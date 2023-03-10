Моуринью об атаке «Ромы»: «У «Баварии» на скамейке вчера сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хоть одного из них»
Жозе Моуринью хотел бы видеть в составе «Ромы» футболистов «Баварии».
Римляне со счетом 2:0 обыграли «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Соперник владел мячом и создавал проблемы, но нужно отдать должное нам, нашим игрокам. Они действовали организованно, было видно взаимопонимание.
Против «ромба» сложно играть – это не что-то новое, но тяжелый вызов. Мы контролировали игру, причем порой даже без мяча, забили важный второй гол.
Эль-Шаарави сыграл в защите, ему это далось нелегко. Это стратегическое решение, и принять его было непросто. У нас был только один нападающий на скамейке. Помнится, вчера у «Баварии» в запасе сидели Гнабри, Сане и Мане. Мне бы хотелось хотя бы одного из них – может, я бы заменил Дибалу, и нам бы удалось забить еще один мяч.
Нас ждет тяжелая неделя. После ответного матча с «Сосьедадом» мы встретимся с «Лацио». Для меня это такой же матч, как против «Милана» или «Ювентуса», но в этом городе отношение к нему другое», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport Italia.
снимал дочке квартиру в СПб, так сначала избегал варианты с комиссией, а потом "догадался", что главное это стоимость аренды — даже 100-процентная комиссия маклеру отбивается быстро.
Тут ситуация пикантная: альтернативы ему толком нет, а это все-таки игрок, который может, например, сломаться пробивая пенальти. Такого хочется поберечь, а не держать на после почти до самого конца матча второй раз за неделю.
Та же Рома за Шика в свое время 45 млн евро отвалила, а Абрахама у Челси за 40 купила. Кто же римлянам виноват, что у них селекция работает спустя рукава.
А претензия Жозе, что в составе всего 3 нападающих более-менее серьезного уровня - все сегодня играли. Дибалу же пришлось на Вейналдума менять.