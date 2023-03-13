Нигматуллин о чемпионате CAFA: «Список участников не вызывает положительных эмоций. Печально видеть Россию в их числе»

высказался о возможном участии сборной России на чемпионате CAFA.

Ранее пресс‑секретарь футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

«Честно говоря, международный турнир – это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций, при всем уважении к этим странам. Конечно же, на безрыбье и рак – щука!

Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», – сказал бывший вратарь «Локомотива».

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