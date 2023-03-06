Дибала – фанатам «Юве» о праздновании победы над бывшим клубом: «Сегодня я играю за другую команду и должен уважать партнеров. Я люблю вас»

Теги Рома Ювентус серия А Италия болельщики Пауло Дибала Футбол

Пауло Дибала обратился к болельщикам «Ювентуса» после победы над туринской командой. 

В 25-м туре Серии А «Рома» обыграла «Ювентус» (1:0). Форварда римлян критиковали в социальных сетях за празднование победы над бывшей командой.

«Я знаю, что это тяжело для вас… Мне тоже тяжело, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнерами, которых я должен уважать!

Победа никогда не бывает легкой, и эта победа важна для нас. Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть. Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде. Мне жаль, что вы так это восприняли, я крепко вас всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала в своем телеграме. 

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7 комментариев

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Милан. Тонали. 8.
Ну молодец тогда Дибала, не то что лопоухий наёмник с Интера который никогда не выиграет Скудетто! ☝️......
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d.xoxlov
Да ладно, неделю назад Бремер свой гол "Торино" с размахом отпраздновал, а тут даже не гол, а победу. Никаких вопросов.
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simo
Ответ Konstantin Timoshenko
"Написал Дибала в своём телеграме".
"On a Telegram group of which he’s the administrator, Dybala responded to his critics"
+2
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+2
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juventini_7
Ноль претензий вообще
+5
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+5
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Konstantin Timoshenko
"Написал Дибала в своём телеграме".
+12
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Дмитрий Шмелев
Жаль что все так вышло, но ты сам так решил, а фанаты они такие, будут благодарны бесконечно, взамен попросят отдать всего себя..
0
-1
-1
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Виктор Блохин
👏🏻🤛🏻
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0
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