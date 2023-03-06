Дибала – фанатам «Юве» о праздновании победы над бывшим клубом: «Сегодня я играю за другую команду и должен уважать партнеров. Я люблю вас»

обратился к болельщикам « » после победы над туринской командой.

В 25-м туре Серии А « » обыграла «Ювентус» (1:0). Форварда римлян критиковали в социальных сетях за празднование победы над бывшей командой.

«Я знаю, что это тяжело для вас… Мне тоже тяжело, но сегодня я играю за другую команду и с другими партнерами, которых я должен уважать!

Победа никогда не бывает легкой, и эта победа важна для нас. Со своей стороны я всегда буду проявлять к вам уважение. Не дайте социальным сетям вас обмануть. Я не праздновал гол, я праздновал победу со своими партнерами по команде. Мне жаль, что вы так это восприняли, я крепко вас всех обнимаю. Я люблю вас», – написал Дибала в своем телеграме.