всегда только хватит.

Тут ситуация пикантная: альтернативы ему толком нет, а это все-таки игрок, который может, например, сломаться пробивая пенальти. Такого хочется поберечь, а не держать на после почти до самого конца матча второй раз за неделю.
+3
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greenvud
Говорит, так будто Бавария на них 300 млн потратила, как какой-нибудь МанСити. Гнабри стоил Баварии 12 млн, Сане - 45, Мане - 35-40.
Та же Рома за Шика в свое время 45 млн евро отвалила, а Абрахама у Челси за 40 купила. Кто же римлянам виноват, что у них селекция работает спустя рукава.
+5
-8
-3
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slatar99
Ответ лицемерный гнус
Нормально так прошёлся по Дибале)
Так он его наоборот похвалил - Дибала почти 90 минут отбегал. В конце уже было видно просто, что устал игрок)

А претензия Жозе, что в составе всего 3 нападающих более-менее серьезного уровня - все сегодня играли. Дибалу же пришлось на Вейналдума менять.
+15
0
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лицемерный гнус
Нормально так прошёлся по Дибале)
+7
-5
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laudrup
При Жозе, Рома пока прекрасно играет в еврокубках.
+27
-1
+26
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