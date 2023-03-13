Нигматуллин о чемпионате CAFA: «Список участников не вызывает положительных эмоций. Печально видеть Россию в их числе»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о возможном участии сборной России на чемпионате CAFA.

Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.

«Честно говоря, международный турнир – это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций, при всем уважении к этим странам. Конечно же, на безрыбье и рак – щука!

Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», – сказал бывший вратарь «Локомотива». 

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26 комментариев

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interfutbol
Ну с каких пор сборная с напом из Серии А Шомуродовым стала слабой.))))))) Кстати команда Специя Элдорчика выиграла Интер совсем недавно.
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Pilgui 1970
А чего расстраиваться...? Мы что недавно обыграли и Узбекистан с Таджикистаном...?!Надо играть, но, не выходить из УЕФА. Так можно..?
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Asd
Ответ Ковид 07.10.52
Закончить СВО и играть с кем раньше играли...
есть вещи поважнее футбола и спорта вообще, так что ни о каком окончании СВО и речи быть не может!
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encaro_one
Ответ Гол в девятину
Сначала региональный турнир, потом может быть участие в кубке Азии через АФК (О ЧМ понятно речь не идет даже так).Или сидеть и ждать 10-15-20 лет? Клубы бегают за счет гос денег.А в этой системе если не будет сборной хоть в каком-то виде, то и у Зенита со временем бюджет до 100 тысяч рублей упадет.
Вот буду рыдать, если госденьги на оплаты зарплаты бразильцам перестанут давать ))
Чтобы участвовать в АФК нужно быть членом.
А если цели и бытия членом нет, чего дрочить самотык, искусственное.
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hartum
А какие проблемы? Соперники слишком слабые? Соглашусь с этим, если выиграем у всех красиво и уверенно. Но что-то сомневаюсь, что катком по всем пройдем. А по-поводу мотивации, так мы не в том положении, чтобы с Англией или Голландией - это мотивация, а если Узбекистан, то .. ой, что-то мотивации у нас нет! Самое время и редкий шанс доказать, что мы команда более высокого уровня.
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encaro_one
Ответ Гамарджоба Генацвале
А клубы зачем? Все равно никуда не выходим, еврокубков нет, чемпион Зенит.
Клубы внутреннее соревнование, оно всегда ценное, даже если это первенство Инсарского района Мордовской АССР, для себя, любимых, каждый матч.
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rgdymfsc9r
Рады должны быть, что с ними играем. Новый вызов - надо подтверждать уровень.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ encaro_one
И чем вариант "ничего" не устраивает? Клубы играют и играют, а сборная зачем, для смеха над соперниками, с "качественной" игрой состава, собранного на три дня?
А клубы зачем? Все равно никуда не выходим, еврокубков нет, чемпион Зенит.
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Гол в девятину
Ответ encaro_one
И чем вариант "ничего" не устраивает? Клубы играют и играют, а сборная зачем, для смеха над соперниками, с "качественной" игрой состава, собранного на три дня?
Сначала региональный турнир, потом может быть участие в кубке Азии через АФК (О ЧМ понятно речь не идет даже так).Или сидеть и ждать 10-15-20 лет?

Клубы бегают за счет гос денег.А в этой системе если не будет сборной хоть в каком-то виде, то и у Зенита со временем бюджет до 100 тысяч рублей упадет.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Спартак Уокер
Это ещё хорошо что они согласились могли же отказаться тогда вообще без. Матчей сборной сидели бы
Кто там мог отказаться?Вы список участников видели?
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encaro_one
Ответ Гол в девятину
Ладно кузьма, которую лишили матчей с Германией и Францией в Лужниках и которые спустя год задают вопрос "а что случилось?". Но Нигматуллин как бывший про должен то понимать, что хоть какие-то официальные матчи лучше чем беготня на сборах или вообще ничего. Тогда предложи вариант получше, кроме как "сидеть и ждать, когда белый бвана разрешит вернуться в УЕФА".
И чем вариант "ничего" не устраивает? Клубы играют и играют, а сборная зачем, для смеха над соперниками, с "качественной" игрой состава, собранного на три дня?
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Ковид 07.10.52
Ответ Phantomm
А что предлагают недовольные ,вообще не играть ни с кем?
Закончить СВО и играть с кем раньше играли...
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Ковид 07.10.52
То ли еще будет ойееей..., как пела изгнанная великая певица...
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sebastian1410
Соперники уровня Лиги Нации C. Наши ногмячисты не мировые звезды, легких матчей не будет.
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Гол в девятину
Ладно кузьма, которую лишили матчей с Германией и Францией в Лужниках и которые спустя год задают вопрос "а что случилось?".

Но Нигматуллин как бывший про должен то понимать, что хоть какие-то официальные матчи лучше чем беготня на сборах или вообще ничего.

Тогда предложи вариант получше, кроме как "сидеть и ждать, когда белый бвана разрешит вернуться в УЕФА".
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encaro_one
Ответ angry horse
"Печально и грустно видеть Россию в числе участников турнира". Зная сборную, она может и с Афганистаном обделаться 😎
Сбежали массово футболисты из Афганистана, было бы кому там играть.
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encaro_one
Дмитрий Хомуха (играл за сборную Туркмении): "печально видеть Туркменистан среди таких участников, там же сплошные изгои ... да и гои"
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angry horse
Ответ Overkiller
Где он ныл? Что он не так сказал?
"Печально и грустно видеть Россию в числе участников турнира".
Зная сборную, она может и с Афганистаном обделаться 😎
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Overkiller
Ответ angry horse
Не понимаю подобного нытья, нет официальных игр - ноют, появилась возможность - соперники не те. Нужно понимать, что не от хорошей жизни это всё☝️
Где он ныл? Что он не так сказал?
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Назар Игорь
Я думаю он прав. Есть хорошее правило -
"Уж лучше голодай чем что попало ешь
Уж лучше будь один чем вместе с кем попало".
Но даже и в этой компании команда Карпина вряд ли будет на голову сильнее.
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Arman FCSM
Откуда такая мания величия у наших футболистов?
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Phantomm
А что предлагают недовольные ,вообще не играть ни с кем?
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princepersiya90@gmail.com
Точно так же вас видеть европейцы
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Marsbek Docoev
Рыболовом стал видать наш вратарь-то.
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Спартак Уокер
Это ещё хорошо что они согласились могли же отказаться тогда вообще без. Матчей сборной сидели бы
+7
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