Моуринью об атаке «Ромы»: «У «Баварии» на скамейке вчера сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хоть одного из них»

хотел бы видеть в составе «Ромы» футболистов «Баварии».

Римляне со счетом 2:0 обыграли « » в 1/8 финала .

«Соперник владел мячом и создавал проблемы, но нужно отдать должное нам, нашим игрокам. Они действовали организованно, было видно взаимопонимание.

Против «ромба» сложно играть – это не что-то новое, но тяжелый вызов. Мы контролировали игру, причем порой даже без мяча, забили важный второй гол.

Эль-Шаарави сыграл в защите, ему это далось нелегко. Это стратегическое решение, и принять его было непросто. У нас был только один нападающий на скамейке. Помнится, вчера у «Баварии» в запасе сидели , и Мане. Мне бы хотелось хотя бы одного из них – может, я бы заменил Дибалу, и нам бы удалось забить еще один мяч.

Нас ждет тяжелая неделя. После ответного матча с «Сосьедадом» мы встретимся с «Лацио». Для меня это такой же матч, как против «Милана» или «Ювентуса», но в этом городе отношение к нему другое», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.