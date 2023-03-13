Нигматуллин о чемпионате CAFA: «Список участников не вызывает положительных эмоций. Печально видеть Россию в их числе»
Руслан Нигматуллин высказался о возможном участии сборной России на чемпионате CAFA.
Ранее пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Россия сыграет на первом чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.
«Честно говоря, международный турнир – это замечательно для нашей сборной. Но список участников не вызывает никаких положительных эмоций, при всем уважении к этим странам. Конечно же, на безрыбье и рак – щука!
Тут сложно говорить о какой-то мотивации для игроков. Мне печально и грустно видеть Россию в числе участников такого турнира», – сказал бывший вратарь «Локомотива».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Чтобы участвовать в АФК нужно быть членом.
А если цели и бытия членом нет, чего дрочить самотык, искусственное.
Клубы бегают за счет гос денег.А в этой системе если не будет сборной хоть в каком-то виде, то и у Зенита со временем бюджет до 100 тысяч рублей упадет.
Но Нигматуллин как бывший про должен то понимать, что хоть какие-то официальные матчи лучше чем беготня на сборах или вообще ничего.
Тогда предложи вариант получше, кроме как "сидеть и ждать, когда белый бвана разрешит вернуться в УЕФА".
Зная сборную, она может и с Афганистаном обделаться 😎
"Уж лучше голодай чем что попало ешь
Уж лучше будь один чем вместе с кем попало".
Но даже и в этой компании команда Карпина вряд ли будет на голову сильнее.